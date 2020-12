Fortum nostaa osinkopolitiikkaansa – osinkotuotto pysyy korkeana

Fortumin päivitti strategiansa koko konsernille. Yhtiö tähtää energiamurroksen vauhdittamiseen sekä kestävään tuloskehitykseen.

Päivitetty strategia esiteltiin tänään iltapäivällä yksityiskohtaisemmin Fortumin pääomamarkkinapäivässä.

Energiayhtiö on käynyt läpi ison muutoksen: viimeisten kuuden vuoden aikana tehtyjen noin 11 miljardin euron investointien tuloksena konserni on nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Muutoksen myötä Fortumilla on yhtiön mukaan hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä.

”Tulevaisuuden kasvumme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä”, kertoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Rauramon mukaan Fortumin tavoitteena on hiilineutraalius kaikessa toiminnassa viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannossa viimeistään jo vuonna 2035.

Fortum päivitti myös taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa.

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on edelleen keskeistä. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x, uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään +100 korkopistettä ”vihreissä” investoinneissa ja +200 korkopistettä muissa investoinneissa.

Fortumin päivitetty osinkopolitiikka on ”maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Fortumin hallituksella on tarkoitus ehdottaa 1,12 euron osinkoa/osake vuodelta 2020, ja hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkoa tulevaisuudessa.

Osinko siis nousee aiemmasta, sillä Fortumin osinko on tähän ollut 1,1 euroa. Uusi 1,12 euron osinko tarkoittaa nykyisellä osakekurssilla 5,9 prosentin osinkotuottoa.

Fortum-konsernin Uniper mukaan lukien investointien ilman yritysostoja Fortum arvioi olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit, joiden arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa.

”Päivitetyn strategiamme onnistunut toteuttaminen luo arvoa Fortumille, Uniperille ja kaikille sidosryhmillemme. Meille on tärkeää, että pystymme tulevaisuudessa kasvattamaan osinkoa samaan aikaan kun määrätietoisesti vähennämme toimintamme päästöjä kohti hiilineutraaliutta”, Rauramo sanoo.