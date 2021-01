Ovatko arvoyhtiöt vuoden 2021 voittajia?

Viime vuodet ovat olleet kasvuyhtiöiden juhlaa verrattuna arvo-osakkeisiin. Tämä näkyy esimerkiksi alla olevasta tviitistä, jonka kuvaajan on laatinut Financial Times.

Kuvaajassa on suhteutettu maailman arvo-osakkeiden tuotot kasvuosakkeiden tuottoihin. Mitä alhaisempi suhdeluku, sitä heikommin arvo-osakkeet ovat menestyneet suhteessa kasvuosakkeisiin. Indeksin osakkeet on poimittu MSCI All World -indeksistä.

Vuodesta 2007 lähtien suhdeluku on ollut voimakkaasti laskeva, eli kasvuosakkeet ovat tuottaneet selvästi arvo-osakkeita paremmin.

The ratio of #value vs #growth companies has recently turned upwards, but it paints a sorry picture since 2007, chart @FT https://t.co/wY475QIZnh pic.twitter.com/gbORyTpb2v