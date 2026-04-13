Bitcoin korjasi alaspäin inflaatiorallin jälkeen – rakenteelliset vastukset jarruttavat nousua

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin. Hintakehitys vuoden 2026 alusta.

Bitcoinin kurssi lähti huhtikuun alussa jälleen nousuun, ja kryptovaluutan vaihtokurssi kävi hetkellisesti yli 73 000 dollarissa. Nyt kurssi on painunut kuitenkin 71 dollarin tuntumaan. Nousuralli ei kestänyt Yhdysvaltain inflaatiolukujen julkaisun jälkeen.

”Hintaliike kuvastaa markkinan nykytilaa selvästi: lyhyellä aikavälillä suunta on myönteinen, mutta riittävän vahva perusta kestävälle nousulle puuttuu”, arvioi finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Linh Tran sijoittajakirjeessään.

Kuluneen viikon aikana bitcoin osoitti nousumerkkejä, kun markkinat ottivat myönteisesti vastaan USA:n odotettua matalammat inflaatioluvut. Vuositason kuluttajahintaindeksi asettui 3,3 prosenttiin, mikä jäi alle ennustetun 3,4 prosentin, ja ydinkulutusmenojen hintaindeksi pysyi kuukausitasolla ennallaan 0,4 prosentissa.

Tranin mukaan inflaatioluvut helpottivat jonkin verran huolia sitkeästä hintapaineesta ja laukaisivat riskinottohalukkuutta, mikä tuki riskiomaisuusluokkia bitcoinia myöten.

Makrotekijöiden ohella myös ETF-rahavirrat tukivat Bitcoinia lyhyellä aikavälillä.

”Viikon lopulla torstaina ja perjantaina kirjattiin kaksi peräkkäistä nettosisäänvirtauspäivää. Tämä viittaa siihen, ettei institutionaalinen kysyntä ole täysin vetäytynyt markkinalta, ja se tarjosi lisävauhtia bitcoinin lähestyessä keskeistä vastusaluetta 74 000 dollarin tienoilla”, Tran toteaa.

Inflaatioluvut antoivat tukea Bitcoinille – mutta vain väliaikaisesti

Markkina-analyytikon mukaan myönteisen reaktion taustalla vaikuttivat kuitenkin pikemminkin lyhyen aikavälin tekijät kuin rakenteellinen muutos.

”Vaikka inflaatio alitti odotukset, se pysyy kokonaisuutena verrattain korkealla tasolla etenkin energian hintojen heiluessa geopoliittisten tekijöiden vuoksi. Tämä rajoittaa edelleen odotuksia Fedin varhaisesta rahapolitiikan keventämisestä.”

Markkinan sulattaessa informaatiota huomio palautuu nopeasti skenaarioon, jossa korot pysyvät pidempään korkealla. Kyseessä on rakenteellinen tekijä, joka vaikuttaa suoraan globaaliin likviditeettiin ja riskiomaisuuserien arvostuksiin. Tällaisessa ympäristössä nousurallien on vaikea kestää, varsinkin jos riittävän voimakas katalyytti sekä makrotalouden puolelta että pääomavirroista puuttuu.

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna bitcoiniin kohdistuu samanaikaisesti useita rajoittavia tekijöitä. Tranin mukaan sitkeät geopoliittiset riskit pitävät markkinatunnelman varovaisena, ETF-virrat eivät ole osoittaneet selvää elpymistä institutionaalisen kysynnän pysyessä varovaisena, ja odotukset pitkittyneistä korkeista koroista painavat likviditeettiriippuvaisia omaisuusluokkia.

Bitcoin on yhä enemmän ”makro-omaisuuserä”

Näiden tekijöiden yhteisvaikutus asettaa bitcoinin kahden vastakkaisen voiman väliin: toisella puolella pitkän aikavälin kasvuodotukset, toisella lyhyellä aikavälillä epäsuotuisana pysyvä makroympäristö.

”Bitcoin ei tällä hetkellä käyttäydy enää itsenäisenä omaisuuseränä, vaan heijastaa yhä vahvemmin rooliaan makro-omaisuuseränä, jonka suuntaa ohjaavat korot, likviditeetti ja rahapolitiikkaodotukset”, Tran arvioi.

Tran uskoo, että vallitsevassa tilanteessa bitcoin todennäköisesti jatkaa liikkumistaan konsolidaatiossa tai vaihteluvälissä sen sijaan, että voimakas nousutrendi muodostuisi välittömästi.

”Ylöspäin suuntautuvia liikkeitä voi edelleen esiintyä erityisesti taloustietojen tai ETF-virtojen tukemana, mutta ne jäävät luonteeltaan todennäköisesti lyhytaikaisiksi ja alttiiksi myyntipaineelle hinnan lähestyessä keskeisiä vastustasoja.”

Bitcoinin kestävän nousutrendin vahvistaminen edellyttää Tranin mukaan markkinalta selkeämpiä olosuhteita: aidosti hellittävää inflaatiota, signaaleja Fedin politiikan keventämisestä tai institutionaalisten pääomavirtojen selvää paluuta.