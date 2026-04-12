Softaosakkeiden verilöyly: Tekoälyagentit nakertavat SaaS-mallin perustaa
Tuulivoima ja energiasiirto vauhdittavat Exel Compositesia – analyytikko ennustaa vahvaa kasvuvuotta

Exel Compositesin kasvustrategia alkaa tuottaa tulosta, kun monivuotiset sopimukset energiasektorilla ja Intian uusi tehdas kiihdyttävät volyymeja.
12.4.2026
Jorma Erkkilä
Exel Compositesin kasvustrategia nojaa yhtiön asemaan maailman suurimpana pultruusiovalmistajana. Pultruusio on jatkuva komposiittien valmistusmenetelmä, jossa kuituvahvisteisia profiileja tuotetaan katkeamattomana nauhana.

Menetelmän keskeisin etu kilpailijoihin nähden on skaalautuvuus: kun tuotantolinjat on kerran viritetty, volyymien kasvu parantaa kannattavuutta lähes suoraviivaisesti. Juuri tähän logiikkaan yhtiö rakentaa kasvutarinansa.

Strategian kärkisovellukset löytyvät tuulivoima- ja energiateollisuudesta, joissa hiilestä irtautuminen ja sähköistyminen lisäävät komposiittikomponenttien kysyntää.

Tuulivoimassa Exel valmistaa muun muassa turbiinilapojen rakenteellisia osia, kuten spar cap -vahvikkeita, joiden tuotanto sopii erityisen hyvin pultruusiomenetelmään. Perinteisesti nämä osat on valmistettu infuusio- tai prepreg-prosesseilla, mutta esivalmistetut pultruusioprofilit lupaavat nopeampaa tuotantoa ja tasalaatuisempia osia.

Toinen merkittävä kasvualue on komposiittisydänjohtimien valmistus energiansiirtoon. Exel on solminut monivuotiset puitesopimukset kahden eurooppalaisen kaapelivalmistajan kanssa: De Angeli Prodottin kanssa vähintään 25 miljoonan euron ja Tratosin kanssa vähintään 22 miljoonan euron sopimukset ulottuen vuoteen 2029.

Komposiittisydänjohtimilla voidaan lisätä olemassa olevien sähkölinjojen kapasiteettia ilman infrastruktuurin uusimista, mikä tekee niistä houkuttelevan ratkaisun sähköverkkojen modernisointiin.

Laajentuminen Intiaan ja tuloskäänne

Maantieteellisesti Exel on laajentanut tuotantoverkostoaan Intiaan, jossa yhteisyritys Kineco Exel Composites Indian kanssa saavutti volyymituotantokapasiteetin Bandan tehtaallaan.

Laitos on rakennettu nimenomaan tuulivoimakomponenttien valmistukseen ja palvelee Etelä-Aasian nopeasti kasvavia markkinoita. Tuotanto käynnistyi täydessä mittakaavassa testausvaiheen jälkeen, ja ensimmäiset volyymitoimitukset ovat alkaneet.

Strategiaan kuuluu myös operatiivinen tehostaminen. Yhtiö on yksinkertaistanut organisaatiotaan kahdeksi liiketoimintayksiköksi ja sulkenut Belgian tehtaansa kustannusten karsimiseksi. Vakauttamisvaihe näyttää tuottaneen tulosta: oikaistu liikevoittomarginaali nousi vuoden 2023 negatiivisesta 2,5 prosentista 3,6 prosenttiin vuonna 2025.

Puolustussektori tarjoaa lisäksi uuden kasvumahdollisuuden, joskin yhtiö on toistaiseksi puhunut siitä vähemmän yksityiskohtaisesti. Exelin globaali jalanjälki kahdeksalla tehtaalla kolmella mantereella antaa sille kilpailuedun, jota harvalla pultruusiovalmistajalla on: kyvyn toimittaa suuria volyymeja läheltä asiakasta ja tarjota varakapasiteettia eri maanosista.

Yhtiö tekee tuloskäännettä. Vuoden 2025 lopulla yhtiön tilauskanta nousi ennätystasolle. Erityisesti energiainfrastruktuuri, tuulivoima ja liikennesektori vetävät kysyntää. Uusi Intian tehdas on keskeisessä roolissa kasvun ylösajossa.

Analyytikko odottaa 20 prosentin kasvua

Danske Bankin analyytikko Waltteri Rossi kertoo pankin analyysissä, että Exelin viime vuosi päättyi vahvasti 99 miljoonan euron tilauskertymään, ja yhtiö näyttää olevan kasvu-uralla tänä vuonna.

”Exel päätti viime vuoden myönteisesti, kun Q4:n tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vuositasolla 173 ja 16 prosenttia. Odotamme vahvan momentin jatkuneen Q1:llä ja arvioimme liikevaihdoksi 30 miljoonaa euroa (+16,5 prosenttia vuositasolla, konsensus 4,3 prosenttia), jota tukevat parantunut markkinasentimentti ja hyvä kysyntä kaikissa segmenteissä”, Rossi toteaa.

Tammi-maaliskuun oikaistuksi liikevoittomarginaaliksi Danske odottaa 4,3 prosenttia. Rossin mukaan liikevaihtomarginaalin parantumista tukevat viime vuonna toteutetut tehostamistoimet, kuten Belgian tehtaan sulkeminen, jolla ei pitäisi enää olleen merkittävää negatiivista vaikutusta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Koko vuoden 2026 liikevaihdoksi Danske 124 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 20 prosentin vuosikasvua.

Rossin mukaan kasvua tukevat 99 miljoonan euron tilauskanta sekä suurempien tilausten kotiinkutsumäärien kasvu toiselta vuosineljännekseltä alkaen ja selvemmin vuoden jälkipuoliskolla. Vuoden 2026 oikaistuksi liikevoitoksi pankki ennustaa 8,2 miljoonaa euroa 6,6 prosentin marginaalilla, minkä mahdollistavat kasvaneet volyymit ja kapasiteetin tehokkaampi käyttö.

Osakkeessa nousuvaraa

Danske Bank muuttaa Exel Compositesin osakkeen käyvän arvon haarukaksi 10,5–12,0 euroa aiemmasta 0,7–0,8 eurosta. Tällä hetkellä Exelin osake hinnoitellaan 7,8 euron hintaan. Pankki toistaa myönteisen näkemyksen Exelin osakkeesta ennen 6. toukokuuta julkaistavaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraporttia.

Danske Bankin arvostusmenetelmä perustuu suhteelliseen arvostukseen vertailuryhmän kertoimia käyttäen, ja sitä on tarkistettu DCF-mallilla sekä vertaamalla Exelin ja sen vertailuryhmän historiallisia arvostustasoja.

Rossin mukaan Exel on jo osoittanut vahvaa toteutuskykyä strategiassaan vakauttamalla liiketoimintansa vuoden 2023 poikkeuksellisen kysyntäshokin jälkeen. Toiseksi yhtiöllä on analyytikon mukaan jo voimassa olevia monivuotisia sopimuksia, joiden pitäisi tukea vuotta 2026 konkreettisesti.

Lisäksi Exelin kasvustrategian kärjet ovat tuuli- ja energiateollisuuden volyymisovelluksissa.

”Mikäli volyymien ylösajo onnistuu, uskomme Exelin jatkuvaan tuotantomenetelmään perustuvan valmistuksen mahdollistavan myös kannattavuuden skaalautumisen tehokkaasti”, Rossi toteaa.

Lue myös nämä

