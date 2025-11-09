Exel Compositesin tilauskirjat pullistelevat

Vaikka yhtiön liikevaihto laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä 74,2 miljoonaan euroon vertailukauden 74,5 miljoonasta eurosta, lupailevat pullistuvat tilauskirjat hyvää jatkon kannalta.

Yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 27,8 prosenttia vertailukaudesta 26,9 miljoonaan euroon.

Tilauskanta nousi 49,2 miljoonaan euroon, mikä on 61 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja tukee siten Exelin kasvua tulevina neljänneksinä.

”Vuosineljänneksen aikana markkina-aktiivisuus kehittyi suotuisasti valitsemillamme asiakastoimialoilla: Energia säilyi vahvana, kun taas Rakennukset ja infrastruktuuri sekä Kuljetus osoittivat hyvää kysyntää. Lisäksi näimme jatkuvaa aktiivisuutta puolustukseen liittyvissä sovelluksissa, joissa komposiitit tarjoavat keveyttä ja kestävyyttä”, kertoo Exel Compositesin toimitusjohtaja Paul Sohlberg.

Tulosraportin yhteydessä Exel Composites kertoi myös yhtiön kokoon nähden uudesta merkittävästä tilauksesta. Yhtiö on allekirjoittanut monivuotisen puitesopimuksen italialaisen johdinalan asiantuntijan De Angeli Prodottin kanssa virtajohtimien komposiittiydinten toimittamisesta.

”Energiasiirtymä, sähköistyminen ja kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset vauhdittavat kasvua tässä kategoriassa, ja komposiittiytimet sopivat erinomaisesti Exelin pitkän aikavälin strategiaan”, toimitusjohtaja toteaa.

Sopimus kattaa neljän vuoden toimitukset ja sisältää Exelin hyväksi 25 miljoonan euron vähimmäisvolyymisitoumuksen sopimuskauden aikana. Sopimuksen mukaiset toimitukset on määrä aloittaa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Intian tehdas aloittaa toiminnan

Sohlbergin mukaan yhtiön molemmat liiketoimintayksiköt edistyivät operatiivisesti.

Teolliset Ratkaisut -yksikkö aloitti asiakastoimitukset uudelta Intian tehtaalta syyskuussa ja jatkaa volyymien nostamista, mikä parantaa saatavuutta ja palvelukustannuksia tuulivoima-asiakkaille sekä vahvistaa Exelin globaalia toimitusketjua.

Intian tehdas tuottaa hiilikuitu- ja lasikuitukomposiittiosia erityisesti tuulivoimaloihin. Tehdas valmistaa pultruusiomenetelmällä vaativia rakenteellisia komponentteja, kuten turbiinien lapojen vahvistusosia, jotka toimitetaan sekä Intian markkinalle että kansainvälisille tuulivoima-alan asiakkaille.

Uuden tehtaan tavoitteena on vastata nopeasti kasvavan tuulienergiateollisuuden tarpeisiin sekä parantaa Exelin kilpailukykyä uusiutuvan energian markkinassa.

Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikössä Exel eteni useissa uusissa asiakkuuksissa ja jatkoi suljetun Belgian tehtaan tuoteryhmien siirtoja suunnitellusti.

”Uudistettu toimintamallimme tuottaa tulosta, mikä näkyy parempana kannattavuutena. Käytössämme on vähemmän tuotantoyksiköitä verkoston optimoinnin myötä, ja käyttöasteet ovat korkeammat jäljellä olevissa yksiköissä”, Sohlberg kertoo.

Uuden toimintamallin ansiosta Exelin oikaistu liiketulos nousi vertailukauden 0,7 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon siitä huolimatta, ettei liikevaihto kasvanut.

Kolmannella neljänneksellä yhtiö eteni asiakkaiden kanssa merkittävin askelin, toimitusjohtaja toteaa.

Jatkossa Exel Compositesin strategiset prioriteetit ovat selkeät.

”Edistämme kasvua nykyisissä asiakkuuksissa ja uusissa avauksissa. Rakennamme tilauskantaamme ja muutamme sen tehokkaasti toimituksiksi, samalla hyödyntäen kapasiteettiamme optimaalisesti. Samalla syvennämme kumppanuuksia, joissa Exelin suunnitteluosaaminen tukee asiakkaidemme kilpailukykyä.”

Tilauskirjat ja tehostunut toiminta tukevat tuloskasvua

Exel Composites ei tehnyt muutoksia lähiajan ennusteeseensa. Yhtiö arvioi edelleen, että vuonna 2025 liikevaihto nousee ja oikaistu liiketulos nousee merkittävästi viime vuodesta.

Yhtiön kasvua tukee paksun tilauskirjan lisäksi Intian tehtaan ylösajo.

OP toteaa aamukatsauksessaan, että Exelin keventynyt kulupohja, tehostunut operatiivinen toiminta ja pankin arvioima tuotannon käyttöasteiden vahvistuminen tarjoavat kasvun myötä merkittävää operatiivista vipua myös yhtiön tulosriveille.

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo arvioi, että Exelin tulosraportti vahvisti kokonaisuutena luottamusta lähivuosien reippaisiin tuloskasvuodotuksiin. Inderesin nykyennusteilla osakkeen arvostuskuva ensi vuoteen katsottuna on houkuttelevana, analyytikko toteaa.

Inderes toistaa Exel Compositesin lisää-suosituksen ja nostaa osakkeen tavoitehinnan 0,43 eurosta 0,45 euroon. OP puolestaan antaa edelleen ostosuosituksen 0,47 euron tavoitehinnalla.

Exel Compositesin osakkeen päätöskurssi perjantaina oli 0,41 euroa, kun se oli kivunnut torstaina tulosjulkistuksen ansiosta 5,9 prosenttia ja vielä perjantaina 2,5 prosenttia.