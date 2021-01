Leadoo Marketing Technologies: Keskimäärin 30–70 prosenttia enemmän liidejä nykyisistä verkkosivuvierailijoista

Suomalaisen Leadoon innovatiivinen teknologia-alusta tuo todistetusti lisäarvoa yritysasiakkaille suurempana myyntiliidi- ja asiakasmääränä.

Nuori, palkittu kasvuyritys hakee nyt kovempaa kasvua uusilta markkinoilta. Yleisöannin tavoitteena on maksimissaan viisi miljoonaa euroa omaa pääomaa.

“Tämä on ensimmäinen yleisöanti, jonka me Springvestissä järjestämme Leadoo Marketing Technologies -yhtiölle. Rahoituskierroksen aikana Leadoon bot-tuotteet näkyvät myös Springvestin verkkosivuilla ja sijoitusalustalla. Jännityksellä odotamme, miten sijoittajat innostuvat tästä erittäin lupaavasta kasvuyrityksestä”, toimitusjohtaja Päivi Malinen kertoo.

Markkinointiteknologia-ala on valtava. Leadoo Marketing Technologies kehittää ja myy alustaa liidien generointiin. Se on perustettu 2018 ja sillä on jo 700 yritysasiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

“Olemme pystyneet kasvamaan kahdessa vuodessa yli 3 miljoonan juoksevaan vuosiliikevaihtoon. Siitä kiitos kuuluu innovatiiviselle teknologia-alustamme. Laajennamme yhä enemmän uudelle konversio-markkinalle, jonka uskomme pitkällä jänteellä olevan jopa isompi ja tärkeämpi kuin markkinointiautomaatio yksinään”, toimitusjohtaja Mikael da Costa toteaa.

Laajentaminen konversiomarkkinalle – enemmän myyntiliidejä yrityksille

Korkean teknologian alusta auttaa asiakasta konvertoimaan ja tunnistamaan useampia myyntiliidejä olemassaolevasta verkkosivuliikenteestä. Näin voidaan saavuttaa myös nopeasti huomattavasti enemmän tuloksia. Loppukäyttäjä haluaa löytää ratkaisun ongelmaansa ja häntä auttamalla todennäköisyys saada hänet asiakkaaksi on aina suurempi.

“Exit-vaihtoehtona on esimerkiksi Leadoon myynti yritykselle, joka haluaa jalansijaa Euroopassa. Tai Leadoo halutaan ostaa, ennen kuin se asettuu Pohjois-Amerikan markkinoille liian suurena kilpailijana”, Mikael da Costa arvioi.

Keskeisiä pilareita Leadoon tähänastisessa nopeassa kasvussa ovat olleet helposti ymmärrettävä ja tuloksia tuova tuote, skaalautuva ja tehokas myyntimalli, sekä tuotteen positiointi ja kehitys kilpailijoista poikkeavalla tavalla.

Leadoon liiketoiminta toimii jatkuvan vuosisopimuksen ympärillä, joka sisältää kustannustehokasta yksilöllistä palvelua. Tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua nykyisillä markkinoilla sekä rahoituskierroksen myötä skaalautua uusiin maihin.

Lisätietoja yleisöannista osoitteessa https://app.springvest.fi/rounds/180