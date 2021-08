Sijoitusbloggaaja: Sijoittamisen onnistuminen edellyttää kahta asiaa

Jesse Viljanen on sijoittaja ja sijoitusbloggaaja.

Onnistuminen sijoittajana ei riipu siitä, sattuuko sijoittaja ostamaan Teslan tai Amazonin osakkeita.

Suositusta Osinkoinsinoori.fi-blogistaan tunnettu Jesse Viljanen on harrastanut sijoittamista kuusi vuotta. Hän valmistui vuonna 2013 laboratoriotekniikan insinööriksi, josta siirtyi ensin laborantiksi ja sen jälkeen tuotantotyöntekijäksi.

Vuodesta 2015 Viljanen on ollut nykyisessä työpaikassaan laboratorioinsinöörinä. Urallaan hän on edennyt analyyttisestä prosessijohtajasta projektipäälliköksi.

Osinkoinsinööri.fi-blogin kautta Viljanen haluaa kertoa, että kuka tahansa voi vaurastua riippumatta elämän lähtökohdista, kunhan vain pitkäjänteisesti jaksaa yrittää säästää ja sijoittaa.

”Haluan myös kantaa oman korteni kekoon suomalaisten nuoren talousosaamisen parantamiseksi blogini avulla. Viimeisenä tarkoituksena blogillani on julkinen tavoite (taloudellinen riippumattomuus), joka motivoi tekemään kaiken sen saavuttamiseksi”, Viljanen toteaa.

Viljanen kertoo aloittaneensa sijoittamisen työkaverinsa kanssa käydyn keskustelun perusteella. Sen keskustelun jälkeen hän jäi ”koukkuun sijoittamiseen välittömästi”. Silloin hän ymmärsi sijoittamisen tuomat mahdollisuudet: taloudellinen riippumattomuus, vapaus valita ja vaurastuminen pienemmällä vaivalla.

”Ahmin ensimmäisten vuosien aikana kymmeniä sijoituskirjoja ja luin useita sijoitusblogeja, mitkä entisestään lisäsivät kiinnostusta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen. Lopulta päädyin sitten perustamaan vielä oman blogin auttamaan motivoinnissa”, Viljanen kertoo.

Sijoittaminen antaa sijoitusbloggaajalle paljon kaikkea sisältöä elämään.

”On äärimmäisen mielenkiintoista pohtia tulevaisuudessa menestyviä aloja ja yrittää arvata mitkä yritykset pärjäävät. Sijoittaminen ja yrityksiin perehtyminen on auttanut valtavasti ymmärtämään maailman toiminta, ja nykyään pystyykin käymään mielenkiintoisia keskusteluja lähes mistä tahansa aiheesta.”

Tieto myös lisää tuskaa – sijoittamisessakin.

Sitä mukaa kun tietoa karttuu, huomaa Viljanen myös sen, että todellisuudessa hän ei tiedä mistään mitään ja historiassa tehdyt päätelmät oli johdettu täysin vääristä asioista.

Viljanen haluaa välittää sijoittamisesta viestiä, että sijoittamisen oppiminen on luultua helpompaa.

”Sijoittaminen ei ole niin vaikeaa, kuin joku saattaa antaa ymmärtää ja alkumetreillä saattaa tuntua kaikkien erikoisten termien vuoksi. Sijoittamisessa onnistuminen on hyvin pitkälti kiinni vain oman talouden hallinnasta ja psykologiasta, eikä niinkään siitä, että satutko valitsemaan seuraavan Teslan tai Amazonin”, sijoitusbloggaaja kuvailee.

Teksteissään Viljanen yrittää aina pureskella tietoa mahdollisimman helposti nautittavaan muotoon, jotta aloittamisen kynnys ei ainakaan jää siitä kiinni, että lukija ei ymmärtänyt kirjoitusta.

”Mantrani on aina ollut se, että jos et osaa selittää jotain asiaa helposti, niin et edes itse ymmärrä asiaa.”

Aloittelijalle Viljanen neuvoo taloustaitojen kartuttamista ennen sijoittamisen aloittamista.

”Sijoittaminen ei korjaa huonoja taloustaitoja, joten ensimmäiseksi on hyvä keskittyä taloustaitojen kartuttamiseen, kuten lukemalla siihen liittyvää kirjallisuutta (Erilainen ote omaan talouteen).”

Kun aloittelevan sijoittajan taloustaidot ovat edes kohtuullisella tasolla, niin sijoittamisen aloittaminen heti pienellä summalla on tärkeää, Viljanen painottaa. Silloin ei kannata edes välittää, ymmärtääkö kaikkea vai ei.

”Opetella ehtii myöhemminkin, ja yleensä oikean rahan sijoittamisen jälkeen kiinnostus asioiden selvittämiseen kasvaa.”

Viljasen mielestä sijoittamisella ei kannata tavoitella äkkirikastumista, vaan kannattaa pyrkiä vaurastumaan hitaasti mutta varmasti – pitkäjänteisellä toistuvalla sijoittamisella indeksirahastoon tai suoriin osakkeisiin.

Lue myös tämä: Osinkoinsinööri Jesse Viljanen luottaa näihin osakkeisiin