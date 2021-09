Sijoitusstrategi: Bitcoin voi nousta jopa 100 000 dollariin

Bitcoinin arvo heilahtelee, mutta pitemmän aikavälin suunta on väistämättä nouseva, tuntuu uutistoimisto Bloombergin sijoitusstrategi ajattelevan.

Bitcoinin arvo dollareissa on ollut loppukevään ja kesän laskutrendissä, mutta käänne takaisin nousuun tapahtui heinäkuun loppupuolella. Nyt kryptovaluutta noteerataan jo yli 51 000 dollariin.

Uutistoimisto Bloombergin sijoitusstrategi Mike McGlone uskoo bitcoinin nousulle jatkoa. McGlone ennustaa bitcoinin kipuavan vielä yli 100 000 dollarin arvoon. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha-sivustolla Robin Nyberg.

”Kryptomarkkinat voivat olla vain hypeä ja spekulaatiota, tai ne voivat olla rahan ja rahoituksen vallankumous”, McGlone toteaa Bloombergin raportissa.

McGlone muistuttaa, että esimerkiksi varainhoitoyhtiöt Fidelity ja Franklin Templeton ovat rekrytoineet lisää kryptovaluuttojen parissa työskentelevää henkilöstöä.

McGlonen mukaan dollarin yli 300 prosentin etumatka muihin valuuttoihin nähden sen jälkeen, kun presidentti Richard Nixon irrottaa dollarin kultakannasta vuonna 1971, on todiste siitä, että dollarin on valuutoista vahvin. Silti tulevaisuus on enemmän bitcoinin kuin dollarin, McGlone uskoo.

Bitcoin on saattanut ratkaista ikiaikuisen ongelman maailmanlaajuisesta reservivaluutasta.

”Näemme tulevaisuuden, jossa Bitcoin korvaa dollarin digitaalisena reservivaluuttana,” McGlone toteaa raportissa.

Kuusilukuiset kurssiennusteet Bitcoinille eivät ole mitään uutta.

”McGlonen pitkän aikavälin arvio asettaa Bitcoinin lähelle globaalin talousjärjestelmän keskusta. Myös muut Bitcoin-harrastajat ja asiantuntijat ovat pitkään argumentoineet, että kryptovaluutta tulee aikanaan kypsymään globaaliksi reservivaluutaksi”, Robin Nyberg arvioi Bittiraha-sivustolla.

Nybergin mukaan nämä näkemykset ovat saaneet pontta keskuspankkien rahavarantojen inflaatiosta, joka on johtanut taloudelliseen epätasa-arvoon ja kohonneisiin hintoihin kuluttajille.

Myös institutionaaliset sijoittajat ovat heräämässä bitcoinin mahdollisuuksiin, Nyberg muistuttaa.

”Muun muassa jättipankki JPMorgan Chase ja Blackrock ovat todenneet, että Bitcoin on valtaamassa kullalta markkinaosuutta arvonsäilyttäjänä.”

Yksi virstanpylväs bitcoinin yleistymiselle saatiin tiistaina, kun El Salvadorin aiemmin tekemä päätös ottaa bitcoin viralliseksi maksuvälineeksi astui voimaan.

Keskiamerikkalainen El Salvador kertoi kesäkuussa aikovansa tehdä bitcoinista virallisen valuutan. Se on nyt ensimmäinen maa, joka hyväksyisi bitcoinin viralliseksi maksuvälineeksi.

Iso osa maan köyhästä väestöstä saa rahalähetyksiä ulkomailta. Rahalähetysten arvo on noin kuusi miljardia dollaria vuosittain, mikä on peräti 20 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. 70 prosentilla väestöstä ei kuitenkaan ole pankkitiliä, joten bitcoinin käyttöönotto tulee helpottamaan rahalähetysten välittämistä.

Bitcoinin etu El Salvadorin kannalta olisi myös se, että ulkomailta saapuvista rahalähetyksistä ei jäisi osaa välittäjille, jolloin vähävaraiset maan kansalaiset saisivat enemmän varoja käyttöönsä.

Bitcoinin käyttöönottoa vahvasti ajanut El Salvadorin presidentti Nayib Bukele kertoo, että eri puolille El Salvadoria on perustettu jo ainakin 200 pankkiautomaattia ja 50 neuvontakeskusta, joissa käyttäjät voivat tallettaa ja nostaa rahaa maksamatta palkkioita.