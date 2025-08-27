Kryptoasiantuntija: Valtiot tarvitsevat bitcoinia – voiko siitä tulla reservivaluutta?

Mitä olet etsimässä?
Bitcoinia voidaan pitää samankaltaisena varallisuuseränä kuin kultaa tai dollareita, joka voi toimia keskuspankin reservinä.
27.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
bitcoin kryptovaluutta bitcoin kryptovaluutta

Kryptopörssi Coinmotionin videolla käsitellään bitcoinista viimeisen vuoden aikana käytyä keskustelua sekä muutosta, jossa valtiollisten toimijoiden suhtautuminen bitcoiniin on selvästi muuttunut myönteisemmäksi varsinkin reservivaluuttana.

Coinmotionin johtaja ja kryptoasiantuntija Thomas Brand kertoo, että Bitcoinin rooli kansainvälisessä reservivarannossa on toistaiseksi vielä pieni verrattuna esimerkiksi kultaan, mutta kiinnostus sijoittajien ja valtioiden keskuudessa kasvaa nopeasti.

Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Reservivaluutta on kansainvälisesti hyväksytty valuutta, jota keskuspankit ja muut rahoituslaitokset pitävät hallussaan suuria määriä kansainvälisiin maksuihin, sijoituksiin ja valuuttavarantoihin. Sitä käytetään eräänlaisena luottovaluuttana kansainvälisessä kaupassa, velanhoidossa ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämisessä, koska se yksinkertaistaa ja sujuvoittaa maksujärjestelmiä eri maiden välillä, kun useat maat voivat käyttää samaa valuuttaa yhteisenä maksuvälineenä.

Tunnetuin ja merkittävin reservivaluutta on Yhdysvaltain dollari, jolla on ollut johtava asema kansainvälisessä talousjärjestelmässä toisen maailmansodan jälkeen erityisesti siksi, että yhdysvaltalaiset pääomamarkkinat ovat laajat ja dollarin kysyntä suurta.

Yhdysvalloissa on ollut esillä Cynthia Lummisin Bitcoin Act -lakiehdotus, jonka tarkoitus on määritellä ja mahdollistaa bitcoinin käyttö reservien osana, sekä arvioidaan muiden maiden kiinnostusta bitcoiniin osana valtion talousstrategiaa. Tämän kehityksen vaikutukset voivat laajentaa bitcoinin roolia globaalissa talousjärjestelmässä ja mitkä valtiot ovat jo aktiivisia asiassa.

Bitcoinin asema voisi muuttua myös Suomen varantopolitiikassa.

Videolla pohditaan myös, milloin voidaan odottaa ison institutionaalisen sijoittajan, kuten valtion tai keskuspankin, konkreettisia bitcoin-hankintoja sekä millä tavoin lisähankintoja voidaan tehdä.

Videon sisältö

  • 00:00 Mitä vuodessa on tapahtunut?
  • 03:40 Mikä on bitcoin-varanto?
  • 13:40 Bitcoinin varanto on pieni suhteessa kultaan nähden
  • 19:10 Cynthia Lummisin lakiehdotus (Bitcoin act)
  • 27:30 Miten suhtautua Bitcoin-varantoon?
  • 33:15 Missä muissa maissa on kiinnostusta Bitcoin-varannoista
  • 35:40 Kuinka laajasti tämä voi muuttaa asioita?
  • 46:15 Miten Suomi?
  • 52:20 Bitcoin monetisoitunut ennätysvauhtia
  • 60:00 Miten lisähankintoja varantoihin voidaan tehdä?
  • 63:10 Milloin ensimmäinen iso peluri hankkii Bitcoinia?

