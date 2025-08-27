Rahataidot 2025: enemmän kuin budjetointia

Nykypäivän rahataidot tarkoittavat kokonaisvaltaista suhdetta rahaan: tunnetaitoja, uusia sijoitusstrategioita ja kykyä nähdä raha välineenä, ei itsetunnon mittarina.

Raha. Yksinkertainen sana, joka herättää monessa suuria tunteita. Joillekin se merkitsee vapautta, toisille huolta. Raha ei ole vain seteleitä lompakossa tai numeroita verkkopankissa, vaan ennen kaikkea taito. Rahataidot tarkoittavat kykyä hallita omaa talouttaan niin, että raha tukee elämää – eikä hallitse sitä.

”Perusasiat pitää olla kunnossa, eli ymmärrys omista numeroista. Paljonko rahaa tulee ja mihin se menee. Jos haluaa vaurastua, niin logiikka toimii niin päin, että säästä ja sijoita ensin, kuluta lopuilla. Toisin päin käy niin, että jos elää ensin ja sijoittaa jos jää, niin yleensä ei kyllä jää”, muistuttaa rahataidonvalmentaja Mikko Sjögren.

Sjögrenin mukaan usein omat ajatukset, uskomukset ja tunteet vaikuttavat rahankäyttöön enemmän kuin järki, logiikka ja tieto. Rahataidot pitävätkin sisällään muutakin kuin säästöjä ja sijoituksia – kyse on yhä enemmän kokonaisvaltaisesta suhteesta rahaan ja uusista tavoista rakentaa taloudellista turvaa.

Budjetista tunnetaitoihin

Tiukka budjetti ei ole kaikkien tie taloudelliseen hyvinvointiin. Jos sitä ei jaksa noudattaa, seurauksena voi olla syyllisyys ja häpeä, ja joillekin Excel-taulukot ja budjetointi tuntuvat liian kahlitsevilta.

Työhyvinvointikyselyissä on käynyt ilmi, että jopa 63 prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista stressaa rahasta. Stressi häiritsee yöunia, työhön keskittymistä ja työssäjaksamista. Sjögrenin mukaan suurin syy piilee siinä, ettei rahasta puhuta avoimesti, koska hävettää ja ajatellaan, että muilla menee paremmin.

Rahanhallinta onkin yhdistelmä numeroita ja tunnetaitoja. Se vaatii itsetuntemusta, kulutustottumusten ja tavoitteiden tarkastelua sekä tunteiden ymmärtämistä. Häpeä, syyllisyys ja vertailu muihin voivat johtaa huonoihin ratkaisuihin, mutta terve suhde rahaan auttaa näkemään sen työkaluna, ei mittarina omasta arvosta.

Velkakaan ei ole yksiselitteisesti hyvä tai paha asia. Oleellisempaa on, miten ja mihin sitä käyttää. Paremmat rahataidot eivät aina siis synny tiukemmasta budjetista, vaan tunteiden tunnistamisesta ja rakentavasta hallinnasta.

Esimerkiksi velka voi tuntua musertavalta, jos se yhdistyy häpeään ja piilotteluun. Jos sen näkeekin tietoisesti valittuna välineenä, esimerkiksi opinto- tai asuntolainana, joka tukee tulevaisuutta – velka voi olla osa rakentavaa rahasuhdetta.

Uusia ratkaisuja taloudellisen turvan rakentamiseen

Nykyinen talousympäristö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. Taloudellista turvaa ei tarvitse rakentaa vain perinteisten mallien, kuten säästötilin tai oman asunnon varaan, vaan tarjolla on uudenlaisia väyliä.



Yksi esimerkki on rentvesting, jossa asutaan vuokralla mutta sijoitetaan muihin kiinteistöihin. Tämä tuo liikkumavaraa elämäntilanteiden muuttuessa ja mahdollisuuden hyödyntää markkinoita joustavammin.



Toinen nouseva malli on fractional ownership, eli osittainen omistus. Sen avulla voi sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin tai taiteeseen pienemmillä summilla ja päästä kiinni markkinoihin, jotka muuten olisivat saavuttamattomia.

Fractional ownership näkyy myös niin sanotuissa real world assets -sijoituksissa (RWA), joissa sijoittaja voi hankkia murto-osan konkreettisesta omaisuuserästä, oli kyse sitten asunnosta, taideteoksesta kuten Mona Lisasta, tai vaikkapa kuvainnollisesti palasesta Vapaudenpatsasta.



Kolmantena ratkaisuna on joukkorahoitus, jonka kautta sijoittajat voivat yhdessä rahoittaa kasvuyrityksiä tai kiinteistöprojekteja ja samalla hajauttaa riskiä.

Viestinnän voima rahassa

Rahasta puhuminen on hiljalleen muuttumassa voimavaraksi. Avoimuus voi vähentää häpeää ja lisätä ymmärrystä – sekä itselle että muille. Sijoittajatarinat, talousblogit ja sosiaalinen media tarjoavat kanavia, joissa kokemuksia jaetaan ja yhteisöjä syntyy.

Tällainen tarinankerronta ei ole vain viihdettä, vaan myös väline, joka luo luottamusta, houkuttelee kumppaneita ja voi avata ovia työelämässä ja sijoituspiireissä. Samalla vertaistuki tekee rahasta vähemmän yksinäisen taakan ja enemmän yhteisen oppimisen alueen.

Kun raha muuttuu vaietusta aiheesta avoimen keskustelun kohteeksi, se voi parhaimmillaan vahvistaa niin yksilön kuin yhteisönkin taloudellista hyvinvointia.

Teknologia ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Tulevaisuuden rahataidot kytkeytyvät yhä vahvemmin teknologiaan. Tekoälypohjaiset sovellukset eivät ainoastaan seuraa kulutusta, vaan myös ehdottavat yksilöllisiä ratkaisuja säästämiseen ja sijoittamiseen.

Samalla sijoittamisen pelikenttä laajenee. Sjögrenin mukaan lohkoketjuteknologian ja kryptovaluuttojen rooli kasvaa nopeasti:

”Rahajärjestelmä on muuttumassa kohti lohkoketjuteknologiaa ja siihen olisi mielestäni syytä perehtyä jokaisen, joka ei halua pudota kehityksen rattailta. Isot finanssitalot maailmalla ovat ottaneet tuotevalikoimaansa kryptot ja alkavat tarjoamaan niitä sijoittajille Yhdysvalloissa. Trendin leviämistä Suomeen tukee se, että vasta noin 11 prosenttia suomalaisista on sijoituksia tässä omaisuuslajissa”.

Lohkoketjut mahdollistavat myös hajautetut rahoitusjärjestelmät (DeFi) ja tokenisaation, jotka avaavat uusia markkinoita aina energiasta ja datasta taiteeseen. Yhtä aikaa vastuullisuudesta (ESG) on tullut sijoittamisen valtavirtaa: ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät ohjaavat yhä useammin sijoituspäätöksiä.

Teknologian mukana kasvavat kuitenkin myös riskit. Kyberuhat ja identiteettivarkaudet ovat nykypäivää, ja niiden hallinta on osa rahataitoja siinä missä budjetointi tai hajauttaminen. Ne sijoittajat, jotka osaavat yhdistää teknologian mahdollisuudet vastuullisuuteen ja turvallisuuteen, kulkevat kehityksen eturintamassa.

Lähteet: News.com.au, The Economic Times ja Forbes