Vetrikin teknologinen innovaatio tuo lemmikkialan nykypäivään – kasvuanti käynnissä!

Vetrik on SoftVet AB:n kehittämä tuotelausta, joka yhdistää alidigitalisoidun eläinalan eri toimijat.

Ainutlaatuisella teknologisella ratkaisulla Vetrik tarjoaa helpomman arjen niin lemmikinomistajille kuin eläinten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjoamalla laajan kirjon palveluita eri käyttäjien tarpeisiin: kaikki eivät käytä jokaista ominaisuutta, mutta jokaiselle löytyy palvelusta varmasti hyödylliset ja kaivatut ominaisuudet.

Alusta hyödyntää blockchain-teknologiaa. Määrittämällä jokaiselle eläimelle VetrikID:n eli eläimen uniikin tunnistenumeron, pystyvät eri profiilin käyttäjät, kuten yritysten tahot tai lemmikinomistajat, lisäämään tietoa eläimestä järjestelmään ja tieto voidaan varmentaa 100 prosenttisen oikeaksi.

Järjestelmä on kehitetty turvallisuudesta huolehtien ja siinä hyödynnetään 256-bittistä salaustekniikkaa, joka suojaa kaikkea alustaan syötettyä dataa. Tarkoituksena ei siis ole ainoastaan rakentaa alalla helppokäyttöistä järjestelmää, vaan koko alan tulevaa infrastruktuuria.

Lemmikinomistajille Ruotsissa on tällä hetkellä ilmaiseksi ladattavissa Vetrik-sovellus, joka on tulossa pian myös Suomen markkinoille. Sovellus on rakennettu tekemään eläinten omistamisesta huoletonta ja helposti hallittavaa. Yritysjärjestelmä on puolestaan suunniteltu sopimaan kaikille eläinten parissa toimiville ammatinharjoittajille koiranulkoiluttajista eläinlääkäreihin: alustan helppokäyttöisillä työkaluilla ammattilaiset voivat keskittyä asiakkaisiin aikaa vievän ja työlään hallinnoinnin sijaan.

Vetrikillä ei ole suoraa kilpailua, sillä markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa ja yhtä kattavaa alustaa. Markkinassa on toki joitakin tiettyyn osa-alueeseen erikoistuneita eläinsovelluksia, mutta Vetrikin tavoitteena on tarjota jotakin alan kaikille toimijoille. Toisin sanoen Vetrik ei tavoittele pientä nicheä eläinalan markkinasta, vaan pyrkimys on tarjota palveluita kaikille eläinten omistajille ja ammattilaisille.

SoftVetin toimitusjohtaja Emil Åkesson.

”Vetrik on alusta asti saanut markkinoilla erinomaisen vastaanoton. Yritys on mm. nimetty Ruotsin Vuoden Startup -kisaan ja se on tällä hetkellä toisella sijalla yli 10 000 yrityksen joukosta. Kiinnostus tuotetta kohtaan on ollut suurta myös käyttäjien puolelta: lemmikinomistajat lataavat sovellusta ahkerasti, ja sovelluskaupan konversiotasot ovat runsaasti keskimääräistä korkeammalla, mikä kertoo osaltaan selkeästä kysynnästä tuotteelle”, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Emil Åkesson.

SoftVet AB vauhdittaa ratkaisunsa lanseerausta laajemmin pohjoismaihin parhaillaan käynnissä olevan osakeannin avulla. Annissa kerätystä pääomasta suurin osa on tarkoitus ohjata markkinointitoimenpiteisiin alustan saamiseksi niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin käyttöön mahdollisimman laajalti ja nopeasti.

Vetrik on julkaistu ja testattu tuote markkinoilla ja se tuottaa jo liikevaihtoa. Järjestelmä on valmis ja käyttäjiä on onnistuttu saamaan palveluun kiitettävällä tahdilla. Markkinointitoimenpiteitä on myös jo testattu ja Vetrikin taustalla on alan parhaimmistosta koostuva tiimi.

Suurin riski on siis otettu jo aiemmassa vaiheessa ja tämän sijoituskierroksen myötä yrityksen käyttäjäkunnan kasvaessa nopean kasvun on tarkoitus tuoda sijoittajille tuottoja jo nopeahkolla aikavälillä, sillä tavoite on, että tulos kääntyy selvästi positiiviseksi seuraavan kahden tilikauden aikana.

