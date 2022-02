Naisten Oma Pörssiklubi panostaa yhteisöllisyyteen

Naisten Oman Pörssiklubin perustaja Marja-Leena Haapanen

Tuottojen ohella sijoittaminen voi olla ihmisiä yhteen tuova harrastus ja mielenkiintoinen keskustelun aihe.

Marja-Leena Haapanen on pitkän linjan sijoittaja. Ensimmäiset sijoitukset on tehty jo ennen vuotta 1988, mutta vanhin kuitti löytyy Sammon listautumisen ajoilta.

”Ostin Sampoa 700 markalla eli noin 230 eurolla. Vaikka olen tarpeeseen myynytkin, on Sampo edelleen salkkuni suurin omistus”, kertoo Haapanen.

Haapasen sijoitustoiminta ei lähtenyt liikkeelle perinnöstä tai urasta rahoituksen parissa. Ennen eläkkeelle jäämistään Haapanen ehti tehdä 40 vuotta palkkatyötä, josta viimeiset 26 vuotta Fazer-konsernissa ja niistä viimeiset kymmenkunta vuotta Travel Managerina.

Leskeksi jääminen vahvisti sisäistä paloa tehdä naisiin kohdistuvaa kipinän sytyttämistä osakesijoittamisen osalta.

Naisten Oma Pörssiklubi eteni pienin askelin

Osakesalkussa olevat säästöt mahdollistivat Haapaselle töistä irtisanoutumisen ja Naisten Oman Pörssiklubin perustamisen. Haapanen lähti liikkeelle puheista.

Helsingin Osakesäästäjien kanssa tehty yhteistyö mahdollisti kontaktin paikallisjärjestöihin, joten apua oli saatavilla, kun Haapanen lähti kiertelemään Suomea vuonna 2017.

”Kysyntää oli paljon”, Haapanen muistelee. Tilaisuuksiin osallistui 100-120 henkilöä. Tuolit ja penkit olivat täynnä.

Näistä tapaamisesta syntyi lopulta Naisten Oma Pörssiklubi, yhteisö, jonka useat jäsenet ovat olleet mukana alusta asti.

Koulutusta ja yhteisöllisyyttä

Naisten Oman Pörssiklubin tapahtumiin sisältyy monia sijoittamiseen liittyviä tapahtumia. Paikalle kutsutaan hyviä esiintyjiä, joiden puheet striimataan nettiin. Esiintyjiä toimii pörssiyhtiöiden avainhenkilöitä, analyytikoita ja ekonomisteja.

Yhteisössä luetaan talouslehtiä, sparrataan ja keskustellaan sijoittamisesta sekä markkinan tilasta. Naisten Oma Pörssiklubi järjestää myös koulutusmatkoja esimerkiksi Frankfurtissa sijaitsevaan Deutsche Bankiin.

Monessa tapaamisissa kyse on kuitenkin ennen kaikkea yhteisöllisyydestä. Sijoittaminen yhdistää osanottajia, vaikkei itse tapahtumalla mitään suoraa yhteyttä sijoittamiseen olisikaan. Naisten Oma Pörssiklubi syö kolmen aterian illallisia, käy yhteisillä golfkierroksilla, Manuela Boscon näyttelyissä ja museoissa.

Yhteisöllisyys on tärkeää, mutta samalla on myös niin, että Naisten Omalla Pörssiklubilla on positiivinen ongelma. ”Jäsenhakemuksia tulee paljon eikä kaikkia voida ottaa”, Haapanen kertoo. Yksi syy on se, ettei yhdistyksellä toistaiseksi ole toimintaa Helsingin ulkopuolella. Toinen syys on se, että kasassa on nyt hyvä porukka ja kaikkien osallistujien ääni halutaan saada kuuluville. Tämä ei onnistu, jos osallistujia on liikaa.

Positiivisen ongelman ratkaisuna on Virtual Money Club. Kyseessä on virtuaalinen vastine Naisten Omalle Pörssiklubille, johon fyysisen klubin ulkopuolelle jääneitä jäseniä pyydetään liittymään.

Operatiivisen johdon merkitystä korostava Haapanen on konepajojen ystävä

Omissa sijoituspäätöksissään Haapanen korostaa operatiivisen johdon merkitystä. Haapanen konkretisoi johtamisen merkitystä esimerkin kautta: ”Meillä on jäseninä K-kauppiaita, jotka ovat kuvailleet mitä tapahtui, kun Mikko Helander nousi Keskon toimitusjohtajaksi. Helposti lähestyttävä Helander nosti motivaation aivan uudelle tasolle. Ei siis ole sattumaa, että myös Keskon osake lähti nousuun Helanderin tultua taloon.”

Muita Haapasen korkealle arvostamia toimitusjohtajia ovat aiemmin Konecranesia ja Fortumia luotsannut ja nykyään Nokiaa johtava Pekka Lundmark sekä UPM-konsernin Jussi Pesonen.

Haapanen luottaa informaatioetuun ja sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin, joskin muutama ruotsalainenkin osake salkusta löytyy. Viimeisimmät ostot ovat Konecranes ja Nordea. ”Ålandsbankeniakin yritin, mutta en sitten ostanutkaan, kun kurssi karkasi käsistä.”

Nordean ostoa motivoi uutiset hyvistä osingoista, kun taas Konecranesin takana on mahdollinen fuusioituminen Cargotecin kanssa. ”Haluan olla yrityksessä mukana, joka on näin iso satamatoimija. Siinä on sellaista suuruuden ekonomiaa. EU ei ole vielä kauppaa hyväksynyt, ja se voi siksi peruuntua. Yhdysvaltojen ja Kiinan osalta lupa on jo saatu.”

Haapasen sijoitukset ovat osakkeissa. Kultaa, metsää tai sijoitusasuntoa Haapanen ei omista.

Naisten oma pörssiklubi vie Haapaselta paljon aikaa, mutta siltikin aikaa jää myös muuhun toimintaa. Haapanen yllättää kertomalla kouluttavansa missejä. Miss Suomi -organisaatiolla on ”More than beauty”-kampanja, jonka alla Haapanen opettaa sijoittamista ja talouden hallintaa.

Toimituksen huomautus. Haastattelun tekemisen jälkeen saatiin uutisia, joiden mukaan EU aikoo sallia Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen.