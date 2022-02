Talousjohtajan ihannerooli on katteetonta mielikuvabrändäystä

Kuvateksti: KTM Virpi Ala-Heikkilä väittelee Vaasan yliopistossa 11. helmikuuta. Laskentatoimen väitöskirjassa tarkastellaan talousjohtajan imagoa ja roolia. Kuva: Heidi Glader.

Tuoreen väitöskirjan mukaan työnantajat korostavat brändäyksessään talousjohtajan strategista roolia, mutta todellisuudessa talousjohtaja jää operatiivisen roolinsa vangiksi.

Virpi Ala-Heikkilän väitöstutkimuksen mukaan talousjohtajien imagossa ja ihanneroolissa on tapahtunut iso muutos 20 vuoden aikana. Numeronpyörittäjästä on muututtu kohti strategista liiketoiminnan kumppania, joka tuntee hyvin liiketoiminnan, osaa talousasiat sekä hallitsee yhteistyö- ja vaikuttamistaidot.

”Työnantajat etsivät työpaikkailmoituksissa strategiaorientoituneita ihmemiehiä”, toteaa Vaasan yliopistossa 11. helmikuuta väittelevä Ala-Heikkilä.

Ala-Heikkilällä talousjohdon tehtävät ovat tuttuja. Hän on toiminut pitkään talous- ja muissa johtotehtävissä kansainvälisessä teknologialiiketoiminnassa. Hän on asunut ja työskennellyt niin Suomessa, Yhdysvalloissa, Norjassa kuin Saksassakin. Tällä hetkellä hän toimii Hitachi Energyllä talouden globaalina transformaatiojohtajana.

Väitöstutkimuksen mukaan ihannerooli on kuitenkin osin työnantajabrändäystä, ja työpaikkailmoituksilla on siinä tärkeä asema.

Ihannerooli kuulostaa houkuttelevalta ja liiketoiminnan kannalta tärkeältä, mutta käytännössä työ on paljon operatiivisempaa. Talousjohtajien osaaminen ja ominaisuudet rajoittavat strategisena kumppanina toimimista, työkalut ja järjestelmät ovat puutteellisia ja ei-toivotut rutiinit vievät paljon aikaa. Liiketoimintajohdon ristiriitaiset odotukset sekä talousjohtajien voimaton asema suhteessa liiketoimintajohtajiin loitontavat roolia kauemmas strategisesta kumppanuudesta.

Tutkimustulosten perusteella talousjohtajat mielletään maskuliinisiksi.

”Tämä synnyttää ristiriidan yritysten itsensä asettamien sosiaalista vastuullisuutta ja monimuotoisuutta korostavien tavoitteiden kanssa ja johtaa räikeimmillään naisjohtajien poissulkemiseen yrityksen ylimmästä johdosta”, kertoo Ala-Heikkilä.

Ala-Heikkilä muistuttaa, että monimuotoisen ja tasa-arvoisemman työyhteisön saavuttaminen auttaa yrityksiä hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Tutkimukseen käytettiin globaalin teknologiayrityksen laajaa aineistoa sisältäen 100 työpaikkailmoitusta. Tutkimukseen osallistui myös 31 talous- ja liiketoimintajohtajaa edustaen 14 eri kansallisuutta.

KTM Virpi Ala-Heikkilän laskentatoimen väitöskirja Evolving Role of Management Accountant – Dreaming of the Perfect Controller tarkastetaan Vaasan yliopistossa 11.2.2022 klo 12:00. Vastaväittäjänä toimii professori Kari Lukka (Turun kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Marko Järvenpää (Vaasan yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

