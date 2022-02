Lupaavat tutkimustulokset silmänpohjakamerasta tulevat Optomedille tarpeeseen

Lupaavat tulokset tulevat tarpeeseen, sillä tappiollisen yhtiön toiminnan ei odoteta kääntyvän kannattavaksi lähitulevaisuudessa.

Optomed kertoo julkaisseensa tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida yhtiön kehittämän Optomed Aurora -silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Optomed Aurora on kädessä pidettävä silmänpohjakamera. Kädessä pidettävä kamera tarjoaa enemmän joustavuutta seulontaohjelmien järjestämiseen, koska se on helposti siirrettävissä paikasta toiseen ja usein myös kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Retinopatia on diabeteksen aiheuttama verkkokalvosairaus ja yleinen diabeteksen liitännäis-sairaus. Tyypin 1 diabetesta sairastavista 80-100 prosentille kehittyy silmänpohjamuutoksia ensimmäisen 20 sairastamisvuoden aikana. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla voidaan retinopatiaa todeta jo diabeteksen diagnoosivaiheessa.

Diapeteksen verkkokalvosairaudesta kärsii lähes 200 miljoonaa ihmistä

Optomed on suomalainen pörssinoteerattu terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontaohjelmistojen tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Yhtiöllä on toimistot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja yrityksen tuotteita myydään eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.

Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä yli 190 miljoonaa ihmistä sairastuu diabeettiseen retinopatiaan maailmanlaajuisesti.

Kyseessä on siis Optomedille valtavan suuri markkina.

Optomed ja AEYE Health ilmoittivat 18.9.2020 yhteistyöstään, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille tekoälyä sisältävä kädessä pidettävä silmänpohjakamera Aurora AEYE ja saada tuotteelle lääkintälaitelupa Yhdysvaltoihin. Tätä varten yhtiöt aloittivat kliinisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA:n) hyväksyntä kädessä pidettävälle tekoäly-silmänpohjakamera Aurora AEYE:lle, jonka autonominen tekoäly seuloo merkkejä lievää runsaammasta diabeettisesta retinopatiasta.

Kliinisessä tutkimuksessa saaduissa tuloksissa Aurora AEYE havaitsi lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit oikein 91,9 prosentilla potilaista, eli tämä oli tuotteen sensitiivisyys. Aurora AEYE tunnisti potilaat, kenellä ei ollut merkkejä retinopatiasta 93,6 prosentilla, eli tämä oli tuotteen spesifisyys.

Kolmas tutkimusparametri oli kuvattavuus, eli kuinka todennäköisesti kuvat olivat niin onnistuneita, että tekoäly pystyi tulkitsemaan niitä. Aurora AEYE:n kuvattavuus oli yli 99 prosenttia.

Optomedin toimitusjohtaja Seppo Kopsala kertoo, että kliinisten tutkimusten loppuunsaattaminen näin lupaavin tuloksin on ensiaskel Optomedin suunnitelmissa saada Aurora AEYE:lle FDA-hyväksyntä.

”Kokeissa saadut sensitiivisyys- ja spesifisyys -lukemat, sekä erityisesti korkea kuvattavuus mahdollistavat etenemisen yhdessä AEYE Healthin kanssa kohti ensimmäisen kädessä pidettävä tekoäly-silmänpohjakameran julkaisua Yhdysvaltain markkinoilla”, Kopsala toteaa.

“Olemme erittäin iloisia tekoälymme korkeasta tehosta kädessä pidettävällä kameralla erityisesti ottaen huomioon, että käytimme vain yhtä kuvaa per silmä. Uskomme tämän saavutuksen mullistavan ja demokratisoivan silmänpohjanseulontaa. Optomed on loistava yhteistyökumppani ja odotamme innolla seuraavia askelia”, AEYE Healthin toimitusjohtaja Zack Dvey-Aharon toteaa.

Analyytikot kaipaavat lisänäyttöjä

Kopsalan mukaan meneillään oleva Yhdysvaltojen FDA:n lupahakemukseen tähtäävä tutkimus on Optomedille strategisesti merkittävä tekoälypalveluihin liittyvä hanke. Tekoälyn käytöstä tuleva liikevaihto ei vielä ole merkittävää, mutta käyttäjämäärien kasvun jatkuessa se saattaa synnyttää merkittävää uutta liikevaihdon kasvua yhtiön ohjelmistoliiketoiminnassa, erityisesti Yhdysvalloissa.

Aiemmin tammikuussa Optomed kertoi, että sen kädessä pidettävän Optomed Aurora -silmänpohjakameran suorituskyky ja kuvanlaatu todettiin sopiviksi diabeettisen retinopatian seulontaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä seulontatutkimuksessa.

Tutkimuksen pääasiallinen johtopäätös oli, että Optomed Aurora -silmänpohjakamera toimii hyvin diabeetikoiden silmäseulonnoissa. Kameran kuvanlaatu on riittävä ja muutokset silmänpohjissa ovat hyvin havaittavissa.

Pilottitutkimus on ensimmäinen Euroopassa julkaistu tutkimus Optomed Auroran suorituskyvystä diabeettisen retinopatian seulonnassa.

Lupaavista tutkimustuloksista huolimatta analyytikoiden odotukset Optomedin kasvunäkymistä ovat tällä hetkellä maltilliset.

Analyytikoiden konsensusodotuksena on, että Optomedin liikevaihto kasvaa 15 miljoonaan euroon tänä vuonna, kun se vuotta aiemmin oli 13 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle odotuksissa on vajaan 18 miljoonan euron liikevaihto ja ensi vuodelle 21 miljoonan euron liikevaihto.

Optomed ei ole saanut vielä toimintaa kannattavaksi.

Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa tappiolla vuonna 2020 ja vuodelle 2021 konsensusodotus on 3,7 miljoonan euron liiketappio. Liikevoiton odotetaan pysyvän tappiollisena 4,0 euroa tänä vuonna. Vielä ensi vuodellekin analyytikoiden konsensusodotus on 2,0 miljoonaa euroa liiketappiota.

Optomed listautui Helsingin pörssiin joulukuussa 2019.