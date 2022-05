Kulta antaa turvaa inflaatiota vastaan – uusi palvelu hyödyntää lohkoketjua kultasijoituksissa

Aufortin toimitusjohtaja Bert-Ken Raudberg.

Suomessa palvelunsa lanseerannut Aufort tarjoaa ensimmäisenä maailmassa digitaalisen väylän kultasijoituksiin.

Inflaatio söi suomalaisten pankkitileiltä viime vuonna peräti 1,3 miljardia euroa, ja Ukrainan sodan myötä ostovoiman ennakoidaan heikentyvän edelleen.

Hiljattain Suomen markkinoilla aloittanut Aufort on erikoistunut auttamaan ihmisiä suojaamaan säästöjään inflaatiolta. Yrityksen mukaan sijoittaminen on kuluttajalle ainoa tapa turvata säästönsä, ja kulta on paras, helpoin ja turvallisin tapa aloittaa sijoittaminen.

Inflaatio on nostanut päätään jo muutaman vuoden ajan, mutta energiamarkkinoiden epävakauden ja nyt Ukrainan sodan myötä hinnat ovat lähteneet osin jyrkkäänkin nousuun. Myös osakemarkkinoiden liikkeet ovat olleet voimakkaita. Epävakainakaan aikoina säästöjään ei kuitenkaan kannata makuuttaa pankkitilillä.

”Rahan arvon laskiessa ainoa keino pitää huolta omasta varallisuudesta on sijoittaa”, toteaa Aufortin toimitusjohtaja Bert-Ken Raudberg.

Helppo tapa sijoittaa kultaan

Raudbergin mukaan sijoituskohteeksi kannattaa harkita myös kultaa: se on vakaana pidetty raaka-aine, jonka moni sijoittaja näkee turvasatamana etenkin epävarmoina aikoina.

”Kultaan sijoittaminen on myös helppoa: sijoituskohteen arviointiin ei tarvita erityistä osaamista, toisin kuten esimerkiksi osakemarkkinoilla tai kiinteistösijoituksissa”, Raudberg totea.

Aufort tarjoaa kultasijoituksiin helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon heille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan sijoittamisen. Aufortin palvelussa sijoittaja voi tehdä kertasijoituksia tai sijoittaa kultaan pitkäjänteisesti vaikkapa kuukausittain rahastosäästämisen tapaan.

Aufort tuo kaikkien ulottuville ensimmäisenä palvelutarjoajana maailmassa digitaalisen tavan sijoittaa kultaan lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän verkkokaupan kautta, Raudberg kertoo.

”Uusin finanssiteknologia, lohkoketju (blockchain), takaa palvelun luotettavuuden, nopeuden ja läpinäkyvyyden. Kultaharkkoja tai -kolikoita ei lähtökohtaisesti toimiteta sijoittajalle, vaan huolehdimme niiden turvallisesta, kansainväliset standardit täyttävästä varastoinnista kumppaniemme tuella. Digitaalisuus pienentää myös sijoittamisesta koituvia kustannuksia, kun tuotanto- ja kuljetuskustannukset jäävät pois. Sijoittaja voi tietenkin lunastaa kultansa itselleen tai myydä sen meille takaisin milloin vain,

Aufort yhteistyössä keskeisten suomalaispankkien kanssa

Suomalaisille sijoittajille ja säästäjille Aufort tarjoaa nykyaikaisen väylän sijoittaa turvallisena pidettyyn kultaan.

Yritys on yhteistyössä useiden suomalaisten pankkien kanssa, jolloin asiakas pystyy tekemään sijoitukset suoraan omalta tililtään kätevän pankkilinkin kautta, eikä useimpien sijoitusalustojen vaatimaa vakuustalletusta tarvita.



”Verkkopalvelumme on tietoturvallinen ja erittäin helppokäyttöinen: Oman kultatilin perustaminen ja ensimmäisen sijoituksen tekeminen vie vain minuutteja. Sijoittamisen voi aloittaa pienilläkin summilla – jopa 30 eurolla pääsee hyvin alkuun. Verkkopalvelumme on linkitetty kaikkiin keskeisiin suomalaispankkeihin, joten sijoitukset voi tehdä kätevästi suoraan omalta käyttötililtä”, kertoo Aufortin neuvonantajana toimiva Nordic Startup Schoolin toimitusjohtaja Pasi Pohjala.

Lue lisää Aufortin tarjoamasta palvelusta