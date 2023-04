Verottaja valvoo tänä vuonna sisällöntuottajia – etenkin OnlyFans-palvelu tarkkailussa

Verohallinto kertoo valvovansa tämän vuoden aikana erityisesti tuloja, jotka on saatu sisällöntuotantoon tarkoitettujen alustojen kautta.

Verohallinto kertoi omassa tiedotteessaan keskittyvänsä tänä vuonna valvomaan erityisesti verkkoalustojen kautta saatavia tuloja. Verkkoalustojen kautta tienaaminen on yleistynyt viime vuosina jatkuvasti, kun vaikuttajat, bloggaajat ja tubettajat ovat saaneet muutettua oman näkyvyytensä erilaisiksi tulomuodoiksi.

Saatuja tulomuotoja voi olla monenlaisia. Vaikka moni kuvittelee verojen maksun koskevan vain rahana saatua palkkaa, joutuu veroja maksamaan myös muussa muodosta tulevista tuloista. Verohallinto muistuttaa tiedotteessaan siitä, että veroa pitää maksaa rahapalkkioiden lisäksi myös alennuksista ja ilmaistuotteista.

Verohallinto muistuttaa myös siitä, että veroasiat kulkevat myös toiseenkin suuntaan, sillä somesisällön tuottamisesta syntyneitä menoja voi vähentää tuloista. Sisältöä tuottavien kannattaakin pitää kirjaa vuoden aikana saaduista tuotteista, palveluista ja alennuksista sekä somesisällön tuottamiseen liittyvistä kuluista.

Koskee myös pyytämättä tulleita tuotteita

Yleisimmin some- ja verkkoalustatulot muodostuvat jonkinlaisesta näkyvyydestä. Yritykset saattavat tarjota vaikuttajille, tubettajille tai bloggaajille lahjana tuotteita, joita nämä esittelevät seuraajilleen omassa sisällössään.

Tuotelahjojen vero lasketaan aina niiden käyvästä arvosta. Verohallinnon mukaan tuotteen käypä arvo on sama kuin sen hinta, jos tuote ostettaisiin itse.

Vielä muutama vuosi sitten Verohallinnon linjaus oli se, että vain niistä tuotteista tarvitsee maksaa verot, joista tehdään sisältöä tai niitä esitellään somealustoilla. Jos tuotteesta ei tehdä sisältöä eikä niitä esitellä missään, tällöin myöskään veroja ei tarvitse maksaa.

Tähän kohtaan on kuitenkin tullut jo aiemmin muutos, jonka mukaan verot tulee maksaa kaikista saaduista tuotteista – tehtiin niistä sitten sisältöä tai ei. Linjamuutos on muokannut jossain määrin alan toimia, sillä enää yritykset eivät lähetä vaikuttajille mainoslahjoja pyytämättä, mikä oli vielä muutamia vuosia sitten jokseenkin yleinen tapa.

Ainoa Verohallinnon sallima poikkeus liittyy niin sanottuihin tavanomaisiin mainoslahjoihin. Mikäli tuote on maksimissaan 50 euron arvoinen ja siinä on esimerkiksi myyntiä vaikeuttava lahjoittajan logo, tätä koskee hieman erilaiset pelissäännöt. Tällöin niistä ei tarvitse maksaa veroa, ellei ole sovittu, että ne ovat palkkiota näkyvyydestä.

Paljon kohuttu OnlyFans erityistarkkailun alla

Verohallinnon tiedotteessa mainitaan nimeltä yksi paljon kohua saanut somepalvelu: OnlyFans. OnlyFans on vuonna 2016 perustettu verkkopalvelu, joka perustuu puhtaasti seuraajilta kerättäviin tilausmaksuihin, eli siinä ei ole lainkaan ulkopuolisia mainostuloja.

Palvelussa olevat sisällöntuottajat tuottavat sisältöjä, joita fanit sitten tilaavat itselleen esimerkiksi kuukausimaksuja maksamalla.Alun perin palvelu oli suunniteltu kaikenlaisen sisällön tuottamiseen, mutta myöhemmin palvelussa alkoi korostua aikuisviihteeseen liittyvä sisältö. OnlyFans yritti kitkeä aikuisviihteen pois palvelustaan vuonna 2021, mutta perui tämän päätöksen nopeasti käyttäjiltä tulleen palautteen vuoksi.

OnlyFansiin ladattu rohkea sisältö on saanut viime vuosien aikana rutkasti palstatilaa mediassa, jossa monet palvelun sisällöntuottajat ovat avanneet omia OnlyFans-tulojaan. Ihan vain Suomessakin on jo nähty tapauksia, missä OnlyFansilla on kyetty saamaan aikaan jopa kymmenien tuhansien eurojen kuukausitulot.

Myös Verohallinto on herännyt seuraamaan OnlyFans-tuloja. Verohallinto saa eri verkkoalustoilta aikaisempaa enemmän tietoja niiden kautta maksetuista tuloista, joita voidaan verrata sisällöntuottajien itse Verohallinnolle ilmoittamiin tuloihin.

Verohallinnon riskivastaava Kari Torssosen mukaan tällä hetkellä suuresta osasta verkkoalustojen kautta saaduista tuloista ei makseta lainkaan veroja.

– Tietojemme mukaan esimerkiksi OnlyFans-alustan kautta vuonna 2021 tuloja saaneista peräti 70 prosenttia jätti saadut tulot ilmoittamatta. Siksi valvomme nyt erityisen tarkasti alustojen kautta saatuja tuloja, Torssonen sanoo Verohallinnon tiedotteessa.

Verohallinto muistuttaakin kaikkia sisällöntuottajia siitä, että mikäli kaikkia tuloja tai vähennyksiä ei ole muistettu ilmoittaa alkuperäiseen määräpäivään mennessä, kannattaa korjaus tehdä mahdollisimman pian. Myöhässä tehdyt korjaukset tai täydennykset voivat kuitenkin aiheuttaa myöhästymismaksuja tai veronkorotuksia.

Verohallinnon sivuilta löytyy tarkempia ohjeita sometulojen ilmoittamiseen, toimit sitten ilman yritystä, ammatinharjoittajana tai osakeyhtiön muodossa.