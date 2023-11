Analyytikko: Kunnossapitoyritys Norva24 on ostolappu

Norva24 kasvaa vauhdilla niin orgaanisesti kuin yrityskaupoillakin.

Alun perin norjalainen, mutta Tukholman pörssiin listattu Norva24 on markkinajohtaja Pohjois-Euroopan pirstaleisilla maanalaisen infrastruktuurin kunnossapitopalvelujen (UIM) markkinoilla. Yhtiön tavoitteenamme on tulla johtavaksi eurooppalaiseksi toimijaksi.

Vaikka Norva24:n vanhin sivuliike perustettiin vuonna 1919 Norjassa ja se tarjosi maanalaisen infrastruktuurin kunnossapitopalveluja hevosilla ja vaunuilla, yhtiön nykyisessä muodossaan syntyi vuonna 2015 viiden paikallisen norjalaisen UIM-yrityksen fuusion tuloksena.

Norva24:n markkinoiden kasvun odotetaan perustuvan useisiin tekijöihin ja markkinasuuntauksiin. Näitä ovat esimerkiksi maanalaisen infrastruktuurin ikääntyminen, ilmastonmuutos, sääntelypyrkimykset sekä kapasiteetin ulkoistamisen lisääntyminen.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljardia Norjan kruunua ja liikevoitto 212 miljoonaa kruunua. Yhtiö on kasvanut vauhdilla, sillä kaksi vuotta aiemmin vuonna 2020 liikevaihto oli 1,5 miljardia kruunua.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto nousi lähes 800 miljoonaan kruunuun viime vuoden 609 miljoonasta kruunusta. Liikevoitto nousi viime vuoden 64 miljoonasta eurosta 68 miljoonaan kruunuun.

Norva24:n osakekurssi on laskenut selvästi tämän vuoden aikana. Samalla yhtiön toteutuneella tuloksella laskettu P/E-kerroin on laskenut.

Yhtiön toimitusjohtaja Stein Yndestad kertoo, että kaiken kaikkiaan markkinat kehittyvät edelleen hyvin, mutta neljänneksen aikana käyttöaste on ollut erityisen epätasaista eri toimipisteissä.

”Emme näe tätä pysyvänä tai pitkäaikaisena muutoksena, emmekä siksi ole siirtäneet resursseja toimipaikkojen välillä lieventääkseen tilannetta, vaan käyttäneet suuremmassa määrin alihankkijoita markkinoilla, joilla on suuri kysyntä”, Yndestad toteaa.

Danske Bankin analyytikko Jacob Edler näkee yhtiön kannattavuusmarginaaleissa toipumisvaraa.

”Vaikkakin osa Norva24:n asiakkaista on viivästänyt erityistoimeksiantoja ja yhteistyöstä on tullut rajoittuneempaa nykyisessä makroympäristössä, portfolion suurin osa on kuitenkin ei syklisissä ja orgaaninen kasvu on vahvaa. Näemme jatkuvaa parannusta marginaaleissa H2:lle, jota ajavat parantunut käyttöaste, äärimmäiset sääilmiöt ja viimeaikaiset yrityskaupat”, Edler toteaa pankin aamukatsauksessa.

Danske Bank odottaa norjalaisyhtiöltä vahvaa orgaanista yli yhdeksän prosentin kasvua, jota ajavat hinnankorotukset ja parantuneet volyymit.

Pankki nostaa Norva24:n oikaistun EBITA:n ennustetta tehtyjen yrityskauppojen, valuuttakurssien ja kolmannen vuosineljänneksen oletuksien takia. Osakekohtaisen tuloksen muutokset ovat kuitenkin hyvin pieniä nousseen nettorahoituksen takia.

Danske Bank antaa Norva24:n osakkeen tavoitehinnaksi edelleen 25 Ruotsin kruunua, mikä ylittää selvästi tämän hetken 19,5 kruunun arvostustason. Pankin tavoitehinnalla nousuvaraa osakkeessa olisi yli 28 prosenttia.

Pankki nostaa suosituksen osta-tasolle. Yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa 21. marraskuuta.