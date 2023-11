Vuoden parhaat tuotot tehdään kryptomarkkinoilla

Kryptomarkkina tunnetaan suuresta hintavaihtelusta ja suurten voittojen mahdollisuuksista.

Vuosina 2020 ja 2021 kryptomarkkinoilla tehtiin satumaisia voittoja ja paljon kryptosijoittajia nousi myös Suomen suurituloisimpien joukkoon. Vuosi 2022 oli yleisesti markkinoilla synkkä ja riskiset omaisuuslajit kärsivät muuta markkinaa enemmän, joten kryptoissa nähtiin varsinainen verilöyly.

Nyt on jo selvää, että viime vuoden tunnelmat ovat enää vain ikävä muisto ja kryptosijoittajia tullaan näkemään jälleen tulolistojen kärkipäässä, kun tämän vuoden tulotietoja päästään tarkastelemaan.

Viime vuoden markkinalaskua vauhditti joidenkin kryptomarkkinan kansainvälisten toimijoiden holtiton riskinotto, josta osa tapahtui laittomasti asiakkaiden varoilla. Kryptopörssi FTX:n perustaja Sam Bankman-Friediä uhkaa Yhdysvalloissa jopa yli sadan vuoden vankeusrangaistus asiakasvarojen väärinkäyttöön ja muihin epäkohtiin liittyen. Tapaus oli omaisuuslajille ikävä, mutta syyllisten joutuminen vastuuseen osoittaa, että myös tämän alan valvonta alkaa olla yhä paremmin viranomaisten näpeissä.

FTX:n tapauksessa ikävä kyllä vasta jälkikäteen ja asiakkaat ehtivät kärsiä pahoja menetyksiä, mutta valvonta tiukkenee jatkuvasti ja on Euroopassa ollut jo pitkään Yhdysvaltoja kehittyneempää.

Tämän vuoden aikana markkinoiden usko omaisuuslajiin on vähitellen elpynyt. On hyvä muistaa, että yksittäisen pörssin tai palveluntarjoajan kaatuminen ei vaikuta lohkoketjujen toimintaan vaan ainoastaan sijoittajien mielikuvaan markkinasta.

Oppina FTX:n ja muiden viime vuonna kaatuneiden palveluiden toiminnasta markkinoilla seurataan myös yhä kriittisemmin eri toimijoiden tilaa ja sijoittajien vaateet varojen hallinnan läpinäkyvyydestä ovat kasvaneet. Tämä kaikki on suomalaisen sijoittajan etujen mukaista.

Yhdysvalloissa jännitetään Bitcoin ETF-rahastojen liikkeellelaskua

Vuoden 2023 loppupuolella kryptomarkkina on ollut jälleen todella vahvassa lennossa. Bitcoin on vahvistunut viimeisen kolmen kuukauden aikana yli 30 prosenttia ja osa muista markkinan suurimmista kryptovaluutoista (Solana, Chainlink) jopa satoja prosentteja samalla tarkastelujaksolla. Vuoden alusta bitcoin on vahvistunut tätä kirjoittaessa tuntuvat 125 prosenttia.

Pienikin määrä kryptovaroja salkussa on kääntänyt monen suomalaisiin osakkeisiin sijoituksensa painottavan salkun vuosituoton plussalle.

Loppuvuodesta markkinoiden näkymiä ovat nostaneet Yhdysvaltain suurten varainhoitajien pyrkimykset osallistua vahvemmin markkinaan. Yhdysvaltain viranomaisten käsittelyssä on hakemukset lukuisten bitcoin spot-ETF-rahastojen liikkeellelaskusta sellaisilta alan jättiläisiltä kuten BlackRock ja Fidelity.

Suoraan bitcoiniin sijoittavien rahastojen tulo markkinoille helpottaisi institutionaalisten sijoittajien pääsyä markkinoille, jonka osalta on BlackRockin toimitusjohtajan lausuntojen mukaan “suurta patoutunutta kysyntää”.



Yhdysvaltain viranomaisten pitää tehdä viimeistään alkuvuoden aikana lopulliset päätökset hakemusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tähän mennessä viranomaisten tapana on ollut lykätä kryptorahastoja koskevien hakemusten käsittely viimeiseen mahdolliseen hetkeen, mikä kertoo viranomaisten varsin vihamielisestä suhtautumisesta toimialaa kohtaan. Kun hakijoiden joukossa on BlackRockin kaltaisia jättiläisiä, niin hakemukset on tehty sen tason osaamisella ja lobbausvoimalla, että hylkääminen ei käy enää aivan kevyin perustein.

Niinpä analyytikot ennustavatkin, että hakemuksia tullaan hyväksymään erittäin suurella todennäköisyydellä. Esimerkiksi Bloombergin analyytikko James Seyffarth uskoo, että ensimmäiset hyväksynnät nähdään ennen tammikuun kymmenettä päivää 90 prosentin todennäköisyydellä. Tämä tarkoittaisi, että SEC hyväksyisi hakemuksia jo ennen viimeistä mahdollista käsittelypäivää.

Bitcoin-rahastojen liikkeellelaskun hakijat ja käsittelypäivät. Lähde: SEC.

Viime kuukausien aikana markkina näyttääkin hinnoitelleen bitcoinia uudelleen sillä olettamalla, että hakemuksia todennäköisesti hyväksytään. Mikäli SEC keksii perusteet hylkäämiselle, niin kryptomarkkinoilla tullaan näkemään lähes varmasti voimakas korjausliike. Hyväksynnän taas voi odottaa aiheuttavan ainakin hetkellisesti erittäin railakkaan nousun.

Pidemmällä aikavälillä rahastojen merkityksen suuruutta markkinalle on hankala ennakoida, mutta mahdollisten instituutioiden jättisijoitusten lisäksi bitcoin-tuotteet BlackRockin ja Fidelityn valikoimassa ainakin auttaisivat tuomaan omaisuuserälle legitimiteettiä. Potentiaalisten negatiivisten vaikutusten osalta oma mielikuvitukseni loppuu kesken.

Hinnan osalta on tietysti mahdollista, että markkina hinnoittelee hyväksynnän jo etukäteen liian voimakkaasti sisään ja pian hyväksynnän jälkeen nähdäänkin laskua, kun rahastojen kysyntä ei vastaakaan odotuksia.

Bitcoin yhä suosituin, piristymistä muissakin kryptovaroissa

Coinmotionin asiakaskunnassa bitcoin on ollut tänäkin vuonna selvästi vaihdetuin kryptovaluutta, vaikka valikoimasta löytyy sitä enemmän noussut Chainlink. Valikoiman toiseksi vaihdetuin kryptovaluutta on ollut XRP, jolla vaikuttaa olevan maailmalla ja myös Suomessa vahva fanipohja. XRP on Yhdysvaltalaisen Ripplen liikkeellelaskema kryptovaluutta, joka toimii bitcoinia paremmin maksuvälineenä nopeiden ja edullisten siirtojen ansiosta. Kiinnostusta sitä kohtaan on kohottanut SEC:n ja Ripplen välinen oikeuskäsittely mahdollisesta arvopaperilakien rikkomisesta. Käsittely on vielä kesken, mutta Ripple saavutti jo tänä kesänä osavoiton, mikä lähes tuplasi sen kurssin lyhyessä ajassa.

Kryptomarkkinassa tapahtuu paljon myös bitcoinin ulkopuolella. Vaikka tänä vuonna bitcoin on vahvistanut asemaansa suhteessa muuhun kryptomarkkinaan, niin sentimentin piristyminen on alkanut näkyä myös muissa kryptovaroissa.

Viime viikkoina sijoittajien huomio on alkanut siirtymään yhä enemmän niin kutsuttuihin älysopimusalustoihin. Näistä suurin eli Ethereum on vahvistunut viimeisen kolmen kuukauden aikana 30 prosenttia, mutta sen päähaastaja Solana on noussut peräti 163 prosenttia.

Kryptomarkkinan siirtyessä selkeästi nousuvaihteelle on tyypillistä, että erityisesti pienemmissä kryptovaluutoissa nähdään valtavia nousupiikkejä ja sijoittajien huomio ja panostukset siirtyvät kategoriasta toiseen.

