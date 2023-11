Yhdysvaltain asumisen inflaatio hidastui

Vuokrien hintadata indikoi trendin jatkumista.

Yhdysvaltain työministeriön tiistaina julkaisema kuluttajahintaindeksi osoitti, että inflaatio oli lokakuussa 3,2 prosenttia vuodessa. Ennuste oli 3,3 prosenttia ja syyskuun lukema oli 3,7 prosenttia. Hinnat pysyivät syyskuun tasolla. Inflaatio jäi siis nollaan kuukausitasolla.

Lokakuun pohjainflaatio oli 4,0 prosenttia vuodessa ja 0,2 prosenttia kuukaudessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 4,1 prosenttia ja 0,3 prosenttia. Pohjainflaatio oli syyskuussa 4,1 prosenttia vuodessa.

Inflaatio on laskenut viime kuukausina Yhdysvalloissa. Yksi suurimmista syistä on asumiskustannusten nousun hidastuminen. Sillä on merkittävä vaikutus, koska asumiskustannukset muodostavat noin 40 prosenttia pohjainflaatiosta. Lokakuussa asumisen inflaatio oli 6,7 prosenttia vuodessa ja 0,3 prosenttia kuukaudessa. Syyskuussa se oli vielä 7,2 prosenttia ja 0,6 prosenttia.

Kuluttajahintaindeksin asumiskustannukset muodostuvat pääasiassa vuokrista. Vuokrien hintakehitys näkyy pitkällä viiveellä kuluttajahintaindeksissä. Se johtuu siitä, että työministeriön vuokrien hintatiedot sisältävät sekä uusia että aikaisemmin allekirjoitettuja vuokrasopimuksia.

Uusien vuokrasopimusten osuus on vain noin 20 prosenttia koko vuokradatasta. Työministeriö kerää kyselytutkimuksella vuokrien hintatietoja sekä ensisijaisista vuokra-asunnoista että oman asunnon teoreettisesta vuokraamisesta. Jälkimmäisessä asunnon omistajilta kysytään, että kuinka paljon he maksaisivat vuokraa asunnostaan, jos eivät omistaisi sitä. Ensisijaisen asunnon vuokrat nousivat 7,2 prosenttia vuodessa ja oman asunnon vuokraamisen kohosivat 6,8 prosenttia vuodessa.

Reaaliaikaisempaa vuokrien hintakehitystä arvioidaan muun muassa Yhdysvaltain kiinteistömarkkinapaikan, Zillow:n, hintatietojen perusteella. Zillow:n datassa on mukana vain uudet vuokralaiset. Niiden mukaan vuokrien vuositason inflaatiohuippu, 16,1 prosenttia, oli jo viime vuoden helmikuussa. Syyskuussa vuokrat nousivat enää 3,2 prosentti vuodessa.

Kuluttajahintaindeksin vuokrien hinnat ovat tyypillisesti seuranneet Zillow:n hintatietojen trendiä 10-13 kuukauden viiveellä. Sen vuoksi kuluttajahintaindeksin vuokrainflaation odotetaan hidastuvan lisää tulevina kuukausina.

Samansuuntaista indikoi myös Fedin Clevelandin aluekeskuspankin uusien vuokralaisten vuokraindeksi, NTRR. Se on työministeriön keräämää dataa uusista vuokrasopimuksista. Indeksi laski 2,7 prosenttia vuodessa lukemaan 187.49 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluttajahintaindeksin vuokrien kehitys on historiallisesti seurannut indeksin trendiä noin neljän vuosineljänneksen viiveellä.

Huomionarvoista on, että sekä Zillow:n vuokraindeksin ja työministeriön NTRR-indeksin volatiliteetti on huomattavasti korkeampi kuin kuluttajahintaindeksin vuokrien kehityksen. Näin ollen, vaikka vuokrien hintakehitys todennäköisesti jatkaa tasaantumista seuraavina kuukausina, niin se tuskin tasoittuu yhtä nopeasti kuin Zillow:n datan ja NTRR-indeksin perusteella voisi olettaa. Edessä on todennäköisemmin pikku hiljaa paluu pidemmän aikavälin vuokrien 3-4 prosentin trendikasvun tasolle.

Korkomarkkinat reagoivat tiistaina vahvasti odotettua matalampaan inflaatioon. Markkinakorot laskivat merkittävästi, kun inflaatio-odotukset heikentyivät. Esimerkiksi Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan tuotto laski noin 20 korkopistettä. Kyseinen valtionlaina tuottaa torstaina noin 4,47 prosenttia. Dollari heikentyi suhteessa keskeisiin valuuttoihin.