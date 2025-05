Bitcoin on jälleen nousu-uralla

Kuluva vuosi on ollut taloudessa myrskyisä ja tyypillisesti volatiilissa kryptomarkkinassa on nähty totutusti myös voimakasta liikehdintää.

Kahden nousuvuoden jälkeen jännitetään jatkaako markkina nousuaan vielä kolmannen vuoden putkeen ja näin aikaisessa vaiheessa tilannetta on tietysti vaikea ennustaa. Tätä kirjoittaessa bitcoinin hinta on kuitenkin vuoden avauskurssin yläpuolella, joten toistaiseksi kehitys näyttää lupaavalle.

Vuoteen on jo mahtunut bitcoinin hintaennätys tammikuussa, markkinan sukellus helmi-maaliskuussa ja huhtikuussa alkanut elpyminen, joka on jatkunut toukokuun aikana.

Bitcoin on tänä vuonna kestänyt makrotalouden heilahteluja aiempaa paremmin, sillä alimmillaankin se on käväissyt tänä vuonna vain hieman alle 70 000 eurossa eli dipistä huolimatta hinta pysyi korkeammalla kuin koskaan ennen marraskuuta 2024. Kevään aikana bitcoin on ollut vähemmän volatiili kuin esimerkiksi SP500 indeksi ja on päihittänyt sen myös tänä vuonna selvästi.

Vaikka muu kryptomarkkina on reagoinut edelleen voimakkaasti talouden epävarmuuteen, niin bitcoin on pitänyt hyvin pintansa ja alkanut lunastaa asemaansa arvon säilyttäjänä.

Yksi kryptomarkkinan nousun jatkumisen kannalta optimismia aiheuttava tilastollinen korrelaatio löytyy muun muassa Jukka Lepikön esiin nostama globaalin M2-likviditeetin ja bitcoinin viivästetty korrelaatio.

Tyypillisesti bitcoinin hinta on seurannut noin 12 viikon viiveellä M2-likviditeetin kehitystä. Kun likviditeetti kasvaa, niin bitcoinin nousu seuraa tyypillisesti perästä ja toisin päin.

M2-likviditeetti oli laskussa viime vuoden lopulla ja bitcoinissa nähtiin seuraavina kuukausina voimakas korjausliike. Alkuvuodesta likviditeetti on ollut jälleen kasvussa ja bitcoin on lähtenyt seuraamaan sitä. Mikäli historiallinen trendi jatkuu, niin bitcoinilla on hyvät näkymät rikkoa hintaennätyksiä jälleen kuluvan tai seuraavan kvartaalin aikana.

Alla yhden kryptomarkkinaa analysoivan influensserin kyseiseen vertailudataan perustuva optimistinen visio lähikuukausien hintakehityksestä.

M2-likviditeetin ja bitcoinin viivästetty korrelaatio. Lähde: Collin Talks Crypto X-tili.

Bitcoin on kasvattanut osuuttaan koko kryptomarkkinan arvosta

Bitcoinin osuudesta koko kryptomarkkinan arvosta käytetään termiä bitcoin-dominanssi. Kryptomarkkinan alkuaikoina se oli pitkään yli 90 prosenttia varteenotettavien vaihtoehtojen puuttuessa, mutta vuoden 2017 aikana myös muut kryptovaluutat alkoivat vihdoin saamaan mediahuomiota ja löytää käyttökohteita. Alimmillaan bitcoin-dominanssi kävi vuoden 2018 tammikuussa 35 prosentin pinnassa.

Markkinan laskiessa bitcoinin osuus tyypillisesti kasvaa, kun raha pakenee korkeimman riskin sijoituskohteista, mikä kryptomarkkinassa tarkoittaa pääoman siirtymistä pienistä kryptovaluutoista bitcoiniin ja vakaavaluuttoihin. Nousukausilla taas pienemmät kryptovaluutat ja niihin liittyvät ilmiöt kuten NFT:t ja meemicoinit saavat tuulta alleen laskien bitcoin-dominanssia.

Vuoden 2021 nousumarkkinan jälkeen muiden kryptovaluuttojen suhteellinen menestys on kuitenkin jäänyt vaisuksi myös nousumarkkinassa ja bitcoin-dominanssi on ollut lähes jatkuvassa yhtäjaksoisessa nousussa syksystä 2022 lähtien.

Edellisillä nousukausilla 2017-18 ja 2020-21 nähtiin selkeät ajanjaksot, jolloin dominanssi laski ja kryptoalalla alettiin puhua ilmiöstä nimeltä “altseason” viitaten muista kryptovaluutoista usein käytettyyn altcoin-termiin.

Viimeisten kahden vuoden aikana on nähty lyhyitä pyrähdyksiä, mutta kuukausia kestävää altseasonia ei ole nähty. Ehkä sellainen on vielä tänä vuonna luvassa, mutta tällä hetkellä näyttää todennäköisemmältä, että bitcoin on menestyksellään eriytymässä entistä vahvemmin muusta kryptomarkkinasta ja sen tuottojen päihittäminen sijoittamalla muihin kryptovaluuttoihin jatkuu haastavana.

Vaikka pitkäkestoista altseasonia ei tänä vuonna nähtäisikään, niin bitcoinin nousun jatkuessa vahvimmat pienemmistä kryptovaluutoista tulevat todennäköisesti tekemään isoja nousuja. Haasteena näiden osalta sijoittajalle on tietysti voittajien valinta laajan massan joukosta ja ostojen ja myyntien ajoittaminen.

Muutamina potentiaalisina vaihtoehtoina nostan esiin älysopimusalusta SUI:n sekä suurimmat ETF-rahaston julkaisua Yhdysvalloissa odottavat kryptovaluutat eli XRP, Litecoin (LTC), Cardano (ADA) ja Solana (SOL).

Bitcoin-dominanssi kehitys vuodesta 2017 lähtien. Lähde: Tradingview.

Bitcoin kiinnostaa valtioita ja suuryrityksiä

Bitcoinin muuttuneesta roolista maailmantaloudessa kertoo avaukset sen lisäämisestä valtioiden reserveihin. Yhdysvallat päätti alkuvuodesta siirtää valtion takavarikoimat bitcoinit osaksi maan keskuspankin reservejä ja myös muissa maissa on tehty aloitteita vastaavista toimenpiteistä.

Aiheesta on käyty keskustelua esimerkiksi Ruotsissa, Sveitsissä ja Tšekissä, mutta toistaiseksi Keskuspankit eivät ole ainakaan julkisesti alkaneet ostaa bitcoinia taseisiinsa.

Keskustelunavaukset kansanedustajilta ja Keskuspankkien johtohenkilöiltä ovat kuitenkin osoituksia siitä, että bitcoinin rinnastuminen kultaan mahdollisena reservivaluuttana ei ole enää utopistinen ajatus.

Yritysmaailmasta löytyy sen sijaan jo useita yrityksiä, joiden toiminnan päätarkoitus on kerätä reserveihinsä mahdollisimman paljon bitcoinia.

Tunnetuin ja vaurain näistä yrityksistä on yhdysvaltalainen Strategy (aiemmin Microstrategy), joka omistaa ja 555 450 bitcoinia eli 2,8 prosenttia kierrossa olevista bitcoineista. Lisäksi jotkut suuryhtiöt ovat hankkineet bitcoinia reserveihinsä liiketoimintansa tuotoilla, näistä tunnetuimpana Tesla, jonka bitcoin-omistusten arvo on yli miljardi dollaria.

Strategy on ollut ylhäisessä yksinäisyydessään bitcoin omistusten määrässä, mutta se sai varteenotettavan kirittäjän kisaamaan suurimman bitcoin-omistuksen keräämisestä yhdelle yhtiölle, kun Tether, SoftBank, Bitfinex ja Cantor Fitzgerald perustivat uuden vain bitcoiniin keskittyvän Twenty One Capital -yhteisyrityksen.



Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa operointinsa taseessaan 42 000 bitcoinia. Tällä bitcoin-määrällä se nousisi suoraan kolmanneksi eniten bitcoinia omistavaksi yhtiöksi edellään Microstrategyn lisäksi vain 47 531 bitcoinia omistava louhintayhtiö Marathon Digital Holding.

Twenty One Capitalin pääomistaja on vakaavaluutta USDT:n liikkeellelaskija Tether, jonka omistusten kokonaisarvo on yli 143 miljardia dollaria.

Myös pienemmät osakkaat ovat isoja pelureita, kuten japanilainen yli 300 miljardin varallisuutta hallinnoiva varainhoitojätti SoftBank. Uuden finanssijättiläisten yhteisomistaman yrityksen päätarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon bitcoinia osaketta kohden ja hyödyntää ostojen rahoittamisessa Strategyltä tuttua lainoitusstrategiaa. Alla kuvaus yhtiön toimintasuunnitelmista.

Suurten bitcoinin haalimiseen ja bitcoin-talouden kehittämiseen keskittyvien yhtiöiden ilmaantuminen markkinoille on tietysti positiivinen merkki bitcoinin ja sen hintakehityksen tulevaisuudelle.

Strategy on ostanut bitcoinia jatkuvasti lisää vaihtovelkakirjoilla tehdyn lainoituksen avulla. Toistaiseksi strategia on toiminut mainiosti, sillä Strategyn realisoitumattomat tuotot sen bitcoin-omistuksille ovat 15 miljardin dollarin luokkaa.

Yhden sivun kuvaus Twenty One Capitalin liiketoimintasuunnitelmasta.

Myös suomalaiset yritykset ovat innostuneet sijoittamaan kryptovaluuttoihin

Suomessa kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ollut tähän asti lähinnä yksityissijoittajien pelikenttää, mutta viime aikoina myös yhä useampi pieni- ja keskisuuri yritys on alkanut sijoittaa ylimääräisiä kassavarojaan kryptovaluuttoihin.

Suomessa kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ollut tähän asti lähinnä yksityissijoittajien pelikenttää, mutta viime aikoina myös yhä useampi pieni- ja keskisuuri yritys on alkanut sijoittaa ylimääräisiä kassavarojaan kryptovaluuttoihin.

Loimme oppaan yrityksen varojen sijoittamisesta kiinnostuneita varten vastaamaan tyypillisimpiin kysymyksiin ja tuoden näkökulmia siihen, että millaisella strategialla yrityksellä voisi alkaa sijoittaa kryptovaluuttoihin.

Yritysasiakkaistamme valtaosa on tavallisia liiketoimintayhtiöitä, mutta joukossa on myös paljon puhtaita sijoitusyhtiöitä.

Mikäli olet yrittäjä ja kryptovaluuttoihin sijoittaminen kiinnostaa, niin suosittelen lataamaan yritysoppaan tästä.

Yrityksenä sijoittamaan lähtiessä on hyvä luoda pidemmän aikavälin strategia ja hajauttaa ajallisesti ostoja, sillä kryptomarkkinalle suuri heilahtelu ja ajoittainen ylikuumeneminen on varsin tyypillistä.

Pitkäjänteisellä sijoittamisella voi kuitenkin tehdä merkittävää tuottoa yrityksen kassavaroille, sillä tähän mennessä erityisesti bitcoin on ollut ylivertainen sijoituskohde lähes millä tahansa useamman vuoden tarkastelujaksolla.

Historia ei ole tietenkään tae tulevasta, mutta toistaiseksi bitcoinin voittokulku ei ole näyttänyt pysähtymisen merkkejä.