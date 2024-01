Purmon operatiivinen johtaja Erik Hedin: ”Omistaja-arvoa luodaan konkreettisilla toimenpiteillä”

Purmon Erik Hedin teki rohkean tehtävän vaihdoksen.

Erik Hedin hyppäsi talousjohtajan tehtävästä operatiivisen johtajan tehtävään.

Sisäilmaratkaisuja valmistavan Purmon tuotantoa, logistiikkaa ja tietohallintoa johtaa Erik Hedin. Ennen nykyistä tehtävää Hedin työskenteli Purmon talousjohtajana yli kolme vuotta.

“Vaihdos operatiivisen johtajan rooliin on ollut jännittävä ja mielenkiintoinen muutos. Talousjohtajan tehtävä on hyvin laaja-alainen. Hänen täytyy olla mukana jokaisen liiketoiminnan osa-alueen tärkeimmissä päätöksissä sekä omistajuuteen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa”, Hedin avaa.

Nyt Hedin on vastuussa paristakymmenestä tehtaasta eri puolilla Eurooppaa ja yhdestä tehtaasta Kiinassa.

“Operatiivisen johtajan tehtäväkenttä on luonnollisesti teollisempi. Tehtävä on lähempänä tuotteita ja tehtaita. Työ painottuu näin ihmisten ja tuotannon johtamiseen. Lisäksi aikaa kuluu paljon päivittäisten asioiden hoitamiseen, jotta liiketoiminta sujuu kitkattomasti.”

Harvinaislaatuinen tehtävävaihdos on tuonut tärkeää jatkuvuutta.

“Nykyisessä tehtävässä minulle on ollut erittäin hyödyllistä, että toimin aiemmin talousjohtajana. Olen myös pystynyt tukemaan uutta talousjohtajaamme Jan-Elof Cavanderia hänen aloittaessaan tehtävässään.”

Hedin on ruotsalainen, mutta hän on asunut perheineen Lontoossa vuodesta 2008 saakka.

“Nautimme elämästä Englannissa, mutta kesälomat vietämme perinteiseen tapaan mökillä Ruotsissa”, Hedin hymyilee.

Työuralla Hedinin intohimona on omistaja-arvon luominen. Hän määrittelee arvonluonnin pysyvänä käyttökatteen parantamisena sekä käyttöpääoman alentamisena.

“Arvonluonnin johtaminen on minulle enemmän tärkeäksi tunnistettujen ja mitattavissa olevien toimenpiteiden johtamista suorituskykymittareiden seuraamisen lisäksi”, Hedin tarkentaa. “Operatiivisen johtajan vastuulla on suuri osa yrityksen kustannuspohjasta, joten nykyisessä tehtävässä siihen on paljon mahdollisuuksia.”

Omistaja-arvoa systemaattisilla toimenpiteillä

Purmolla on ollut käynnissä reilun vuoden ajan strategian nopeaan toteuttamiseen tähtäävä Accelerate PG -niminen ohjelma. Sen toimeenpano on edennyt suunnitelmia nopeammin. Ohjelma on tuonut niin kustannussäästöjä kuin lisämyyntiä vaikeassa toimintaympäristössä.

“Ohjelma oli jo alkujaan hyvin vaativa ja kunnianhimoinen. Olen ylpeä Purmon eri tiimien saavutuksista, jotka olemme saaneet aikaiseksi nopeassa aikataulussa”, ohjelmaa johtava Hedin kiittää.

Onnistuneen toteutuksen taustalla on useita eri tekijöitä. Hedinin kuvauksessa korostuvat selkeys ja tarkkuus.

“Teimme ohjelmasta tärkeän prioriteetin. Ensinnäkin, Purmon koko johto on sitoutunut ja osallistunut ohjelman toimeenpanoon. Alkuun tunnistimme satoja eri toimenpiteitä, jotka arvioimme ja ryhmittelimme. Perustimme erillisen ohjelman ohjausryhmän, joka on priorisoinut ja valvonut eri toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi apunamme on ollut lisäresursseja kaiken vaaditun työn tekemiseksi.”

“Luonnollisesti on ollut tärkeää, että kommunikoimme ja keskustelemme henkilöstön kanssa aktiivisesti eri toimenpiteistä. Johdon on tärkeä jatkuvasti selkeyttää ohjelman taustalla olevia syitä ja tavoitteita, jotta sitoutuminen ohjelmaan muodostuu ja pysyy yllä. Keskusteluista saamme arvokasta palautetta ja parannusehdotuksia”, Hedin jatkaa.

Yksi suurimmista haasteista on varmistaa, että muutokset ovat pysyviä. Hedin korostaa, että ohjelman myötä moni toimintatapa on Purmolla muuttunut.

“Käytämme paljon aikaa varmistaaksemme, että vaikutukset ovat pysyviä. Eri tiimien kehittyneet toimintatavat ovat silloin muutoksen keskiössä.”

“Esimerkiksi hankinnassa olemme muuttaneet vastuualueita niin, että erilliset henkilöt vastaavat hankinnasta, sen kehittämisestä sekä analytiikasta”, Hedin havainnollistaa.

“Näin saamme uusien toimintatapojen kautta pysyviä vaikutuksia, jotka näkyvät viimeisellä rivillä. Vaikutukset ovat jo nähtävissä parempina marginaaleina. Kun markkinaolosuhteet muuttuvat suotuisimmiksi, absoluuttinen kannattavuutemme tulisi kohentua merkittävästi.”

Paikallinen tuotanto joustaa ja mukautuu

Purmon tärkeimpiin tuoteryhmiin lukeutuvat paneeliradiaattorit ja lattialämmitystuotteet.

Paneeliradiaattoreiden kysyntä on rakenteellisessa mutta hitaassa laskussa, kun lattialämmityksen osuus kasvaa uudisrakentamisessa. Erityisesti Euroopassa paneeliradiaattoreiden kysyntää tukee kaasuboilereiden korvaaminen lämpöpumpuilla.

“Aikaisemmin olemme konsolidoineet toimialaa yritysostoin. Nyt pääpaino on tuotantokapasiteetin optimoinnissa ja strategisissa yritysostoissa. Radiaattoreiden asennettu kanta on kuitenkin valtava, eivätkä radiaattorit ole siten häviämässä mihinkään pitkään aikaan”, Hedin aloittaa.

Hedinin mukaan Purmo pyrkii tasapainottamaan kapasiteettia ja kysyntää konsolidoimalla tuotantoaan ja tuomalla uusien tuotteiden tuotantoa olemassa oleville tuotantolaitoksille.

“Esimerkiksi Puolan Rybnikissä olemme aloittaneet uuden radiaattorituoteperheen valmistuksen. Saksassa Lilienthalin tehtaalla valmistamme tuotteita lattialämmitysjärjestelmiin, kun tehtaalla on perinteisesti valmistettu pellettikattiloiden savupiippuja.”

Purmolla on kaksitoista radiaattoritehdasta yhdessätoista maassa. Purmo on sulkemassa Belgian Zonhovenin tehdasta, jonka osuus Purmon kapasiteetista oli alle kymmenyksen. Iso-Britannian Hullissa sijaitsevan verrattain pienen tuotantolaitoksen toiminta voidaan siirtää osaksi muita tehtaita.

Kysynnän vaihdellessa rakentamisen suhdanteen mukaan Purmon marginaaleja suojelee korkea automatisointiaste.

“Purmon tuotanto on hyvin automatisoitua ja tehokasta. Yhdellä tuotantolinjalla työskentelee tyypillisesti noin neljä työntekijää. Vähiten automatisoitu osa tuotantoamme on pakkaus ja logistiikka. Näillä osa-alueilla voimme lisätä automatisointia tulevaisuudessa.”

Talotekniikka-alalla logistiikan joustavuus ja nopeus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Tavaratoimitukset tarvitaan työmaalle usein päivän tai ajoittain jopa tuntien tarkkuudella.

“Toimitamme tavaroita sekä jakelukeskuksista että suoraan tehtailtamme. Tällä hetkellä meillä on neljä pääjakelukeskusta Euroopassa. Jos tilaus on suuri, pyrimme toimittamaan tavarat suoraan tehtaalta”, Hedin kuvaa.

Verrattain painavien ja suurikokoisten radiaattoreiden kuljettaminen pitkiä matkoja on kallista, joten laaja tuotanto- ja logistiikkaverkosto on kustannusetu. Hedinin mukaan Purmo on jo pitkään noudattanut paikalliseen tuotantoon nojaavaa toimintamallia, joka on geopoliittisten riskien kasvun myötä tullut aiempaa ajankohtaisemmaksi.

Päästötöntä terästä tuotantolinjalle

“Tuotannon automatisointi on yhä käynnissä oleva trendi. Kasvatamme esimerkiksi laserhitsauksen määrää ja robottipakkausta. Ennakoivalla kunnossapidolla voimme myös vielä parantaa tuotannon tehokkuutta. Asiakkaat odottavat myös aina vain joustavampaa ja tarkempaa toimituskykyä, mikä vaatii jatkuvaa kehitystyötä”, Hedin sanoo.

Vastuullisuus on yksi keskeinen muutosajuri tuotannossa. Purmo tavoittelee omassa toiminnassaan nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä.

Vastikään Purmo solmi sopimuksen lähes päästöttömän teräksen hankinnasta vuosille 2026-2033, mikä on tärkeä askel kohti tavoitetta. Teräksen osuus Purmon materiaalikustannuksista on noin puolet.

“Aloitimme neuvottelut jo kaksi vuotta sitten. Halusimme olla ensimmäinen rakennusteollisuuden yritys, joka hankkii päästötöntä terästä, kun teräksen valmistaja pystyy sitä toimittamaan”, Hedin sanoo. “Seuraavaksi meidän on määriteltävä missä tuotteissa käytämme päästötöntä terästä.”

Viime vuosien raaka-ainehintojen nopea vaihtelu on ollut haastava hallittava. Tasaantumista on kuitenkin nähtävissä.

“Yleisesti katsottuna raaka-aineiden hinnat ovat tulleet alas. Uskomme, että hinnat laskevat hieman lisää, mutta normalisoituvat tämän jälkeen. Kysyntä ja tarjonta etsivät tasapainoa tällä hetkellä”, Hedin arvioi.

“Arvioimme, että muut kustannukset, kuten työ- ja energiakustannukset, jatkavat tasaista nousuaan tämän vuoden aikana.”

