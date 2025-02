Kolme huomiotta jäänyttä kasvuosaketta

Intuitive Surgical on yhdysvaltalainen bioteknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi robottituotteita, jotka on suunniteltu parantamaan potilaiden kliinisiä tuloksia minimaalisen invasiivisen leikkauksen avulla, erityisesti da Vinci Surgical Systemin avulla.

Sijoittamisessa on helppo jumittua seuraamaan jatkuvasti otsikoissa olevia osakkeita, jotka hallitsevat markkinakeskusteluja.

Intuitive Surgical on yhdysvaltalainen bioteknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi robottituotteita, jotka on suunniteltu parantamaan potilaiden kliinisiä tuloksia minimaalisen invasiivisen leikkauksen avulla, erityisesti da Vinci Surgical Systemin avulla.

Todellinen arvo löytyy kuitenkin usein vähemmän näkyvillä olevien yhtiöiden joukosta. Ne eivät ole jatkuvan huomion kohteena, mutta tuottavat kaikessa hiljaisuudessa merkittävää arvoa.

Jos sijoittaja on valmis kestämään näiden osakkeiden väistämättömän volatiliteetin, hänet palkitaan tästä usein hyvin.

Intuitive Surgical on yksi esimerkki.

Yritys on mullistanut leikkaukset da Vinci Surgical System -järjestelmällään. Leikkausrobotti on insinöörien taidonnäyte, jonka laskentateho on mullistanut mini-invasiiviset toimenpiteet. Robottiavusteiset leikkaukset ovat ennennäkemättömän tarkkoja, ja ne lyhentävät potilaiden toipumisaikoja merkittävästi.

Intuitive Surgical pysyy terveydenhuollon etulinjassa useilla uusilla tuotteillaan, kuten Ion-järjestelmällään. Ion on mini-invasiivisiin keuhkobiopsioihin tarkoitettu järjestelmä, joka on saavuttanut 97 prosentin onnistumisasteen näytteidenotossa.

Keuhkonäytteiden ottamista Ion-järjestelmällä voidaan verrata viimeisintä huutoa olevan GPS-navigointijärjestelmän käyttöön matkalla Edinburghista Lontooseen, kun taas perinteiset näytteiden ottotavat vastaavat matkantekoa apuna vain perinteiset liikennemerkit ja vaistot.

Koska uusien tuotteiden lanseeraus on kallista, Intuitiven katteet todennäköisesti vaihtelevat lyhyellä aikavälillä, ja markkinasentimentti seuraa odotetusti mukana. Pitkän sijoitushorisontin sijoittajat voivat odottaa kärsivällisesti katteiden parantumista ja sitä, että Intuitiven uusien merkittävien tuotteiden tuomat mahdollisuudet käyvät markkinoille selviksi.

Toinen mielenkiintoinen yhtiö on Atlassian, jonka osakekurssi on laskenut rajusti useita kertoja vuosien mittaan.

Tästä huolimatta Atlassian on kasvanut yhden tuotteen yhtiöstä 62 miljardin dollarin yritykseksi ostamalla ja integroimalla itseensä yli 20 yritystä.

Nykyään Atlassianin yhteistyöohjelmistoja käyttää yli 260 000 asiakasta 190 maassa mukaan lukien yli 80 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä.

Yrityksen kasvua on vauhdittanut sen innovatiivinen laajentumisstrategia, jonka mukaan asiakassuhde luodaan ensin yrityksen perustuotteilla ja sen jälkeen ristiinmyydään lisätuotteita ja -palveluja. Atlassianin pilveen siirtyminen on ollut erityisen vaikuttava, sillä pilvipalveluista saatavat tulot ylittivät 2 miljardia dollaria tilikaudella 2023 ja miljoonat käyttäjät ovat siirtyneet niihin paikallisista ratkaisuista.

Atlassianin innovaatiohalukkuus näkyy sen suurista T&K-investoinneista. Ne ovat tuottaneet tekoäly-pohjaisia ominaisuuksia, kuten Atlassian Intelligencen, jota käyttää nyt yli 30 000 asiakasta. Atlassianin kasvunäkymät ovat vakuuttavat.

Kolmas mielenkiintoinen yhtiö on Tencent. Se on vaivihkaa vakiinnuttanut asemansa Kiinan digitalisaation tukipilarina.

Siitä on tullut maailman suurin peliyhtiö, online-viihdealusta ja mobiilimaksualusta Kiinassa sekä merkittävä toimija maan pilvi-infrastruktuurissa ja mainonnassa.

Tencentin WeChat-alusta on yksi maailman laajimmista sosiaalisista verkostoista, jolla on yli 1,35 miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Vuosina 2004–2023 yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 40 prosenttia. 2022 oli ainoa vuosi, jolloin liikevaihdon kasvu oli negatiivinen, mikä johtui pääasiassa Kiinassa vuonna 2021 käyttöönotetusta sääntelystä teknologia-alan suitsimiseksi.

Sääntelyn viime vuosina aiheuttamista haasteista huolimatta Tencent on osoittanut resilienssiä ja sopeutumiskykyä ja ollut yhteydessä useisiin korkean tason viranomaisiin sovittaakseen kasvunsa Kiinan kansallisiin teknologisiin tavoitteisiin.

Tulevaisuus kahden rinnakkaisen generatiivisen tekoälyn ekosysteemin kanssa – yksi Yhdysvalloissa ja toinen Kiinassa – näyttää yhä todennäköisemmältä.

Tencentin investoinnit tekoälyyn antavat sille edellytykset olla tekoälyn seuraavan kehitysaallon etujoukoissa. Seuraavan viiden vuoden aikana painopiste säilyy sen nykyisissä liiketoiminnoissa, kuten WeChat-mainonnan kaupallistamisessa.

Pitkän aikavälin sijoittamisen todellinen ydin on sellaisten mahdollisuuksien tunnistaminen, jotka muut saattavat jättää huomiotta.

Intuitive Surgical, Atlassian ja Tencent ilmentävät innovatiivisuuden, sopeutumiskyvyn ja uudistavan kasvun henkeä, mitkä ovat yleensä hyvien sijoituskohteiden tunnusmerkkejä. Vaikka ne eivät aina ole ensimmäisinä sijoittajien mielessä, pitkällä aikavälillä ne voivat tuottaa hyvin.

Steward Hogg on Baillie Giffordin asiakkuusjohtaja.