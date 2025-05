Sanomalta odotetaan kovaa tuloskasvua lähivuosina

Sanomalla on kovat kasvutavoitteet. Yhtiö aikoo kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa yritysostoin ja pyrkii kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli kahteen miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Viime vuonna liikevaihto oli 1,35 miljardia euroa, joten kirittävää on paljon.

Myös analyytikot odottavat Sanoman kasvavan reippaasti lähivuosina – ei kuitenkaan niinkään myynnissä, vaan tuloksessa.

Ensi vuoden liikevaihdon konsensusennuste on 1,38 miljardia euroa ja vuoden 2027 ennuste 1,42. Liikevoiton ennustetaan kuitenkin nousevan kuluvan vuoden 186 miljoonan euron konsensusennusteesta 226 miljoonaan euroon ensi vuonna ja 243 miljoonaan euroon vuonna 2027.

OP kertoo aamukatsauksessaan, että Sanoman tuloskasvunäkymät ovat erittäin vahvat. Yhtiön keskeinen arvoajuri, oppimisliiketoiminta, on luonteeltaan äärimmäisen vakaa ja tarjoaa sijoittajalle defensiivisyyttä volatiilissa markkinaympäristössä.

Kirkastuneiden lähivuosien kasvunäkymien ansiosta Sanoman osake on noussut reippaasti viimeisen vuoden aikana, peräti 51 prosenttia.

Kuluvalle vuodelle Sanoma ei odota liikevaihdon kasvua, vaan ennustaa liikevaihdoksi 1,28–1,33 miljardia euroa.

Operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja yhtiö odottaa olevan 170–190 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli 180 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoiminnat jakautuvat ensisijaisesti kahteen suureen osa-alueeseen: oppimiseen ja mediaan. Oppimisliiketoiminnassa Sanoma on yksi maailman johtavista toimijoista perus- ja toisen asteen koulutukseen, tarjoten painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja useissa Euroopan maissa.

Oppimisliiketoiminta on kasvattanut merkittävästi konsernin liikevaihtoa viime vuosina, ja siihen kuuluu jatkuvaa kansainvälistä laajentumista sekä uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä.

Mediapuolella Sanoma on Suomen johtava monikanavainen mediatalo, jonka tuotemerkit ja palvelut kattavat sanoma- ja aikakauslehdet, televisiot, radiot, livetapahtumat sekä digitaaliset alustat. Sanoma Media Finland tarjoaa sekä riippumatonta journalismia että viihdettä, ja sen tavoittavuus suomalaisissa on erittäin korkea. Mediatoiminnan painopisteet ovat journalistisessa sisällöntuotannossa, viihteessä sekä yritysasiakkaille suunnatuissa B2B-ratkaisuissa.

Sanoman strategia on vuosien varrella muuttunut merkittävästi siirtymällä perinteisestä mediatalosta kohti oppimisliiketoiminnan johtavaa eurooppalaista toimijaa. Muutos on tapahtunut asteittain, mutta erityisesti 2010-luvun puolivälistä lähtien oppimisliiketoiminnan painoarvo on kasvanut strategisesti ja liikevaihto on siirtynyt selkeästi oppimisen suuntaan.

Painopiste Sanoman kasvussa on siten oppimisliiketoiminnassa. Vuonna 2024 oppimisliiketoiminnan osuus oli 57 prosenttia konsernin liikevaihdosta, mutta yhtiö tavoittelee tämän osuuden kasvattamisen 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Konsernin toimitusjohtaja Rob Kolkman kertoi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että Sanoman vuosi alkoi hyvin. Learningin tulos parani kausiluonteisesti pienellä vuosineljänneksellä.

”Oppimateriaalimyynnin kasvu Hollannissa johtui osittain tilausten aikaistumisesta, mikä tuki hyvänä jatkuneen markkinakasvun vaikutusta”, Kolkman kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan digitaalisten oppimisalustojen myynti kasvoi Puolassa pääasiassa kuluttajakysynnän vetämänä.

Riskinä Sanoman osakkeelle on lyhyellä aikavälillä taloustilanteen nopea heikentyminen, joka voisi rokottaa edelleen mainosmyyntiä.

Varsinkin toiseen vuosineljännekseen kohdistuu nyt painetta, sillä mainosmarkkinoiden piristymisen on arvioitu ajoittuvan tänä vuonna valtaosin toiselle vuosipuoliskolle, ja vertailukohtana on viime vuoden onnistunut toinen kvartaali.