Porsche on brändi. Sähköautojen vyöry ravistelee kuitenkin automarkkinoita ja Porschea.

Ikoninen automerkki Porsche on kohdannut pitkän historiansa aikana menestystä ja suuria vaikeuksia

Porsche on saksalainen automerkki ja autonvalmistaja, jonka virallinen nimi on Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Porsche on siis yritys ja automerkki, joka valmistaa useita eri automalleja, kuten 911, 718, Cayenne, Macan, Panamera ja Taycan.

Porsche ei ole yksittäinen automalli, vaan brändi, jonka alla on useita eri mallisarjoja.

Porsche on myös pörssiyhtiö. Yhtiö listautui Frankfurtin pörssiin syyskuussa 2022, jolloin siitä tuli yksi Euroopan suurimmista listautumisista markkina-arvolla mitattuna.

Volkswagen omistaa edelleen enemmistön Porschen osakkeista ja äänivallasta, mutta osa yhtiön osakkeista on vapaasti kaupankäynnin kohteena pörssissä.

Ensimmäinen Saksassa valmistettu Porsche 356 valmistui huhtikuussa 1950. Uuden mallisarjan ensimmäinen auto valmistui Zuffenhausenin kaupunginosasssa Stutgartissa huhtikuussa 1950.

Sarjatuotannon käynnistyminen merkitsi menestystarinan alkua. Siitä lähtien tehdaspaikka on ollut erottamattomasti sidoksissa brändin urheiluautoihin: 911, jonka sarjatuotanto alkoi siellä vuonna 1964, 718-mallisarja ja täyssähköinen Taycan.

”Zuffenhausen on ja pysyy urheiluautojemme kotina. Se edustaa edelläkävijyyttä, huippumodernia tuotantoteknologiaa ja valmistuslaatua”, sanoo Porschen tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Albrecht Reimold.

”Paikan kehitys osoittaa, miten Porsche on muuttunut pienestä urheiluautovalmistajasta maailman johtavaksi yritykseksi, joka valmistaa ainutlaatuisia autoja.”

Tie omaan tuotantoon

Porsche aloitti kuitenkin toimintansa Zuffenhausenissa jo vuonna 1938, aluksi suunnittelutoimistona. Yrityksen oma autonvalmistus Porsche-nimen alla alkoi vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Porsche 356 ‘No.1’ Roadster sai virallisen tiekelpoisuuden kesäkuussa 1948. Takamoottorisen 356:n ensimmäiset 52 yksikköä takaturvaistuimilla rakennettiin käsin alumiinikoriin Itävallassa vuosina 1948–1950, ja ne toimivat mallina myöhemmin Stuttgartissa valmistettaville 356-malleille.

Svaabiaan (nyk. Baden-Württemberg) paluun jälkeen Porschen oma tehdas oli liittoutuneiden hallussa. Varsinainen suunnittelutoimisto sijaitsi parakissa Schwieberdinger Strassella, ja Porsche vuokrasi tiloja kadun toisella puolella sijaitsevasta Reutterin tehtaasta moottorituotantoa ja kokoonpanoa varten.

Vastineeksi Reutter valmisti ja maalasi korit valmiiksi, ja nämä tuotettiin Reutterin tehtaalla I, Augustenstrassella Stuttgartin länsiosassa vuoteen 1953 saakka.

Kilpailumenestysten ja valtavan vientikysynnän ansiosta Porsche 356:sta tuli nopeasti suuri menestys brändille.

Moottorituotanto alkoi vuonna 1960, ja joulukuussa 1963 Porsche osti Reutterin koritehtaan ja sen kattavan osaamisen noin 1000 työntekijän kera – lähes kaksinkertaistaen työvoimansa. Samalla Porsche varmisti Zuffenhausenin valmistuspaikkana.

Samana vuonna ensimmäinen 911, joka tunnettiin tuolloin vielä nimellä 901, valmistui Zuffenhausenin tuotantolinjalta. Kun 356:n tuotanto päättyi vuonna 1965, Porsche oli valmistanut mallia noin 78 000 kappaletta. Vuosikymmenten aikana Porsche laajensi ja modernisoi tuotantotilojaan jatkuvasti.

Jo 1950-luvulla käytössä ollut periaate elää edelleen: eri mallien joustava tuotanto samalla linjalla. Porsche 356:n Coupé-, Cabriolet-, Roadster- ja Speedster-mallit valmistettiin samanaikaisesti ja yksilöllisesti viimeisteltyinä.

Tämä monipuolisuus yhdistettynä tehokkuuteen ja laatuun on säilynyt päätehtaan tunnusmerkkinä. Vielä nykyäänkin kaikki 911-mallit ja -versiot – Carrerasta huippuluokan GT-malleihin ja kilpa-autoihin – valmistetaan yhdellä tuotantolinjalla. Auton sisäverhoilu valmistetaan tehtaan satulaverstaassa.

356:sta 911:een – kasvua ja laajentumista

1960-luvulla 911 korvasi menestyksekkäästi 356:n. Tuotantoa laajennettiin ja rakennettiin uusia tuotantorakennuksia.

Vuonna 1973 Porschella työskenteli noin 4 000 työntekijää, ja 1980-luvun loppuun mennessä kolmella toimipaikalla työskenteli yli kaksinkertainen määrä siihen lukuun nähden: tuotannossa Zuffenhausenissa, tutkimus- ja kehityskeskuksessa Weissachissa ja toimistolla Ludwigsburgissa.

Tuotantomäärien kasvaessa Zuffenhausenin tehdas kasvoi vähitellen. 1970- ja 1980-luvuilla etumoottorisia malleja kuten 928, 944 ja 968 valmistettiin 911:n rinnalla.

1980-luvulla Zuffenhausenin korituotanto saavutti jälleen kapasiteettinsa rajat. Kasvava urheiluautojen kysyntä vaati tuotantotilojen laajentamista. Werk 5 rakennettiin vuonna 1988 erittäin joustavaan korituotantoon.

Uuden tuotantofilosofian näkyvä symboli oli kuljetinsilta, joka kuljetti valmistetut auton korit noin 35 metrin korkeudessa vilkkaan Schwieberdinger Strassen yli – suoraan Werk 2:n kokoonpanolinjaan.

Vuosien varrella Zuffenhausenin tehdasta on jatkuvasti nykyaikaistettu muutos-, laajennus- ja uudisrakennusprojekteilla.

Merkittävä virstanpylväs tehtaan historiassa oli valmistautuminen täyssähköisen Taycanin sarjatuotantoon, joka alkoi vuonna 2019.

Tämän muutoksen yhteydessä Porsche loi uusia tuotantoalueita: uusi korityöpaja rakennettiin Werk 5:een ja nykyaikainen maalaamo Werk 1:een – kaikki sähköisen liikkuvuuden erityisvaatimuksiin räätälöitynä. Samalla Werk 2:een, Adestrassen suuntaan, rakennettiin moderni kokoonpanorakennus modulaarisella lineaarisella rakenteella.

Porschen taipaleeseen mahtuu vaikeuksiakin

Porsche on kohdannut historiansa aikana kuitenkin myös useita merkittäviä liiketaloudellisia vaikeuksia.

1990-luvun lopulla yhtiö oli lähellä konkurssia, kun perinteisten urheiluautojen, kuten ikonisen 911-mallin, myynti hiipui, moottoriurheiluun tehdyt panostukset rasittivat taloutta ja Aasian talouskriisi syvensi ongelmia.

Tuolloin Porsche pelastautui uudistamalla mallistoaan ja lanseeraamalla Cayenne-katumaasturin sekä Boxster-roadsterin, jotka toivat yhtiölle uutta kasvua ja kannattavuutta. Tosin Cayennen lanseeraus herätti myös kritiikkiä brändin perinteisten kannattajien keskuudessa.

Vuonna 2009 Porsche ajautui jälleen talousvaikeuksiin, kun se velkaantui voimakkaasti yrittäessään vallata itseään huomattavasti suurempaa Volkswagen-konsernia. Yrityskauppayritys epäonnistui, ja lopulta Volkswagen osti Porschen itselleen vaiheittain vuosina 2009–2012.

Viime vuosina Porsche on kohdannut haasteita erityisesti sähköautojen markkinalla. Sähkömalli Taycanin myynti laski vuonna 2024 peräti 49 prosenttia edellisvuodesta, eikä sähköautojen kysyntä ole vastannut yhtiön odotuksia.

Myös globaalit myyntiluvut ovat olleet laskussa, ja tämä on heijastunut yhtiön taloudelliseen tulokseen sekä osakkeen arvoon. Viidessä vuodessa osakkeen arvosta on sulanut lähes 50 prosenttia.

Johto on saanut kritiikkiä erityisesti siitä, että yhtiöltä on puuttunut selkeä ja kestävä strategia sähköistymisen suhteen. Vaikeudet sähköautomarkkinoilla ja hidastunut myynnin kasvu ovat johtaneet myös johdonvaihdoksiin vuoden 2025 alussa.

Porsche on historiansa aikana joutunut sopeutumaan sekä markkinoiden muutoksiin että omiin strategisiin virheisiin – ja selviytynyt niistä usein rohkeiden malliuudistusten ja omistajuusjärjestelyjen kautta.