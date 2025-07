Toisen neljänneksen tulokset uunista ulos

Esimakua saatiin jo kuluneella viikolla, sillä maanantaina 7. heinäkuuta Metsä Board yllätti ainakin analyytikot tulosvaroituksella ilmoittaen, että toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos jää 25 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Viime vuoden toisen vuosineljänneksen vertailukaudella liiketulosta syntyi -0,8 miljoonaa euroa. Syy tulosvaroitukseen oli erityisesti heikko sellun hintakehitys ja kartongin ostajien varovaisuus.

Viikon toisen tulosvaroituksen lähetti tiistaina 8. heinäkuuta F-Secure, joka kertoi laskevansa koko vuoden 2025 liikevaihdon ja oikaistun ebita:n ohjeistusta. Nyt yhtiö odottaa vuodelle 2025 matalaa yksinumeroista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

Konsernin oikaistun ebita-marginaalin odotetaan olevan välillä 32-35 prosenttia, kun 2024 se oli 35,7 prosenttia. Syy tulosvaroitukseen oli operatiivisesti uusien palvelujen käyttöönotto Tier1 eli suurilla asiakkailla on edennyt odotettua hitaammin.

Viikon kolmannen, mutta positiivisen tulosvaroituksen lähetti pörssiin Orion, joka tiedotti keskiviikkona 9.7. parantavansa näkymäarviota vuodelle 2025.

Orionin tuotemyynti ja rojaltitulot ovat kasvaneet odotettua nopeammin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla ja tämän hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Uusi tulosohjeistus arvioi liikevaihdon vuonna 2025 olevan 1 630 – 1 730 miljoonaa euroaa, kun aiemmin arvio oli 1 550 – 1 650 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan kuluvana vuonna 400 – 500 miljoonaa euroa, aiemman arvion ollessa 350 – 450 miljoonaa euroa.

Viikon neljännessä tulosvaroituksessa torstaina 10. heinäkuuta Kemira heitti kylmää vettä osakkeenomistajien niskaan, ilmoittamalla pakkaus- ja selluteollisuuden asiakasmarkkinoiden pehmeän kysynnän jatkuneen.

Yhtiö odottaa koko vuoden 2025 liikevaihdon olevan 2 700 – 2950 miljoonaa euroa, kun aiempi arvio oli 2 800 – 3 200 miljoonaa euroa. Operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa olevan kuluvana vuonna 510 -580 miljoonaa euroa, aiemmin 540 – 640 miljoonaa euroa.

Samalla yhtiö kertoi tarkastamattomia ennakkotietoja toisen neljänneksen liikevaihdon olleen 693 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökatteen 132 miljoonaa euroa.

Torstaina ennen iltaa saatiin vielä viikon viides tulosvaroitus Robitilta. Yhtiö laskee vuoden 2025 liikevaihdon ja liikevoittomarginaalin ohjeistusta. Valuuttakurssien kehitys ja rakennusteollisuuden heikko kysyntä ovat vaikuttaneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla negatiivisesti liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen.

Robit arvioi nyt vuoden 2025 liikevaihdon laskevan vuoteen 2024 verrattuna. Euromääräisen vertailukelpoisen liikevoittokannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän ennallaan tai laskevan verrattuna vuoteen 2024.

Trumpin tullikirjeet

Sijoittajille kertyi siis yltäkylläinen tulosvaroitusten saalis jo viikko ennen varsinaista tulosraportoinnin alkua.

Osa pörssiyhtiöistä voi yllättää markkinat ilmoittamalla vasta tulosraportointipäivän aamulla tulosvaroituksesta. Yleensä otsikko silloin vaihdetaan tulosvaroituksesta ”ennakkotietoja toiselta neljännekseltä” otsikkoon.

Syy tulosvaroituksiin on muun muassa USA:n talouden pääjohtaja Donald Trumpin päivittäiset tulli- ja muiden sekavien määräysten vaikutukset yritysten tuloskehitykseen. Trumpin päivittäiset sylkiäiset järjestetään pääosin illalla Suomen aikaan ja niitä voi seurata esimerkiksi Truth Social sivustolta.

Viikolla parhaimpina yllätyksinä sijoittajille tuli 50 prosentin tulliuhka kuparin tuottajille ja 50 prosentin tulliuhka Brasilialle, mikä heilautti raakakahvin hintaa.

Trumpin tullikirjeet maailman maille on tullut sijoittajille tutuksi viime viikkoina. Myöhään perjantai-iltana Kanada sai niskaansa 35 prosentin tulliuhkan. EU sai Trumpin myllykirjeen perjantaina.

Tämän viikon alussa markkinoille sitten ehkä selviää, onko naapurissa uhkaavasti rähisevä bulldog sittenkin vain pelkuri, joka luopuu uhkailustaan jo ennen tullien voimaantulon takarajaa.

Mitä yllätyksiä Helsingin pörssin päälistan yhtiöiltä on tulossa toiselta neljännekseltä?

Kauppalehti julkaisi Factsetin kokoaman pörssin päälistan 121 yhtiön tärkeimmät ennusteluvut toiselta neljännekseltä heinäkuun alussa.

Kauppalehden yhteenvedossa kerrotaan analyytikoiden ennustavan pörssiyhtiöiden liikevaihdon nousen toisella neljänneksellä 51,3 miljardiin euroon, kun vertailukaudella se oli 51,99 miljardia euroa.

Kuva: Hannu Angervuo.

Kasvu olisi ennusteiden mukaan syntynyt 1,4 prosenttia. Keskimmäisen pörssiyhtiön eli mediaanin ennustetaan kasvattaneen liikevaihtoa toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia.

Pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto laski vuoden 2023 toiselta neljännekseltä kuusi perättäistä vuosineljännestä aina vuoden 2024 kolmannelle neljännekselle saakka. Kasvu on kertynyt vasta kaksi perättäistä neljännestä ja nyt raportoitavasta neljänneksestä tullee kolmas perättäinen liikevaihdon kasvuneljännes.

Liikevaihdon taantuminen vuosien 2023-2024 johtui tuottajahintojen pitkästä laskusta ja kuluttajien heikosta taloudesta ja ostohaluttomuudesta.

Analyytikoiden konsensus povaa pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlasketun vertailukelpoisen liikevoiton laskevan toisella neljänneksellä 1,1 prosenttia. Mediaaniyhtiön liikevoiton ennustetaan kasvavan toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia eli täsmälleen liikevaihdon kasvun verran.

Analyytikoiden ennusteet ovat parin vuoden aikana olleet melkoisen optimistisia toteutuneeseen kehitykseen verrattuna.

Toisen neljänneksen yhteenlasketun tulosennusteen osuvuutta on kuitenkin syytä epäillä, sillä kun viiden suurimman liikevoiton kasvattajan yhteisvaikutus toisella neljänneksellä on ennusteen mukaan on vain +136 miljoonaa euroa ja viiden suurimman liikevoiton menettäjän yhteisvaikutus on -242 miljoonaa euroa. Näiden viiden suurimman liikevoiton kasvattajan ja menettäjän nettovaikutus toisella neljänneksellä on analyytikoiden ennusteen mukaan -106 miljoonaa euroa.

Ihmettelen suuresti, kuinka suuri on 2025 toisen neljänneksen yhteenlaskettu liikevoitto, kun analyytikoiden laskelmien mukaan kuluvan vuoden yhteenlaskettu liikevoitto vuoden 2024 toisella neljänneksellä oli 6,17 miljardia ja kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 6,10 miljardia euroa eli laskua olisi kertynyt 1,1 prosenttia vertailukaudesta.

Kuitenkin Kauppalehden mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteenlaskettu liikevoitto oli pörssin päälistan yhtiöillä reilut 5 miljardia euroa ja kuitenkin neljän suurimman tulosparantaja- ja tulosheikentäjäyhtiön yhteenlaskettu liiketulos laskee 106 miljoonaa euroa.

Mistä kertyy toisella neljänneksellä lähes miljardin euron yhteenlaskettu liikevoiton tulosparannus verrattuna vuoden 2025 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna?

Tietenkin on selvää, että vuosineljännekset eivät ole veljeksiä keskenään, mutta kuluvan vuoden toisen neljänneksen pitäisi parantua ensimmäisestä neljänneksestä lähes miljardi euroa.

No, kolmen viikon kuluessa asia selviää.

Nokia on hyvä arvaus, sillä Nokian tulos petti pahasti ensimmäisellä neljänneksellä, kun vertailukelpoinen liikevoitto jäi 160 miljoonaa euroon. Vuoden 2024 toisella neljänneksellä kirjautti 423 miljoonan euron liikevoiton.

Kannattaa siis katsoa, puhdistaako Nokian uusi toimitusjohtaja Justin Hotard mahdollisesti kaapeista löytyneet luurangot, sillä hän aloitti toimitusjohtajana huhtikuun alusta 2025 alkaen.