Nvidia ylitti taas tulosodotukset, markkinat pettyivät silti

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Markkina-arvoltaan maailman suurimman yhtiön tulosraporttia odotettiin kuin kuuta nousevaa. Sirujätti Nvidian tulosraportti nähdään markkinoilla signaalina myös laajemmin markkinoiden tilanteesta aikana, jolloin Donald Trumpin tullit ovat alkavat näkyä yritysten toiminnassa.

Nvidia julkisti keskiviikkona amerikkalaispörssien sulkeutumisen jälkeen odotuksia analyytikoiden konsensusodotuksia paremman tuloksen ja liikevaihdon.

Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 56 prosenttia edellisvuoden 30 miljardista dollarista lähes 47 miljardiin dollariin. Vuosittainen kasvu on ylittänyt 50 prosentin rajan yhtäjaksoisesti yhdeksän neljänneksen ajan aina kesästä 2023 lähtien, jolloin generatiivisen tekoälyn läpimurto alkoi näkyä Nvidian tuloksissa.

Yhtiön kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut jo usean vuosineljänneksen ajan.

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,05 dollaria, kun odotus oli 1,01 dollaria. Liikevaihto nousi 46,74 miljardiin dollariin, kun ennuste oli 46,06 miljardia.

Tulosraportti antaa sijoittajille vahvan viestin siitä, että tekoälyinfrastruktuurin kysyntä jatkuu voimakkaana eikä näytä hiipumisen merkkejä, Nividia kertoo.

Yhtiön osake on noussut kuluvana vuonna 35 prosenttia sen jälkeen, kun se lähes kolminkertaistui vuonna 2024.

Jälkipörssissä osakekurssi kuitenkin kääntyi laskuun lähes 2,8 prosenttia, sillä datakeskusliiketoiminnan liikevaihto jäi analyytikkojen odotuksista jo toista peräkkäistä neljännestä.

Näkymät pysyvät vahvoina

Syynä sijoittajien reaktioon on se, että Nvidian datakeskusliikevaihto kasvoi 56 prosenttia 41,1 miljardiin dollariin, mutta jäi hieman analyytikkojen 41,3 miljardin dollarin arviosta.

”Datakeskusliiketoiminta tulee johtamaan Nvidian kasvua seuraavana vuonna, odotukset siellä ovat korkealla”, toteaa kuitenkin Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore.

Toisen vuosineljänneksen tulos vahvisti odotetusti, että datakeskusliiketoiminta on edelleen Nvidian liiketoiminnan keskiössä ja keskeisessä roolissa maailmanlaajuisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa. Yhtiön talousjohtaja Colette Kressin mukaan tekoälyyn liittyvät infrastruktuuri-investoinnit voivat nousta tämän vuosikymmenen loppuun mennessä 3–4 biljoonaan dollariin.

Nvidia arvioi kuluvan neljänneksen liikevaihdoksi 54 miljardia dollaria. Ennusteeseen ei sisälly mahdollisia H20-prosessorien toimituksia Kiinaan. LSEG-yhtiön keräämien ennusteiden mukaan analyytikot odottivat keskimäärin 53,1 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Vientirajoitukset Kiinaan syövät liikevaihtoa

Neljänneksen aikana Nvidia kertoi odottavansa Yhdysvaltain viranomaisten lupaa H20-prosessorien toimittamiseen Kiinaan. Siru on suunniteltu erityisesti Kiinan markkinoille, mutta sen myynti on toistaiseksi estynyt vientirajoitusten vuoksi. Prosessorit aiheuttivat yhtiölle 4,5 miljardin dollarin alaskirjaukset ja olisivat voineet kasvattaa toisen neljänneksen myyntiä jopa kahdeksan miljardilla dollarilla, jos ne olisi saatu markkinoille.

Neljänneksen aikana Nvidia ei myynyt yhtään H20-sirua Kiinaan, mutta se hyötyi 180 miljoonan dollarin arvoisen varaston myynnistä asiakkaalle Kiinan ulkopuolella. Kress arvioi, että sirujen myynti voisi tuottaa kuluvalla neljänneksellä 2–5 miljardia dollaria, mikäli geopoliittinen tilanne sen sallii.

H20-sirujen vientirajoitukset aiheuttivat analyytikko-odotuksiin nähden 200 miljoonan dollarin vajauksen, vaikkakin Nvidia säilyttää tekoälyinfrastuktuurin kiistattoman johtoaseman.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kertoi, ettei yhdysvaltalaisia teknologiayhtiöitä voida sulkea pois Kiinan markkinalta ja että niiden on toimittava maailmanlaajuisena standardina samaan tapaan kuin Yhdysvaltain dollari on maailman tärkein reservivaluutta.

Presidentti Trump ymmärtää, että amerikkalaisten teknologiaratkaisujen tulisi olla maailman standardi, Huang sanoi Yahoo Financen haastattelussa.

”Aivan kuten Yhdysvaltain dollari on maailman standardi, jonka varaan taloudet rakentuvat, haluamme amerikkalaisen teknologiapinon olevan se perusta, jolle maailman teknologia ja teollisuus rakentuvat – ja siihen kuuluu myös Kiina.”

Maailman arvokkaimman yhtiön toimitusjohtaja totesi, että Nvidia ”käynnistää uudelleen moottorin” sirujen myymiseksi Kiinaan ja että yhtiöllä on jo Yhdysvaltain hallituksen myöntämät luvat.

”Olemme saaneet hyväksynnän ja luvat toimittaa Kiinaan, ja nyt etsimme tilauksia Kiinasta”, Huang lisäsi.

Robotiikkaliiketoiminta kasvaa vauhdilla

Noin puolet Nvidian datakeskusmyynnistä tulee suurilta pilvipalveluyhtiöiltä, jotka hankkivat parhaillaan Nvidian uusinta Blackwell-sukupolvea. Blackwell-sirujen myynti kasvoi 17 prosenttia edellisneljänneksestä, ja toukokuussa yhtiö kertoi koko tuoteperheen myynnin ylittäneen 27 miljardia dollaria, mikä vastaa noin 70 prosenttia datakeskusliikevaihdosta.

Pelaamiseen keskittynyt liiketoiminta kirjasi 4,3 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä oli peräti 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pelaaminen oli pitkään Nvidian suurin liiketoiminta-alue ennen kuin tekoälybuumi kiihdytti datakeskusliiketoiminnan kasvun.

Neljänneksen aikana yhtiö kertoi myös, että sen pelikäyttöön tarkoitetut grafiikkaprosessorit optimoidaan jatkossa pyörittämään tiettyjä OpenAI:n malleja henkilökohtaisilla tietokoneilla.

Robotiikkaliiketoiminta, jota Nvidia pitää uutena kasvumahdollisuutena, teki 586 miljoonan dollarin liikevaihdon. Kasvua kertyi 69 prosenttia edellisvuodesta, mutta liiketoiminta on edelleen pieni osa kokonaisuutta.

Analyytikoilta löytyy uskoa menestystarinan jatkoon

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin vanhempi osakeanalyytikko Brian Colello näkee Nvidian osakkeen laskun tulosuutisen jälkeen oston mahdollisuutena.

”Ei yllätä, että tekoälytuotteiden kysyntä on edelleen valtavaa ilman viitteitä hidastumisesta. Vaikka vähennämme ja siirrämme Kiinan liikevaihtoennusteita, Yhdysvaltojen kysynnän kasvu johtaa lähivuosien kasvulukujen nostoon”, hän toteaa.

Argent Capitalin salkunhoitaja Jed Ellerbroek puolestaan arvioi, että Nvidia tulee tuottamaan valtavia liikevaihdon kasvulukuja seuraavan yhdeksän kuukauden aikana jo ennestään korkealla pohjalla.

”Sijoittajien tulisi varautua maailmaan, jossa Nvidia muodostaa kaksinumeroisen prosentin osuuden S&P 500:sta”, salkunhoitaja ennustaa.

Nvidia kertoi yhtiön hallituksen hyväksyneen uudet 60 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostot ilman aikarajaa. Toisen neljänneksen aikana Nvidia käytti takaisinostoihin 9,7 miljardia dollaria.