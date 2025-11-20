Nvidia ylitti odotukset – tekoälypiirien kysyntä jatkuu vahvana

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Nvidia julkaisi keskiviikkona markkinoiden sulkeuduttua odotuksia paremman tulosraportin, mikä lievitti sijoittajien huolia tekoälyinvestointien kestävyyden suhteen ja piristi markkinat neljän laskupäivän jälkeen.

Yhtiö yllätti jälleen positiivisesti sekä myynnillään että tuloslaskelman alimmalla rivillään.

Yhtiön kolmannen tilikauden liikevaihto nousi 57 miljardiin dollariin, ylittäen Wall Streetin analyytikoiden 55,2 miljardin dollarin konsensusennusteen. Liikevaihdon kasvua kertyi 62 prosenttia vuodentakaisesta.

”Blackwell-sirujen myynti on ylittänyt kaikki odotukset, ja pilvipalveluiden GPU:t on myyty loppuun”, toimitusjohtaja Jensen Huang totesi Nvidian tiedotteessa.

Nvidian Blackwell-sirut ovat yhtiön uusimman sukupolven GPU-arkkitehtuuri, joka on suunniteltu erityisesti tekoälysovellusten vaativaan laskentaan ja datakeskuksiin. Blackwell-siruissa korostuvat sekä erittäin korkea suorituskyky että skaalautuvuus.Ne soveltuvat erityisen hyvin pilvipalveluihin ja suurten kielimallien ajamiseen.

”Olemme astuneet tekoälyn hyvän kehän vaiheeseen. Tekoälyekosysteemi skaalautuu vauhdilla – uusia perustavamallien kehittäjiä, lisää AI-startupeja, yhä useammilla toimialoilla ja yhä useammissa maissa. Tekoäly menee kaikkialle, tekee kaikkea, yhtä aikaa”, hän totesi.

Tuloskehitys selvästi yli odotusten

Sirujätin oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,30 dollaria, kun ennuste oli 1,26 dollaria. Edellisvuoden vertailukaudella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,81 dollaria.

Sijoittajat ottivat Nvidian tulosraportin riemuiten vastaan, ja osake kipusi jälkimarkkinoilla ylis viisi prosenttia.

Nvidian datakeskussegmentti, joka valmistaa tekoälymallien koulutukseen ja käyttöön tarvittavia siruja, teki ennätystuloksen: 51,2 miljardin dollarin liikevaihto kvartaalissa, kasvu 66 prosenttia vuodessa ja 25 prosentin kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna.

Nvidian datakeskusliiketoiminnan liikevaihto vuosineljänneksittäin.

Huang kertoi lokakuussa, että Nvidia on varmistanut noin 500 miljardin dollarin tilaukset vuosille 2025 ja 2026, mikä alleviivaa tekoälylaitteiston jatkuvaa kysyntää markkinoiden viimeaikaisesta volatiliteetista huolimatta.

Kuluvalle neljännekselle Nvidia ennustaa 65 miljardin dollarin liikevaihtoa, selvästi yli Wall Streetin 61,8 miljardin odotuksen. Ennuste rauhoitti pelkoja, jotka olivat painaneet osaketta yli 10 prosenttia alas marraskuussa ja herättäneet laajempia huolia tekoälykuplasta.

Nvdian vahva tulosraportti antaa tukea koko tekoälysektorille

Tulosjulkistus tuli vain päiviä sen jälkeen, kun Nvidia ja Microsoft ilmoittivat aikovansa sijoittaa tekoäly-startup Anthropicciin jopa 10 ja 5 miljardia dollaria. Anthropic puolestaan sitoutui ostamaan 30 miljardin dollarin edestä laskentakapasiteettia Microsoftin Azure-alustalta, jota pyörittävät Nvidian järjestelmät.

Yhtiön tulosraportti tulli ratkaisevalla hetkellä teknologiasektorille. Ennen julkistusta tekoälyyn kytkeytyneet osakkeet olivat siirtyneet korjausliikkeeseen, ja suuret indeksit laskivat neljä peräkkäistä kaupankäyntipäivää, kun sijoittajat kyseenalaistivat, oikeuttavatko massiiviset tekoälyinfrastruktuuri-investoinnit nykyiset arvostustasot.

Nvidia toimii nyt koko tekoälymarkkinan barometrina, ja yhtiön positiviinen kehitys nostaa koko toimialan luottamusta. Tämä myönteinen sentimentti voi jatkua niin kauan kuin AI-infraan liittyvä kysyntä pysyy korkealla, eikä merkittäviä merkkejä ylikuumenemisesta ilmene heti tulosten jälkeen.

Tuore Bank of American kysely paljasti, että 45 prosenttia rahastonhoitajista pitää tekoälykuplaa markkinoiden suurimpana riskitekijänä – nousua edellisen kuukauden 33 prosentista.