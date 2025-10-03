Sijoitushuijarit vaanivat verkossa – kova tuottolupaus on liian hyvää ollakseen totta

Pörssisäätiön järjestämässä Talousviikko 2025: Rikolliset verkossa – Tunnista sijoitushuijaus -tilaisuudessa käsitellään sijoitushuijausten nopeaa yleistymistä sekä keinoja niiden tunnistamiseen ja ehkäisyyn.

Tilaisuuden aloittaa asiantuntijapuheenvuorot, joissa Finanssivalvonnan Matias Möttölä neuvoo, miten sijoitushuijauksilta voi suojautua ja miten kannattaa toimia huijauksen uhriksi joutuessa. Euroopan parlamentin jäsen Aura Salla puolestaan kertoo, miten sijoitushuijauksia voidaan estää lainsäädännön ja kansainvälisen yhteistyön keinoin.

Paneelikeskustelussa sijoitusammattilaiset Aki Pyysing, Henri Elo ja Merja Mähkä sekä Nordean petostorjunnan asiantuntija Sara Helin vaihtavat näkökulmia sijoitushuijausten tunnistamisesta, tyypillisistä huijaustavoista, huijatuksi joutuneiden kokemuksista ja käytännön toimintatavoista, mikäli epäilee joutuneensa huijatuksi.

Netissä esiintyvät sijoitushuijaukset ovat tyypillisesti ammattimaisesti toteutettuja petoksia, joissa huijari pyrkii houkuttelemaan uhrin sijoittamaan rahaa tekaistuihin tai olemattomiin kohteisiin. Tavallisimpia ovat esimerkiksi väärennökset tunnetuista sijoituspalveluista, tekaistut sijoituspalvelut ja kryptovaluuttahuijaukset, joissa sijoittajalle luvataan suuria tuottoja nopeasti ja painostetaan reagointiin kiireellä.

Huijauksissa käytetään vakuuttavia nettisivuja, väärennettyjä asiakirjoja ja lupaa kysymättä tunnettujen sijoitusvaikuttajien nimiä. Uhrilta pyydetään usein henkilötietoja ja rahasiirtoja, minkä jälkeen yhteys katkeaa eikä sijoitettuja varoja saada takaisin.

Paneelissa korostetaan varovaisuutta, kriittistä suhtautumista verkon sijoitustarjouksiin ja oikean informaation merkitystä yksityissijoittajille.

