JPMorgan nostaa Bitcoinin tavoitehinnan peräti 165 000 dollariin

Amerikkalainen pankkijätti JPMorganin -analyytikot ovat nostaneet Bitcoinin vuoden lopun tavoitehinnan 165 000 dollariin. Analyytikot perustelevat rohkeaa näkemystään sillä, että maailman suosituin kryptovaluutta on edelleen selvästi aliarvostettu suhteessa kultaan.

Wall Streetin jättiläisen tuore ennuste merkitsee 35 prosentin nousupotentiaalia Bitcoiniin nykyisestä noin 122 000 dollarin hinnasta.

Pankin analyysi perustuu Bitcoinin volatiliteettikorjattuun arvoon suhteessa kultaan. Bitcoin-kulta-volatiliteettisuhde on ensimmäistä kertaa laskenut alle 2,0:n. Tämä tarkoittaa, että Bitcoin vaatii enää noin 1,85-kertaisen riskipääoman kultaan verrattuna, mikä on huomattava muutos aiemmista arvioista.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Bitcoin-kulta-volatiliteettisuhde tarkoittaa Bitcoinin ja kullan hintojen vaihtelun (volatiliteetin) vertailua keskenään. Volatiliteetti kuvaa, kuinka paljon ja nopeasti omaisuuden hinta vaihtelee ylös ja alas. Tämä suhde kertoo, kuinka paljon riskipääomaa, eli sijoitukseen liittyvää hinnanvaihtelun riskiä, Bitcoin vaatii suhteessa kultaan.

Kun suhdeluku on esimerkiksi alle 2,0, se tarkoittaa, että Bitcoinin hinnan volatiliteetti on alle kaksinkertainen kullan volatiliteettiin nähden. Toisin sanoen Bitcoinin riski tähän nähden vähenee ja se alkaa lähestyä kullan vakautta sijoituskohteena. Tämä on merkittävä muutos, koska Bitcoinin hinnanvaihtelut ovat perinteisesti olleet paljon voimakkaampia kuin kullan.

Tämä suhde auttaa sijoittajia arvioimaan Bitcoinin riskitasoa suhteessa kultaan ja siten sen houkuttelevuutta vaihtoehtoisena arvonsäilyttäjänä, etenkin markkinoiden epävarmoina aikoina.

JPMorganin analyysin mukaan Bitcoinin nykyisen volatiliteettisuhteen myötä Bitcoinin arvostus suhteessa kultaan on muuttunut, mikä tukee Bitcoinin oletettua arvonnousua.

Pankin mallin mukaan Bitcoinin nykyinen 2,3 biljoonan dollarin markkina-arvo tulisi kasvaa noin 42 prosenttia, jotta se olisi linjassa ETF:ien, harkkojen ja kolikoiden kautta kultaan sijoitetun kuuden biljoonan dollarin kanssa.

Samalla Bitcoin-ETF:t ovat kokeneet voimakkaimmat nettosijoitusvirrat sitten syyskuun puolivälin; pelkästään keskiviikkona spot-Bitcoin-ETF:iin virtasi lähes 676 miljoonaa dollaria. BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) oli johtava spot-Bitcoin-ETF lähes 406 miljoonan dollarin päiväkohtaisella nettovirrallaan.

JPMorganin analyytikot, johtajanaan Nikolaos Panigirtzoglou, katsovat kehityksen johtuvan kasvavasta ”debasement trade” -strategiasta.

”Debasement trade” -strategia tarkoittaa sijoitusstrategiaa, jossa sijoittajat etsivät turvaa ja potentiaalista tuottoa sellaisista omaisuuseristä, jotka suojaavat fiat-valuutan arvon heikkenemistä eli inflaatiota ja rahan ostovoiman laskua vastaan.

Taustalla on huoli siitä, että valtiot velkaantuvat voimakkaasti, keskuspankit harjoittavat laajaa elvyttämistä ja raha menettää arvoaan. Tällöin sijoittajat siirtyvät esimerkiksi kultaan, Bitcoiniin tai vastaaviin rajoitetun tarjonnan omaisuuksiin, jotka eivät ole suoraan sidoksissa keskuspankkien rahapolitiikkaan.

Toisin sanoen debasement trade perustuu ajatukseen, että valuuttojen heikentyessä perinteisestä finanssipolitiikasta riippumattomat omaisuudet kasvattavat arvoaan ja tarjoavat sijoittajalle suojaa ostovoiman heikentymistä vastaan. Strategia korostuu etenkin epävarmuuden, inflaation ja julkisen velkaantumisen kasvaessa.

Pankin mukaan sijoittajat siis hakeutuvat nyt vaihtoehtoisiin arvosäilyttäjiin valtion alijäämien, inflaation ja heikentyvien fiat-valuuttojen aiheuttaman huolen vuoksi.

Pankin analyysi osoittaa huomattavan arvostuksen muutoksen: vuoden 2024 lopussa Bitcoinin katsottiin olevan 36 000 dollaria yliarvostettu verrattuna kultaan, mutta nyt se käy kauppaa noin 42 000 dollaria pankin volatiliteettikorjatun mallin mukaista arvoa alempana.