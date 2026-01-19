Listautumismarkkinat ovat piristymässä – asiantuntija: positiiviset esimerkit rohkaisevat

PwC Suomen hallituksen puheenjohtaja ja pääomamarkkinatransaktioista vastaava partneri Sari Elonheimo. Kuva: PwC.

Suomessa listautumismarkkinalla nähtiin selvää piristymistä vuoden 2025 aikana verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuosi 2025 tarjosi sijoittajille yhteensä yhdeksän listautumistransaktiota, joista viisi oli listautumisanteja, kaksi käänteisiä listautumisia ja kaksi listasiirtoja First North -markkinapaikalta Helsingin pörssin päälistalle.

PwC:n Nordic IPO Watch -katsaukseksen mukaan viiden listautumisannin yhteydessä myytiin uusia ja olemassa olevia osakkeita yhteensä 503 miljoonan euron arvosta.

Listautumisannit maistuivat sijoittajille, sillä ne kaikki ylimerkittiin. PwC:n mukaan syy lienee ilmeinen: edellisen kerran Helsingin pörssissä nähtiin listautumisanti loppuvuonna 2022, joten patoutunutta kysyntää riitti.

Merkittävää oli myös se, että Frameryn listautumisanti oli kerättyjen varojen perusteella suurin vuoden 2021 jälkeen ja markkina-arvolla mitattuna suurin vuoden 2018 jälkeen Suomessa.

”Vuosi 2025 oli listautumisten näkökulmasta nousujohteinen. Alkuvuodesta listautumisikkuna näytti jo auenneen Nokian Panimon ja GRK:n listautumisantien myötä, kunnes Yhdysvaltain tullipoliittisista ulostuloista seurannut pörssien alavire jäädytti markkinat huhtikuussa. Syksyllä listautumismarkkina kuitenkin aukesi Postin ja Cityvaraston onnistuneiden listautumisantien johdolla, ja vuosi huipentui Frameryn listautumiseen joulukuussa”, PwC Suomen hallituksen puheenjohtaja ja pääomamarkkinatransaktioista vastaava partneri Sari Elonheimo toteaa.

Elonheimon mukaan nämä positiiviset esimerkit rohkaisevat varmasti monia muita yhtiöitä nostamaan listautumisvalmiuksiaan.

Lisäksi Suomessa nähtiin myös muita listautumistransaktioita, kuten Nightingale Healthin ja Toivo Groupin siirtymiset Nasdaq Helsingin pörssilistalle First North -markkinapaikalta, sekä Sunborn Internationalin ja Summa Defencen listautumiset, kumpikin käänteisellä listautumisella First North -markkinapaikalle.

Summa Defencen osakkeet ovat transaktion jälkeen listattuina sekä Ruotsissa että Suomessa First North -markkinapaikalla.

Ruotsi hallitsee pohjoismaista listautumismarkkinaa

Vuonna 2025 Pohjoismaissa toteutui yhteensä 39 listautumisantia ja teknistä listautumista, mikä on kolme transaktiota enemmän kuin vuonna 2024. Huomionarvoista on kuitenkin se, että listautumisantien ja teknisten listautumisten yhteydessä kerätyt varat olivat yhteensä 7,4 miljardia euroa. Tämä on lähes kuusi miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna kerätyt 1,6 miljardia euroa.

Pohjoismaista kärkipaikkaa piti jälleen Ruotsi.

Ruotsissa toteutui 27 listautumisantia ja teknistä listautumista, joista 23 transaktion yhteydessä kerättiin varoja yhteensä 6,6 miljardia euroa.

Ruotsissa Verisuren listautumisanti oli kerätyillä varoilla mitattuna EMEA-alueen suurin vuonna 2025.

Norjan markkinalla listautumisanteja ja teknisiä listautumisia oli yhteensä seitsemän, ja niistä neljässä kerättiin varoja yhteensä 252 miljoonaa euroa. Tanskassa ja Islannissa ei ollut lainkaan listautumisanteja tai teknisiä listautumisia, joiden yhteydessä olisi kerätty varoja.

”Ruotsissa listautumismarkkina on jo aika hyvässä vedossa, ja esimerkiksi pelkästään Verisuren listautumisannin yhteydessä kerättiin varoja 3,7 miljardia euroa. Ylipäätään Pohjoismaissa listautumisten yhteydessä kerättyjen varojen määrä lähes viisinkertaistui verrattuna viime vuoteen, ja pelkästään vuoden 2025 toisella puoliskolla kerättiin enemmän varoja kuin vuosina 2023 ja 2024 yhteensä. Tällaiset kasvuluvut ovat todella positiivinen merkki, vaikka verrokkivuosina pohjoismainen listautumismarkkina olikin poikkeuksellisen vaisu”, Elonheimo toteaa.

Varsinaisten listautumisantien ja teknisten listautumisten lisäksi Pohjoismaissa toteutui myös 31 listasiirtoa ja siirtoa markkinapaikkojen välillä sekä 16 muuta listautumistransaktiota, kuten käänteisiä listautumisia.

Pohjoismaisella listautumismarkkinalla puhaltaa myötätuuli

PwC:n mukaan mennyt vuosi tarjoaa hyvän asetelman alkaneelle vuodelle. Keskeiset pohjoismaiset pörssit nousivat vuonna 2025 ja nousun odotetaan jatkuvan, mikä lisää toteutuessaan listautumishalukkuutta.

Pääomasijoittajilla on lisäksi portfolioissaan paljon kypsyneitä yhtiöitä, joista irtautuminen esimerkiksi pörssilistaamisella voi olla ajankohtaista. Pääomasijoitusyhtiöiden odotetaan nyt etsivän irtautumisia markkinaolosuhteiden parantuessa, mikä todennäköisesti johtaa suurempaan määrään listautumisia Pohjoismaissa, PwC arvioi.

Suomessa on jo ehditty nähdä vuoden 2026 ensimmäinen listautumistransaktio. Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisen seurauksena kaupankäynti jakautumisessa eriytetyn kiertotalouteen keskittyvän yhtiön osakkeilla alkoi Lassila & Tikanoja -nimellä Nasdaq Helsingin päälistalla tammikuun alussa. Kiinteistöpalveluihin keskittyvän yhtiön kaupankäynti jatkui uudella Luotea-nimellä.

Erilaiset geopoliittiset riskit kuitenkin varjostavat alkanutta vuotta ja voivat johtaa epävarmuuden kasvuun markkinoilla.

Toistaiseksi vuosi on alkanut globaaleilla osakemarkkinoilla varsin pirteästi, mikä luo listautumisille otollisen ympäristön.

”Tähdet alkavat nyt olla tietyllä tavalla kohdallaan. Listautuminen nähdään yhtiöissä merkittävänä vaihtoehtona edellisvuoden onnistuneiden listautumisten ja Nasdaq Helsingin hyvän arvostustason ansiosta. Listautujakandidaattien joukko on vahva ja arviomme on, että vuonna 2026 listautumisia nähdään Suomessa viime vuoteen nähden tuplasti”, Elonheimo arvioi.