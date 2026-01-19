Saksan talouskasvu kehnoa viime vuosina, mutta käänne parempaan näkyvissä

Saksan vuoden 2025 bkt oli ennakkotietojen mukaan 4 470 miljardia euroa. Maan talous kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia, kun vuoden 2024 vastaava lukema oli -0,5 prosenttia. Vuosina 2014-2024 Saksan keskimääräinen vuosikasvu on ennakkotietojen mukaan ollut 0,9 prosenttia.

Saksan teollisuuden alamäki jatkui viime vuonna jo kolmatta perättäistä vuotta, sillä viime vuoden lukema oli ennakkotietojen mukaan -1,3 prosenttia. Saksassa rakentamien laski vuonna 2025 3,6 prosenttia.

Yksityinen ja julkinen kulutus kasvoi viime vuonna Saksassa vahvasti. Kotitalouksien kulutus kasvoi 1,4 prosenttia ja erityisesti terveydenhuollossa (+3,8 prosenttia). Autokauppa piristi viime vuonna liikkumista (+2,7 prosenttia). Julkinen kulutus ylitti viime vuonna yksityisen kulutuksen kasvun, sillä julkisen kulutuksen kasvu viime vuonna oli +1,5 prosenttia.

Kiinteät investoinnit laskivat Saksassa viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,5 prosenttia. Vuonna 2025 rakentaminen laski (-0,9 prosenttia) jo viidettä perättäistä vuotta.

Saksan vienti laski vuonna 2025 0,3 prosenttia ja viime vuosi oli kolmas perättäinen laskuvuosi viennissä. Saksan tavaravienti laski viime vuonna 0,7 prosenttia. Tuonti Saksaan kasvoi viime vuonna kahden laskuvuoden jälkeen +3,6 prosenttia. Tavaroiden tuonti Saksaan lisääntyi viime vuonna 5,1 prosenttia.

Jos joku ihmettelee Saksan viime vuosien heikkoa talouskasvua, niin vastaus selviää osittain alla olevasta kuvasta. Siinä on esitetty Saksan tärkeimpien energialähteiden hintakehitys vuosina 2018-2025.

Saksan tärkeimpien energialähteiden hintakehitys vuosina 2018-2025. Kuviossa merkitty keltaisella värillä maakaasun ja sinisellä värillä kevyen polttoöljyn hintakehitys. Vihreällä värillä on merkitty maakaasun hinta teollisuudelle ja punaisella on maakaasun hinta ilman toimituskuluja.

Saksa rakensi energiahuoltonsa merkittävässä määrin Angela Merkelin ja Vladimir Putinin hallinnon toimittamaan maakaasuun, minkä hinta oli pitkään edullista.

Lähes pari vuotta ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan, venäläisen maakaasun hinta alkoi nousta nopeasti ja Venäjä valitti toimitusvaikeuksia.

Ei siis ihme, että erityisesti Saksan raskaan metallin ja kemianteollisuuden energialaskun vierittäminen lopputuotteiden hintaan on tehnyt kipeää yritysten tuloslaskelmassa. Saksan teollisuus on vaatinut hallitukselta tukitoimia energian hinnan kohtuullistamiseen erityisesti vientiteollisuuden yhtiöille.

Vuoden 2025 tammi-syyskuussa Saksa oli arvoltaan Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Vuonna 2024 Saksa oli Suomen toiseksi suurin vientimaa Ruotsin jälkeen. Tuonnissa Saksa oli Suomen suurin kauppakumppani tuonnin arvon mukaan järjestettynä sekä tammi-syyskuussa 2025 että vuonna 2024.