Atrian historian yksi tärkeimmistä investoinneista etenee

Atria teki viime kesänä päätöksen investoida Nurmon tuotantolaitoksen valmisruokatuotannon modernisointiin ja siihen liittyviin energiaratkaisuihin 82,4 miljoonaa euroa.

Kyseessä on yksi Atrian historian merkittävimmistä investoinneista.

Valmisruokatuotannon investointihankkeen myötä Atrian valmisruokatuotanto uudistuu lähes kokonaan tuotantoprosesseista talotekniikkaan ja energiaratkaisuihin. Atrian mukaan kyseessä on yksi yhtiön historian merkittävimmistä hankkeista ja tärkeä askel kohti hiilineutraalia ruokaketjua.

Investointiin kuuluvilla energiaratkaisuilla saavutetaan yhteensä yli viiden miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atrian tulevaisuuden valmisruokatehtaan pääurakoitsijaksi on nyt valittu YIT.

”Atrian Tulevaisuuden Ruokatehdas on merkittävä investointi suomalaisen ruokatuotannon ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi. 82,4 miljoonan euron hanke modernisoi tuotantomme ja vie meidät kohti hiilineutraalia ruuantuotantoa. Yhdessä YIT:n kanssa rakennamme tulevaisuutta, jossa suomalainen ruoka on laadukasta, innovatiivista ja ympäristöystävällistä – ja jossa huoltovarmuus ja ruokaturva ovat vahvempia kuin koskaan”, sanoo Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi.

”Tiiviissä yhteistyössä hankkeen osapuolten kanssa pääsemme rakentamaan laadukkaan lopputuloksen”, sanoo YIT:n Rakennus-segmentin vetäjä Peter Forssell.

Hankkeen maanrakennustyöt aloitettiin marraskuussa. Rakentaminen on edennyt peruskiven muuraukseen, joka järjestetään maanantaina 19.1. Atrian Nurmon tuotantolaitoksella pääministeri Petteri Orpon johdolla.

Valmisruokatehtaan uudistushankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuonna 2028.

Atria nosti lokakuussa vuoden 2025 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan ja arvioi sen olevan edellisvuotta korkeampi . Syy oikaistun liikevoiton ohjeistuksen nostolle on alkuvuoden myönteinen tuloskehitys ja hyvin sujunut myynti kolmannella vuosineljänneksellä.

Uudessa ohjeistuksessaan yhtiö odottaa oikaistun liikevoiton olevan edellisvuotta korkeampi, jolloin se oli 65,4 miljoonaa euroa. Aiemmin Atria oli odottanut oikaistun liivoiton jäävän tänä vuonna alle viime vuoden.