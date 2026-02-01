Väestö vanhenee ja kuulo heikkenee

Vuoteen 2030 mennessä joka kuudes ihminen on yli 60-vuotias. Kuulo-ongelmista kärsivien lukumäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan keskipitkällä aikavälillä. Jopa amerikkalainen vähittäiskaupan jätti Costco on hiljattain aloittanut kuulokojeiden jälleenmyynnin.

Kuulokojeet ovat kalliita. Ne maksavat usein lähes parituhatta euroa. Suuri osa kuulo-ongelmista kärsivä ei käytä kuulokojetta eri syistä. Korkeimmillaan kuulokojeiden käyttö on maissa, joissa ne ovat terveydenhuollon tukijärjestelmien piirissä. Kuulo-ongelmien sanotaan aiheuttavan useita terveysongelmia, joiden kustannukset ylittävät kuulo-ongelman aktiivisen hoitamisen kulut.

Väestön ikääntymisen myötä kuulokojeiden kysynnän arvioidaan kasvavan seitsemän prosenttia vuodessa seuraavan vuosikymmenen ajan.

Kuulokojeiden markkinaa hallitsee kourallinen pörssilistattuja yhtiöitä sekä muutama yksityisomistuksessa oleva yritys. Kuuloklinikat ovat keskeisessä osassa laitteiden myyntiä oikean kojeen valitsemiseksi ja sovittamiseksi. Kuuloklinikat ovat vielä suurelta osin sirpaloitunut jakelukanava, jota suuremmat yhtiöt konsolidoivat.

Hämmentävästi toimialalta löytyy kolme tanskalaisjättiä. Kööpenhaminan pörssiin on listattu Demant ja GN Store Nord. Yksityisomistuksessa toimii niin ikään tanskalainen WSA, joka tekee 2,5 miljardin liikevaihtoa. Sveitsiläinen Sonova on alan suurimpia yrityksiä ja italialainen Amplifon on puolestaan maailman suurin kuulokojeiden jälleenmyyjä. Pörssilistattu nelikko on historiallisesti kasvanut hyvin kannattavasti.

Kuulokojeisiin keskittyneiden yritysten tuottokehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Vallitsevasta trendistä huolimatta kuulokojeiden parissa toimivien yhtiöiden osakekurssit ovat kehittyneet heikosti viimeisen viiden vuoden aikana. Kurssilasku on johtunut pitkälti kertoimien laskusta, jonka taustalla on kasvun ja kannattavuuden hiipuminen. Yhtiöiden P/E-kertoimet huitelivat koronakriisin ympärillä 30-60 välimaastossa. Nyt kertoimet ovat kohtuullistuneet 14-21 välimaastoon.

Yhtiöistä Sonova ja Demant ovat puolustaneet parhaiten kannattavuuttaan, kun taas Amplifonin ja GN Store Nordin nettomarginaalit ovat laskeneet voimakkaasti. Yhtiöt puhuvat normaalia hiljaisemmasta kysynnästä ja myynnin kasvu on yleisesti ollut historiallista tahtia alhaisempaa. Eurooppalaisina yhtiöinä joukko on kärsinyt myös Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä.

Kuulokojevalmistajilla on myös käsissään mittava teknologinen uhka. Applen uusimmissa AirPod-kuulokkeissa on ollut Yhdysvaltain terveysviranomaisten hyväksymä ominaisuus kuulon parantamiseksi viime syksystä lähtien. Sitä markkinoidaan ratkaisuna lieviin kuulo-ongelmiin. Eri arvioiden perusteella se ei vielä monilta teknisiltä ominaisuuksiltaan yllä perinteisten kuulokojeiden tasolle. Uhka tuskin siis on välitön, mutta luo varjon nelikon tulevaisuuden ylle.

Suurin kuulokojeiden kauppias

Amplifon on italialainen kuulokojeiden jälleenmyyjä. Yhtiön oman arvion mukaan sillä on 13 prosentin markkinaosuus 18 miljardin euron kuulokojeiden kaupasta. Se on aktiivisesti ostanut itsenäisiä ja pienempiä kuulokojekauppaketjuja eri puolilta maailmaa.

Amplifonilla on 5500 omaa myymälää 26 maassa. Myyntipisteiden lukumäärä yltää noin 10 000, kun mukaan lasketaan sekä franchising- että shop-in-shop-konseptilla toimivat myymälät. Amplifon jakelee pääasiassa eri valmistajien tuotteita sekä omia kolmansien osapuolten valmistamia kuulokojeita.

Vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Amplifonin liikevaihto kasvoi vain 1,8 prosenttia valuuttakurssikorjattuna. Vuonna 2024 kehitys oli vahvempaa, kun liikevaihto kasvoi lähes seitsemän prosenttia. Yli 60 prosenttia sen liikevaihdosta tulee Euroopasta.

Amplifonin suurin omistaja on perustajaperhe 42 prosentin osuudella ja 68 prosentin osuudella äänivallasta.

Costcon tapaan mahdollisuuden kuulokojeissa on havainnut moni muu yritys. Kuulokojeiden markkinoille on pitkään rakentanut jalansijaa esimerkiksi Saksan suurin silmälasikauppias, Fielmann. Se on lisännyt suurikokoisiin myymälöihinsä kuuloklinikoita, joita on jo yli 450. Tähtäimenä sillä on olla saksankielisten markkinoiden suurin kuulonhuollon yritys. Sen kuulokojeiden myynti on kasvanut 14 prosentin tahtia vuodesta 2008.

Demant kasvaa yrityskaupoin

Demant on vuonna 1904 perustettu tanskalainen kuulokojeisiin keskittynyt yritys. Monen tanskalaisyhtiön tapaan yhtiön suurin omistaja on perustajan nimellä toimiva säätiö. Demant on historiallisesti ollut erittäin kannattava yltäen koronakriisiä lukuun ottamatta lähes 20 prosentin liiketulokseen.

Demant on vertikaalisesti integroitunut. Se sekä valmistaa että jakelee kuulokojeita. Viime joulukuussa Demant osti saksalaisen Kindin, jolla on 650 kuuloklinikkaa. Yrityskaupan jälkeen Demantilla on 4500 kuuloklinikkaa.

Sillä on kuulokojeissa noin neljänneksen maailmanlaajuinen markkinaosuus. Demant myy kuulokojeita usealla eri brändillä kuten esimerkiksi Oticon ja Philips. Vuonna 2025, yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, myynti kasvoi orgaanisesti vain prosentin.

Demant ei maksa osinkoa, mutta on ostanut takaisin omia osakkeitaan keskimäärin noin kahden prosentin vuosivauhtia.

Itsenäisten kuuloklinikoiden kumppani

Tanskalainen GN Store Nord valmistaa kuulokojeita sekä kuulokkeita pelaamiseen ja yrityskäyttöön. Kuulokojeiden osuus yhtiön liikevaihdosta on hieman yli 40 prosenttia. Sillä on noin 17 prosentin markkinaosuus kuulokojeissa. Virallisesta nimestään huolimatta GN:llä ei ole omia myymälöitä vaan se pyrkii olemaan itsenäisten kuuloklinikoiden kumppani.

GN:n voimakas kurssilasku on johtunut useasta syystä. Sen kannattavuus on heikentynyt oleellisesti samalla kun liikevaihto on polkenut paikoillaan viimeiset neljä vuotta. Vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana sen liikevaihto kasvoi orgaanisesti vain prosentin.

Vuonna 2024 GN:n kuulokojeiden myynti kasvoi kymmenen prosenttia, mutta kuulokkeiden heikko myynti painoi kokonaiskehitystä. GN raportoi vuoden 2025 tuloksen 5. helmikuuta.

Demantin taustalla oleva säätiö omistaa GN Store Nordista yli kymmenen prosenttia ja on yhtiön suurin osakkeenomistaja. William Demant Invest on myös suomalaisen Revenion suurin omistaja.

Sveitsiläinen markkinajohtaja

Sveitsiläisen Sonovan osake on pärjännyt pitkällä aikavälillä joukon parhaiten. Sen osake on kuitenkin laskenut viimeisen vuoden aikana lähes kolmanneksen. Sonova on joukon kallein kertoimilla mitattuna, mutta sen kannattavuus on joukon korkein ja velkaantuneisuus matalin.

Sonova on parhaiten tunnettu Phonak-tuotemerkistä. Demantin tapaan myös Sonovalla on noin 3700 kuuloklinikkaa 20 eri maassa. Hieman yli puolet sen liikevaihdosta tulee kuulokojeista ja 42 prosenttia kuulokojeiden vähittäiskaupasta. Maantieteellisesti puolet Sonovan liikevaihdosta tulee Euroopasta ja kolmannes Yhdysvalloista.

Viimeisellä raportointikaudella Sonovan liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia. Lukeman perusteella Sonova on todennäköisesti kasvattanut markkinaosuuttaan. Sonova on erityisesti korostanut sijoittajaviestinnässään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Se on lanseerannut osana tuotteitaan tekoälysirun, joka mahdollistaa entistä paremmat toiminnallisuudet.