Ota oppia epäonnistuneiden sijoittajien virheistä

Epäonnistuneiden sijoittajien virheistä voi oppia enemmän kuin menestyneiden sijoittajien onnistumisista.

Noin ajattelee Business Insider -lehden kolumnisti Morgan Housel. Hyvällä tuurilla on roolinsa sijoittamisessa, ja sijoittamisella rikastuneiden menestys on johtunut ainakin osittain onnenkantamoisesta.

Epäonnistuminen johtuu puolestaan todennäköisesti sijoittajien tekemistä huonoista päätöksistä tilanteissa, joita jokainen sijoittaja tulee kohtaamaan. Siksi epäonnistuneiden sijoittajien virheistä on syytä ottaa oppia, Housel päättelee Business Insiderin kolumnissaan.

Seuraamalla epäonnistuneiden sijoittajien toimintaa, Housel oppi kolme tärkeää kotiläksyä sijoittamisesta.

1. Velkaantuminen ja kärsimättömyys on vaarallista

Ylivoimaisesti suurin osa taloudellisista ongelmista johtuu liian suuresta velasta ja kärsimättömyydestä, Housel väittää. Ihmiset ovat turhamaisia. He haluavat tehdä vaikutuksen tuttaviinsa – ja he haluavat tehdä sen mahdollisimman nopeasti. Niinpä he ottavat lainaa enemmän kuin mihin heillä on varaa. Kärsimättömyys johtaa kontrollin pettämiseen.

Houselin ohje sijoittajille on selkeä ja ytimekäs: Älä yritä tehdä muihin vaikutusta, vaan kuluta vähemmän kuin ansaitset, ja sijoita erotus pitkäjännitteisesti. Tällä tavalla voitat 99 prosenttia muista ihmisistä taloudellisesti.

2. Monimutkaisuus on vaarallista

Koska sijoittamalla on mahdollista tehdä paljon rahaa, houkuttelee se mukaansa joitakin poikkeuksellisen älykkäitä ja lahjakkaita ihmisiä. Nämä älykkäät ihmiset ovat yrittäneet tehdä sijoittamisesta fysiikan, matematiikan tai insinööritieteiden kaltaista tiedettä.

Niinpä rahoitusteoriasta on tullut viimeisten vuosikymmenten aikana huimasti paljon monimutkaisempaa kuin aiemmin.

Suurimmalle osalle sijoittajista tämä kehitys on Houselin mukaan haitallista. Tutkimukset osoittavat, että yksinkertainen indeksirahastoihin ja osakkeisiin perustuva sijoitusstrategia voittaa monimutkaiset johdannaisiin tai vivutettuihin ETF:iin perustuvat strategiat.

3. Paniikki on vaarallista

Paniikkiin joutuminen on vaarallista onnettomuustilanteissa. Housel viittaa Laurence Gonzalezin kirjaan Deep Survival, jonka mukaan katastrofeista selvinneillä oli yksi yhteinen ominaisuus, mitä menehtyneillä ei ollut: he eivät menneet kriisitilanteessa paniikkiin.

Sama pätee myös sijoittamiseen. Housel kertoo nähneensä pitkään onnistuneita sijoituspäätöksiä tehneitä sijoittajia, jotka ovat kuitenkin menettäneet omaisuutensa vuoden 2008 kaltaisessa markkinapaniikissa.

Mark Twain sanoi: ”Jos vedät kissaa hännästä, opit asioita joita et voi oppia millään muulla tavalla”. Housel ei ole Twainin kanssa samaa mieltä. Anna mielummin jonkun toisen vetää kissaa hännästä, ja siten opit toisten virheistä. Se on paljon helpompaa.

Artikkeli on julkaistu aiemmin SalkunRakentajassa helmikuussa 2014.