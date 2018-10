”Markkinahäirikkö” Onnibus ostettiin pois – nyt pelätään bussimatkojen hintojen nousua

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei pystynyt estämään laillisen bussiliikennekartellin syntyä. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson pelkää bussimatkojen hintojen nousua.

Onnibus on halpabussiyhtiö, joka on ravistellut bussiliikenteen hinnoittelua ja toimintamallia. Aggressiivinen hinnoittelu ja halpahintojen markkinointi on laskenut bussimatkailun hintoja ja pakottanut myös VR:n muuttamaan hinnoitteluaan.

Alkuvuonna 2016 VR ilmoitti junalippujen hintojen alennuksista. Hintojen alennusten on väitetty johtuvan Onnibussin hinnoittelusta. VR joutui vastaamaan Onnibussin hintahaasteeseen.

Viime toukokuussa yhtiö kertoi lisäävänsä panoksia VR:n ja muiden bussiyhtiöiden kanssa käymäänsä kisaan matkustajista. Onnibus kertoi tuolloin uudistaneensa Tampere–Helsinki-aikataulunsa ja luonut uuden konseptin, jonka turvin edullisten lippujen määrää lisättiin kaupunkien välille. Onnibusin verkkokauppaan lisättiin uusi 3,70 euron hintaluokka, minkä lisäksi 4,70 euroa maksavien matkojen saatavuutta on lisätty runsaasti.

Mintos tarjoaa keskimäärin 12 prosentin tuoton - sijoita vertaislainoihin Uusi sijoittaja saa 1 prosentin ylimääräisen koron sijoituksilleen 3 kuukauden ajaksi. Avaa Mintos-tili

Nopea haku Onnibussin sivuilta osoittaa, että esimerkiksi menolippu Tampereelta Helsinkiin maksaa tällä hetkellä alhaisimmillaan vain 4,70 euroa, kun matka varataan tarpeeksi ajoissa. Gustafssonin mukaan Helsingistä Tampereelle maksoi aiemmin keskimäärin 26,50 euroa, kun tänään keskihinta on alle kympin.

”OnniBus.com-konseptissa paikat ovat kysyntäperäisesti hinnoiteltuja ja liikennöinti tapahtuu pikavuorolinja-autoilla suorinta ja nopeinta reittiä kaupunkikeskustojen välillä. Edullisuuden mahdollistaa linja-autojen hyvä täyttöaste ja Internet pääasiallisena myyntikanavana”, Gustafsson toteaa blogissaan.

Bussiliikenteessä on syntynyt myös hintakartelli. Gustafssonin mukaan Koiviston Auto on alan suuri toimija ja mukana bussiliikenteen kartellijupakassa. Markkinaoikeus vahvisti Kilpailu- ja kuluttavirasto KKV:n selvitysten perusteella bussiliikennekartellin olemassaolon viime joulukuussa. Markkinaoikeus pudotti KKV:n ehdottaman 38 miljoonan euron seuraamusmaksun1,1 miljoonaan euroon. Kaikille kartellissa olleille 11 yhtiölle langetettiin liikevaihdosta riippumaton tasasuuruinen 100 000 euron korvaus. Yhtiöt ja KKV ovat molemmat valittaneet päätöksestä KHO:een, joka parhaillaan käsittelee asiaa.

Syksyllä Koiviston Auto tiedotti ostaneensa OnniBus.com Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä on 230. Linja-autoja yhtiöllä on 68.

”Kun markkinahäirikkö on nyt ostettu hiljaiseksi, pelkona on, että bussi- ja junaliikenteen hinnat alkavat taas nousta”, Gustafsson pelkää.

KKV tutkisi mielellään yrityskaupan, mutta sitä se ei saa tehdä. Gustaffson kertoo, että lain mukaan yrityskaupan osapuolten yhteisen liikevaihdon täytyy ylittää 350 miljoonaa euroa, ennen kuin viranomainen voi ottaa kaupan tutkittavakseen. Koiviston Auton ja Onnibusin yhteinen liikevaihto jää tuon rajan alle.