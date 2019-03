”Markkina on aina oikeassa” – näin ammattitreidaaja suhtautuu tappioihin

Miten ammattitreidaaja reagoi, jos treidauspäivä alkaa usealla tappiollisella kaupalla?

Moni sijoittaja pyrkii välttämään liian aktiivista kaupankäyntiä, koska kaupankäynti lisää kuluja. Osta ja pidä -sijoittaja ei myöskään näe mitään syytä osakkeiden lyhyen ajan veivaamiselle.

Treidaajat ovat toista maata – he uskovat aktiiviseen kaupankäyntiin.

Päiväkauppaa harrastavat sijoittajat perustavat ostonsa ja myyntinsä tekniseen analyysiin.

Nordnetin #treidaushaasteessa 10 vuotta päiväkauppaa harrastanut treidaaja Jukka näyttää konkreettisesti , kuinka hän tekee kauppaa.Videolla ammattitreidaaja kertoo, kuinka hän suhtautuu tappioihin, ja onko vahvasti tappiollinen päivä mahdollista kääntää voitolle?

Yksi keino tappioiden hallintaan on stop loss -toimeksiannon käyttö. Stop loss tarkoittaa myyntitoimeksiantoa jolla pyritään pitämään tappiot alhaisina. Se on myyntitoimeksianto, jossa sijoituskohteen myyntihinta on asetettu sen markkinahinnan alapuolelle.

Stop loss -toimeksiannon avulla sijoittaja siis pyrkii joko säilyttämään jo saadut voitot tai estämään tappioiden kasvu, jos esimerkiksi osakkeen kurssi vielä laskee.

Lue tästä miten stop loss -toimeksiantoa hyödyntämällä treidaaja voi pitää tappiot alhaisina.

