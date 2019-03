8 tieteen tukemaa keinoa parantaa tuottavuutta työpaikalla

Tuntuuko joskus siltä, että tunnit päivässä eivät yksinkertaisesti riitä? Tiede tukee näitä 8 keinoa, joilla voit parantaa tuottavuutta.

Elämme maailmassa, jossa häiriötekijät ovat huipussaan, mutta samalla tuottavuutta pitäisi parantaa jatkuvasti. Työnteon jatkuva keskeytyminen ja kaikki häiriötekijät ympärillämme voivat lisätä ahdistavaa tunnetta siitä, että ei saa päivän aikana tarpeeksi asioita aikaiseksi. 24 tuntia ei vaan riitä.

Omaa tuottavuutta voi kuitenkin parantaa muuttamalla omia työskentelytapoja ja täten ”lisätä” tunteja päivään. Forbes tuo esiin kahdeksan yksinkertaista keinoa, joilla parannat omaa tuottavuutta.

1. Paina play!

Tohtori Teresa Lesiuk Miamin-yliopistosta tutki musiikin kuuntelun vaikutusta työnteon tuottavuuteen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ne jotka kuuntelivat musiikkia työnteon ohessa keksivät parempia ideoita, tekivät työnsä nopeammin ja musiikki kohotti heidän mielialaa.

Testaa sopiiko musiikin kuuntelu sinulle työnteon ohessa. Jos jo idea musiikista tuntuu häiritsevältä, kannattaa valita taustalle rauhallista klassista musiikkia.

2. Vipinää kinttuihin

Tämä kohta ei tule yllätyksenä: kuntoilu parantaa tuottavuutta. Bristolin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todennettiin, että liikunta lisäsi työntekijöiden suorituskykyä 21 prosenttia.

3. Toimistolle lisää viherkasveja

Exeterin yliopiston mukaan työntekijöiden tuottavuus nousee 15 prosenttia, kun toimistossa on muutama huonekasvi. Onkin sanottu, että huonekasvit vähentävät stressiä ja sairauksia. Lisäksi ne puhdistavat ilmaa ja lisäävät yleistä viihtyvyyttä.

Työpaikalle kannattaa kuitenkin valita helppohoitoisia kasveja, sillä toimisto täynnä kuolleita kasveja ei varmasti lisää kenenkään viihtyvyyttä.

4. Lisää unta kaaliin

The American College of Occupational and Environmental Medicine totesi vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa, että riittämätön unen saanti vähentää tuottavuutta merkittävästi. Univaje vaikeuttaa keskittymiskykyä, huonontaa muistia ja laskee motivaatiota. Unen saannin tarve on yksilöllistä, mutta yleinen suositus on noin 7–8 tuntia.

5. Yksi asia kerrallaan

Vuonna 2009 tehty tutkimus osoitti, että ”multitaskaus” huonontaa keskittymiskykyä. Jos haluat saada enemmän asioita tehtyä, älä yritä tehdä kaikkea samaan aikaan. Tee yksi asia kerrallaan loppuun.

Uusien sähköpostien saapumisilmoitukset ja muut viestit ovat yleinen häiriötekijä. Jos haluat keskittyä johonkin täysillä, laita puhelin äänettömälle ja sulje sähköpostien saapumisilmoitukset.

6. Suunnittele tauot etukäteen

Illinoisin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan pieni vaihtelu parantaa keskittymistä ja suoriutumiskykyä. Älä siis unohda taukojen merkitystä työpäivän aikana. Tauot kannattaa suunnitella etukäteen ja sitoutua pitämään ne.

7. Torkkujen voima

Idea siitä, että nukkuisit töissä ei kuulosta kovin tuottavalta. Vern Baxterin ja Steve Kroll-Smithin tekemän tutkimuksen mukaan useammat työnantajat rohkaisevat työntekijöitä ottamaan torkkuja työpaikalla, sillä torkut kasvattavat tuottavuutta.

8. Kävely piristää

Mitä kävely ei parantaisikaan? Stanfordin yliopiston vuonna 2014 tekemä tutkimus osoitti, miten tärkeää kävely on hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksessa todettiin, että osallistujat, jotka kävelivät istumisen sijasta reagoivat 60 prosenttia enemmän ärsykkeisiin.

Jos siis yrität ratkoa vaikeaa ongelmaa tai tunnet vireystasosi laskevan, kävely on erinomainen tapa edistää luovaa ajattelua ja se parantaa ongelmanratkaisukykyä.