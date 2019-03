Turkki on pian maailman halvin osakemarkkina

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan.

Turkin talousvaikeudet ja valuuttavarannon hupeneminen ovat romahduttaneet maan pörssin osakkeiden arvostustasot.

Keskuspankki kertoi torstaina, että sen valuuttareservi oli vähentynyt kahdella miljardilla dollarilla edellisviikosta 71 miljardiin dollariin.

Keskuspankki oli yrittänyt ylläpitää liiran arvoa tukiostoillaan, mistä johtuen valuuttavaranto laski rajusti. Tällä viikolla keskuspankki esti pankkeja lainaamasta ulkomaalaisille tukeakseen liiran arvoa. Päätös loi kuitenkin entisestään epäluottamusta liiraa kohtaan ja se sai useat vaihtamaan liiroja dollareiksi.

Keskuspankki on polttanut jo lähes kolmasosan valuuttavarannostaan maaliskuun aikana. Epäluottamus liiraa kohtaan sai liiran arvon laskemaan viisi prosentti suhteessa dollariin torstaina.

Vuodessa liiran arvo on laskenut yli 28 prosenttia suhteessa dollariin.

Turkin liiran arvo suhteessa dollariin.

Turkin talous on pahasti kuralla. Työttömyysaste on noussut 13 prosenttiin, mikä on lähes vuosikymmenen korkein taso. Inflaatio oli helmikuussa puolestaan peräti 19,7 prosenttia. Tosin inflaatio laski alle 20 prosentin ensimmäisen kerran sitten viime elokuun. Liiran arvon heikentyminen luo tuonnin kautta kuitenkin uusia hintapaineita.

Turkin talousvaikeudet näkyvät myös osakemarkkinoilla. Kun sijoittajille kävi käytännössä mahdottomaksi myydä liiroja, on hieman yli viikossa Istanbulin pörssi romahtanut yli 12 prosenttia. Vuodessa Borsa Istanbul -indeksi on menettänyt yli 19 prosenttia arvostaan.

Kurssilaskun vuoksi Turkin osakemarkkinoista on tulossa maailman halvin osakemarkkina.

Turkin osakemarkkinoiden Borsa Istanbul -osakeindeksin kehitys.

Turkin osakemarkkinoiden arvostustaso on laskenut alhaisimmalle tasolleen sitten finanssikriisivuoden 2009, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Osakeindeksin keskimääräinen P/E-kerroin on nyt vain 5,7x laskettuna pörssiyhtiöiden konsensusennusteiden mukaisilla osakekohtaisilla tuloksilla.

Tällä hetkellä vain perinteisesti alhaisen arvostustason Venäjän osakemarkkinat ovat hitusen halvemmat. Venäjän P/E-kerroin on 5,6x.

Huolimatta Turkin talousvaikeuksista, analyytikot ovat nostaneet turkkilaisten pörssiyhtiöiden tulosennusteita, mikä saattaisi tehdä Turkin osakemarkkinoista houkuttelevan mahdollisuuden riskiä kaihtamattomille sijoittajille. Bloombergin mukaan turkkilaisyhtiöiden tulokset dollareissa ovat nousseet korkeimmalle tasolleen kahdeksaan kuukauteen.

Turkkiin sijoittaminen tuo kuitenkin mukanaan normaalien osakeriskien lisäksi merkittävän valuuttakurssiriskin liiran epävakauden vuoksi. Liiran dollariarvossa on nähty viime vuosina rajuja liikkeitä.

Turkin osakemarkkinoille on suorien osakesijoitusten lisäksi mahdollista sijoittaa esimerkiksi pörssinoteeratun indeksirahaston kautta. Turkin osakemarkkinoille sijoittava ETF on esimerkiksi iShares MSCI Turkey ETF. Bloombergin mukaan kyseinen rahasto on kokenut pahimman pääomien menetyksen vuoteen.

