Handelsbanken: Caverion on houkuttelevan edullinen – vanhat synnit painavat

Handelsbanken antaa kiinteistötekniikkaa ja teollisuuden palveluita tarjoavan Caverionin osakkeelle ostosuosituksen.

Caverionin viime vuodet ovat olleet vaikeita.

Yhtiön liikevoitto viime vuonna oli lähes 36 miljoonaa euroa pakkasella ja vuonna 2017 tulos oli miinuksella 27 miljoonaa euroa. Caverionin riippana ovat olleet kannattamattomat vanhat projekti sekä Saksan kilpailuoikeudellinen vajaan 41 miljoonan euron sakko.

”Vaikka paransimmekin olennaisesti suoritustamme Projektit-liiketoiminnassa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, sen kannattavuus koko vuodelta jäi tappiolliseksi kannattamattomien vanhojen projektien vuoksi”, totesi Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta tilinpäätöksessä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitettuja projekteja oli hieman yli 10 prosenttia projektien tilauskannasta. Caverion odottaa tämän luvun olevan vain muutamia prosentteja vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Tuloskäänteestä selviä merkkejä

Handelsbankenin mukaan Caverionilla on nyt mahdollisuus petrata tuloskuntoaan.

”Kun vanhat ongelmaprojektit on saatettu vaiheittain loppuun, Caverionin suhteellisen uusi johtoryhmä saa vihdoin mahdollisuuden kääntää sivua muutaman vaikean vuoden jälkeen. Me uskomme, että palvelubisnes, joka on aina tarjonnut vahvaa ja vakaata tuottoa sekä kassavirtaa, alkaa nyt ansaitusti saada sijoittajien huomiota”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Handelsbankenin mielestä jatkuvat todisteet onnistuneesta käänteestä vuonna 2019 muuttavat sijoittajien suhtautumisen yhtiöön.

”Hiljattain tehdyn Maintpartnerin oston jälkeen uskomme, että huoltobisnes käsittää 59 prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja 75 prosenttia tuotoista 2020. Vielä sirpaleinen markkina ja merkittävästi parantunut velkatilanne voivat tarkoittaa, että nämä luvut jatkavat yhä kasvuaan tulevaisuudessa.”

Yhtiön johto on pankin mukaan selvästikin optimistinen, mikä näkyy mm. osingonmaksun palauttamisena kahden vuoden tauon jälkeen. Lisäksi yritysostot ovat taas tapetilla.

”Uskomme tulevien tulosten vahvistavan luottamusta edelleen. Osake on hinnoiteltu edullisesti kilpailijoihin nähden, vaikka yhtiö tarjoaa erinomaista myynnin, tuottojen ja osingon kasvua sekä yhä enemmän matalan riskin ja parempien marginaalien huoltobisnestä”, Handelsbanken toteaa.

Tuloskäänteen puolesta puhuvat myös tunnusluvut.

Vaikak käyttökate painui viime vuonna 8,8 miljoonaa euroa miinukselle oli suurin negatiivinen tulosvaikutus Saksan 42,1 miljoonan euron kilpailuoikeudellisella sakolla ja siihen liittyvillä kuluilla.

Sakko oli kuitenkin kertaluontoinen kustannus ja oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui viime vuonna vuoteen 2017 verrattuna. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat vuonna 2018 suhteellista kannattavuuttaan ja kehitys oli myönteistä 2018 kaikissa divisioonissa Tanskaa ja Itä-Eurooppaa lukuun ottamatta.

Tilinpäätöksessä Caverion julkisti käyttökatteen muutoksen vesiputouskuvaajan, joka havainnollistaa yhtiön toiminnan parantumisen merkittävän vaikutuksen. Nämä vaikutukset eivät ole kartellisakon lailla kertaluontoisia eriä.

Yhtiö odottaa hurjaa tulosparannusta

Caverion näkee megatrendeissä kannattavan kasvun mahdollisuuden.

Yhtiön mukaan toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yhtiön odotusten mukaan yli 120 miljoonaa euroa.

Yhtiön odotukset käyttökatteen parantumisesta tarkoittaisivat hurjaa tuloskiriä viime vuoteen verrattuna, jolloin käyttökate oli 8,8 miljoonaa euroa miinuksella.

Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.

Pankin suositus Caverionin osakkeelle on Osta ja osakkeen tavoitehinta nousi 6,0 eurosta 6,3 euroon.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan analyytikoiden konsensusennusteet kuluvan vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 0,31 euroa ja vuodelle 2020 0,42 euroa. Noilla luvuilla kuluvan vuoden P/E-kerroin on 18x ja vuoden 2020 kerroin on 13,6x.

Yhtiötä seuraavasta kuudesta analyytikosta yksi antaa yhtiölle ostosuosituksen, kolme suosittaa lisäämään ja kahden suositus on pidä.