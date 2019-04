Saksan talousmoottori yskii – huono uutinen Suomelle

Saksan talousministeriö ennakoi, että maan kasvu hyytyy tänä vuonna vain 0,5 prosenttiin.

Ennuste on aiempaa ennustetta kehnompi, eikä ministeriö ennustanut aiemminkaan kuin yhden prosentin kasvua. Aiemmin tammikuussa talousministeri Peter Altmaier laski ennustetta 1,8 prosentista tasan prosenttiin.

Saksan talouskasvun sakkaaminen on ikävä uutinen Suomelle, sillä Saksan osuus viennistämme on reilu 15 prosenttia. Saksa on kirkkaasti Suomen tärkein vientikumppani.

Talousministeri Altmaierin mukaan Euroalueen suurimman talouden kasvun hiipuminen johtuu USA:n presidentin Donald Trumpin ”Amerikka ensin” -politiikka että Britannian brexit-prosessista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Saksa on Suomen ohella voimakkaasti viennistä riippuvainen talous ja molemmat tekijät aiheuttavat kitkaa Saksan vientiteollisuudelle. Lisäksi päästömittausstandardin muuttuminen on jarruttanut Saksalle tärkeän autoteollisuuden näkymiä.