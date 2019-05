Mahdollinen yrityskauppa kiidättää Koneen osaketta – synergiaedut mahdollisesti jo hinnoiteltu osakkeeseen

Hissiyhtiö Koneen ja saksalaisen Thysskruppenin yhdistyminen toisi Koneelle merkittäviä synergiahyötyjä.

Uutistoimisto Reutes uutisoi keskiviikkoiltana, että Kone selvittää mahdollisuuksia ostaa saksalainen monialajätti Thyssenkruppin hissiyksikkö. Thyssenkrupp kertoi viime viikolla, että sen Thyssenin suunnittelema teräsyksikön yhdistyminen Tata Steelin kanssa kariutui. Sen sijaan saksalaisyhtiö aikoo nyt listata hissiyksikön pörssiin.

Koneen osakekurssi on pompannut keskiviikon ja torstain aikana jo viisi prosenttia ylöspäin. Yhtiön markkina-arvon on noussut kaikkien aikojen ennätykseen.

Saksalaisyhtiön haasteet ovat olleet tiedossa markkinoilla jo pitkään ja sen hissiyksikön yhdistymistä Koneen kanssa on uumoiltu jo pitkään. Viimeksi vakavampia keskusteluja käytiin vuonna 2016.

Thysskruppenin hissiyksikkö on sen kruununjalokivi, arvioi Nordea aamukatsauksessaan. ThyssenKrupp tarvitsee kuitenkin rahaa, joten listaaminen tai myynti on siksi todennäköinen.

Kone on tyystin toisessa tilanteessa. Sen kassa pullottaa rahaa ja se on säästellyt paukkujaan yrityskauppoja varten.

Huoltoliiketoiminnasta merkittäviä synergiaetuja

Nordean mukaan synergiahyödyt olisivat suurimpia huoltoliiketoiminnassa, jossa tiheämpi huollettavien hissien verkosto lisäisi huollettavien hissien määrää huoltohenkilöä kohden.

”Koneella ja Thyssenilla on suunnilleen saman kokoiset hissien huoltokannat. Näkemyksemme mukaan myös sveitsiläinen hissivalmistaja Schindler olisi potentiaalinen ostaja, mutta Kone on arviomme mukaan mahdollisen oston kannalta paremmassa asemassa”, pankki toteaa.

Inderesin analyytikon Erkki Vesolan mukaan yhdistyminen toisi huoltotoimintaan skaalaetuja, joilla on erittäin suuri merkitys.

”Myös yhtiöiden maantieteellinen profiili on hieman erilainen, sillä Thyssen Elevatorin liikevaihdosta peräti 30 % tulee Yhdysvalloista osuuden KONEella ollessa arviolta 16-17 %. Thyssen Elevatorin kautta KONE saisi myös uudelleen jalansijaa Etelä-Amerikassa, josta se vetäytyi kauan sitten. Kokonaan toinen seikka on, haluaisiko KONE ylipäänsä palata alueelle”, Vesola toteaa Inderesin kommenteissaan.

Superrahasto Suomi – täysin kuluton indeksirahasto Superrahasto Suomi on markkinoiden ensimmäinen täysin kuluton indeksirahasto Suomessa. Rahasto seuraa OMXH25-indeksiä ja sijoittaa osingot uudelleen kasvuosuuksien tavoin. 0 euroa merkintä- ja lunastuspalkkio

0 euroa hallinnointipalkkio

0 euroa kaupankäyntipalkkiot

0 euroa ”jäi pieni präntti lukematta” -kulu Lue lisää

Koneen ja Thyssgroupin hissitoimintojen yhdistymisen etenemisen tiellä on kuitenkin isoja riskejä, Vesola muistuttaa. Yksi keskesimmistä riskeistä on viranomaisten mahdollinen puuttuminen kauppaan.

”Suurin niistä on mielestämme kilpailuviranomaisriski: karkea arviomme on, että yhdistyneen yhtiön globaali markkinaosuus nousisi KONEen nykyisestä noin 20 %:sta 37 %:iin eli kertaluokkaa suuremmaksi kuin nykyisen ykkösen Otisin 24 %. Markkinoiden 3. tilalle jäisi Schindler arviolta 21 %:n markkinaosuudella”, Vesola toteaa.

Toimiala on siis Vesolan mukaan jo nykyrakenteella hyvin keskittynyt neljän suurimman toimijan yhdessä hallitessa yli 80 prosenttia markkinaosuutta.

Toinen Inderesin analyytikon mukaan tärkeä huomioitava seikka on, että Koneen ja Thyssen Elevatorin yhdistyminen tulkittaisiin saksalaisyhtiön henkilöstön keskuudessa todennäköisesti vihamieliseksi, sillä synergioiden saavuttaminen huollossa edellyttäisi todennäköisesti henkilöston selvää pienentämistä.

Vesolan mielestä nämä syyt ovat suurempi este kaupalle kuin kauppahinta.

Onko yrityskaupan synergiahyödyt jo hinnoiteltu osakkeeseen?

Nordean alustavan arvion mukaan Koneen ja Thysskruppenin yhdistyminen toisi synergiahyötyjä 250 – 500 miljoonan euron arvosta, mikä on 4-8 euroa Koneen osaketta kohden. Se on tarkoittaisi Koneen nykyiseen markkina-arvoon suhteutettuna korkeimmillaan yli 15 prosentin osuutta.

Tosin mahdollisen yhdistymisen synergiahyötyjä on jo etukäteen hinnoiteltu rutkasti osakkeeseen. Nordean mukaan spekulointi yrityskaupalla on kuitenkin viimeisen vajaan puolen vuoden aikana nostanut Koneen osaketta arviomme mukaan noin neljän euron edestä.

Koneen osake on kuitenkin jo arvossaan. Inderesin vuoden 2019 tulosennusteella hissiyhtiön P/E-kerroin on jo 27x ja taseperusteinen P/B-kerroin on 8,3x.

Korkea arvostustaso on seurausta paitsi kovista kasvuodotuksista myös kannattavasta kasvusta, sillä Koneen oman pääoman tuotto oli viime vuonna 28 prosenttia.

Nordean suositus Koneen osakkeelle on pidä, mutta Inderes suosittaa myymään Koneen osakkeet. Nordea ei anna hissiyhtiölle tavoitehintaa. Inderesin tavoitehinta on 41 euroa, eli selvästi alle viimeisimmän yli 51 euron kurssinoteerauksen.