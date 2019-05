Ekonomisti huolestui koulutettujen muuttoliikkeestä

Luvut suomalaisten muuttoliikkeestä antavat varsin karun kuvan nykytilanteesta, muistuttaa EK:n pääekonomisti.

Suomen kansalaisia muuttaa ulkomaille selvästi enemmän kuin mitä heitä muuttaa Suomeen takaisin, varoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila. Muuttotappion haitallisuutta korostaa vielä se, että suhteettoman suuri osa poismuuttajista on korkeasti koulutettuja – siis juuri heitä, joista toivotaan Suomen tulevaisuuden avaintekijöitä.

”Korkeasti koulutettuja Suomen kansalaisia on vuoden 2005 jälkeen jokaisena vuotena muuttanut enemmän ulkomaille kuin heitä on sieltä palannut. Korkeakoulutettujen Suomen kansalaisten muuttotappio on peräti noin 13 000 henkeä vuosina 2005–2017. Tästä luvusta 1000 henkeä on tutkijakoulutuksen saaneita”, Urrila toteaa blogissaan.

Urrilan mukaan Suomen avainosaajien nettomuutto on vuodesta toiseen miinuksella, kun paluuvirta on paljon lähtevää heikompi.

”Suomessa koulutuksensa saaneet huippuosaajat muuttavat ulkomaille, jääden monessa tapauksessa pysyvästi. Vaikka Suomessa on monia etuja asuin- ja työympäristönä, kokonaisuutena emme näyttäydy riittävän houkuttelevana maana takaisinmuuttoa suunnitteleville – emmekä myöskään ulkomaisille avainosaajille.”

Pääekonomistin mielestä tilanne on kestämätön.

”Suomen pitää pystyä houkuttelemaan ulkomaille lähteneitä suomalaisia, kuten myös ulkomaisia korkeakoulutettuja, paljon nykyistä paremmin. Hallitusneuvotteluissa tulisikin miettiä, millä keinoin voimme parantaa Suomen ja suomalaisen työelämän houkuttelevuutta erityisesti korkeasti koulutettujen näkökulmasta?”

Urrilan mielestä Suomessa täytyy vahvistaa dynaamista yhteiskuntaa, kansalaisten tulevaisuudenuskoa ja avointa ilmapiiriä.

”Erinomaisen koulutusjärjestelmän lisäksi tarvitsemme lisää investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Työn verotusta tulisi keventää Ruotsin esimerkin mukaisesti erityisesti asiantuntijatyön palkkatasoilla. Nämä ovat esimerkkejä keinoista, joilla Suomen vetovoimaa takaisinmuuttoa harkitsevien parissa voitaisiin nopeasti parantaa.”