STTK haluaa helpottaa työn perässä muuttoa uudella verovähennyksellä

Ammattijärjestö on huolissaan epäsuhdasta, joka on kasvukeskusten ja väestöään menettävien alueiden välillä.

koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö STTK:n Aula Researchillä teettämän tuoreen kansalaiskyselyn perusteella 34 prosenttia vastaajista on mahdollisesti muuttamassa toiselle paikkakunnalle neljän vuoden sisällä. 45 prosenttia vastaajista puolestaan haluaisi asua pääkaupunkiseudulla tai yli sadan tuhannen asukkaan kaupungissa.

Keskusjärjestö haluaisi vauhdittaa muuttoliikettä.

STTK:n mielestä kaupunkien ja kuntien on aktiivisesti kaavoitettava tontteja asuinrakentamiselle ja tuetulle asuinrakentamiselle. Valtion on lisäksi huolehdittavaa riittävästä määrästä korkotukilainavaltuuksia, jotta asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Muitakin keinoja tarvitaan. Yksi keino STTK:n mielestä olisi uusi verovähennysoikeus.

”Ihmisillä on oltava varaa asua siellä, missä töitä on. Ehdotamme, että työn perässä muuttamista helpotetaan oman vakituisen asunnon myyntitappion verovähennysoikeudella ansiotuloverotuksessa”, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esittää.

Asuntopolitiikka koskettaa kaikkia suomalaisia riippumatta siitä, onko varallisuus kiinni seinissä vai ei. Asumiskulut ovat monesti kotitalouksien suurin menoerä.

”Asumiseen kytkeytyy kulujen lisäksi joukko yhteiskunnallisia haasteita, kuten työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma ja kasvukeskuksissa kohtuuhintaisen asuntokannan puute ja segregaatio. Ilmastoystävällisyys, rakennusten elinkaaren hyödyntäminen, energiaratkaisut ja materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat teemoja, jotka Suomessa on otettava asuntopolitiikassa nykyistä vahvemmin huomioon”, Palola toteaa.

STTK on koonnut asuntopoliittiseen ohjelmaansa näkökulmia ja ratkaisuja, joiden avulla pitkäjänteisen ja ennustettavan asuntopolitiikan tavoitteiseen on realistista päästä. Kantava ajatus kehittämisessä ovat sellaiset asuntopolitiikan välineet, joilla asuminen on kohtuuhintaista ja laadukasta ja toteutettava politiikka pitkäjänteistä ja ennustettavaa niin asujan kuin markkinoidenkin näkökulmasta.

Suomessa asuntopolitiikan kulmakivi ja menestystekijä on jo pitkään ollut vapaarahoitteisen ja valtion tukeman asuntotuotannon sekoittuminen. Näin on voitu hillitä asumisen hintaa, luoda pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa ja ennaltaehkäistä segregaatiota.

”Tässä yhtälössä roolinsa on niin kunnilla kaavoituksen suhteen kuin valtiolla MAL–sopimusten (maankäyttö, asuminen ja liikenne) ja valtion asuntopolitiikan toimeenpanijana, asumisen kehittäjänä ja rakentamisen suhdanteiden tasaajana”, Palola toteaa.

Alle 30-vuotiaista 82 prosenttia asuu vuokralla. Ensiasunnon ostajat ovat usein nuoria, joille omistusasunnon ostaminen on muutenkin vaikeampaa.

Asuntomarkkinoiden eriytymisen hidastamiseksi ensiasunnon ostajat on vapautettava varainsiirtoverosta, STTK esittää.