Mitä etuja sähköauto tai hybridi tuo?

Sports Car Centerin henkilöstö kertoo videolla sähköautojen ja hybridien eduista.

Koska sähköautosta puuttuu polttomoottori, on siinä enemmän säilytystilaa sekä auton edessä että takana.

Hybridejä on ollut markkinoilla jo pitempään, mutta nyt niiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Verotus tuo niiden yhden edun verrattuna perinteiseen polttomoottoriautoon. Verohyöty voi olla huomattava.

Vuonna 1984 perustettu Sports Car Center (SCC) on suomalainen ja puhtaasti yrittäjävetoinen yritys. Sen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä (Airport ja Herttoniemi), Espoossa, Jyväskylässä, Tuusulassa sekä Ruotsissa.

SCC edustaa Jaguar- ja Land Rover -merkkejä. Se on Suomen suurin toimija Premium- ja Exclusive-segmenteissä, joka kattaa kaikki automerkit.

SCC – Sports Car Centerin edustama Jaguarin uusin lippulaivamalli I-Pace on huomioitu laajalti eri medioissa. Tämä uuden sukupolven auto on lyönyt niin kilpailijat kuin kriitikot maan rakoon.

SCC:n mukaan viimeisimpänä on kova meriitti Saksasta, missä Jaguar I-Pace voitti vuoden auto palkinnon (German Car of The Year 2019). Jaguarin ensimmäinen täyssähköauto sai eniten ääniä 12 kokeneelta toimittajalta, jotka vertailutesteissä ajoivat 59 autoa. He pitivät ainutlaatuisesta I-PACEn tarjoamasta kokonaisuudesta ajodynamiikkaa, suorituskykyä ja tyyliä.

Sports Car Center -konsernin liikevaihto kasvoi 38 prosenttia edellisvuodesta noin 130 miljoonaan euroon tilikaudella huhtikuu 2017-maaliskuu 2018. Liikevaihto on lähes viisinkertaistunut vuodesta 2014. Liikevaihdon kasvuvauhti on ollut kovaa jo viimeiset neljä vuotta.

Sports Car Center ennustaa liikevaihtonsa kasvavan vähintään 20 prosenttia 155 miljoonaan euroon kuluvan tilikauden aikana, joka päättyy maaliskuussa 2019.

