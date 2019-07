Huoneistokeskus: Vanhojen asuntojen myyntiajat pidentyneet Suomessa kaikissa asuntotyypeissä

Vanhat omakotitalot ovat kuitenkin menneet pääkaupunkiseudulla kaupaksi viime vuotta nopeammin.

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat pidentyneet Suomessa tammi–kesäkuussa 5,1 prosenttia myyntiajan ollessa keskimäärin 82 päivää, kertoo Huoneistokeskus tiedotteessaan.

Huoneistokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla kerrostaloasunto on mennyt tammi–kesäkuussa kaupaksi keskimäärin 60 päivässä, missä kasvua on 5,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muualla Suomessa lukema on 89 päivää, eikä myyntiajassa ole muutosta viime vuoteen verrattuna.

Myyntiajat lyhenivät tammi–kesäkuussa viime vuoteen verrattuna suhteessa eniten Kouvolassa (myyntiaika 103 päivää, -33 %) ja Porvoossa (myyntiaika 80 päivää, -8,0 %).

Vanhojen rivitaloasuntojen myyntiajat pitenivät vuoden 2019 tammi–kesäkuussa vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 1,3 prosenttia myyntiajan ollessa 77 päivää ja muualla Suomessa 5,0 prosenttia myyntiajan ollessa 105 päivää.

Vanhojen rivitaloasuntojen myyntiajat lyhenivät viime vuodesta erityisesti Lahdessa (-12 %, myyntiajan ollessa 81 päivää), Turussa (-5,2 %, myyntiaika 73 päivää) ja Tampereella (-4 %, myyntiaika 72 päivää).

Vanhat omakotitalot menivät pääkaupunkiseudulla kaupaksi tammi–kesäkuussa viime vuotta nopeammin, keskimäärin 107 päivässä (-2,7 %). Muualla Suomessa omakotitalojen kaupat hidastuivat 6,9 prosenttia myyntiajan ollessa 140 päivää.

Viime vuoteen verrattaessa vanhat omakotitalot menivät kaupaksi viime vuotta nopeammin Joensuussa (-11,4 %, myyntiaika 147 päivää), Vantaalla (-5,7 %, myyntiaika 99 päivää) ja Helsingissä (-4,2 %, myyntiaika 115 päivää).

”Keskimäärin omakotitalo on mennyt tammi–kesäkuussa Suomessa kaupaksi 112 päivässä, rivitaloasunto 99 päivässä ja kerrostaloasunto 82 päivässä. Myyntiajoissa on kuitenkin voimakkaita alueellisia eroja”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Hintsan mukaan vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden asuntokauppaa on piristänyt erityisesti vilkas vanhojen omakotitalojen kauppa.

Vanhoja omakotitaloja on tammi–kesäkuussa myyty Huoneistokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla 10,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Muualla Suomessa vanhojen omakotitalojen kauppa on noussut tammi–kesäkuussa 5,9 % (+353 kpl) viime vuodesta. Yksittäisistä kaupungeista omakotitalokauppa on samalla ajanjaksolla noussut erityisesti Helsingissä (11,6 %, +19 kpl), Porvoossa (20,6 %, +20 kpl) ja Joensuussa (27,6 %, +21 kpl).

”Syynä omakotitalokaupan piristymiseen voi olla se, että näillä alueilla on kysytyimmässä hintaluokassa ollut tarjontaa viime vuotta enemmän. Havaintomme mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös nuoria on ollut aiempaa enemmän omakotikaupoilla”, Hintsa kertoo.