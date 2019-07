Maailma tuhlasi vuoden uusiutuvat luonnonvarat seitsemässä kuukaudessa

Tänään on ylikukutuspäivä. Maailman tänä vuonna tuotetut uusiutuvat luonnonvarat on tuhlattu tänään, kertoo ympäristöministeriö.

Ympäristöministeriön mukaan maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään, maanantaina 29. heinäkuuta. Kulutamme luonnonvarat alle seitsemässä kuukaudessa, vaikka niiden pitäisi riittää koko vuodeksi.

Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Tarvitaan 1,75 maapalloa nykyisen kulutuksemme aiheuttaman taakan kantamiseen.

Ylikulutuspäivän ajankohta perustuu Global Footprint Network -verkoston laskelmiin. Suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli aiemmin – tänä vuonna se jo 5. huhtikuuta.

Ylikulutus on ympäristöministeriön mukaan yksi suurimmista ilmastonmuutoksen etenemisen ja luonnon köyhtymisen syistä. Se vaarantaa muun muassa ruoan, puhtaan veden ja raaka-aineiden saannin, ja sen seuraukset näkyvät jo nyt: maapallon ilmasto on jo lämmennyt noin asteen esiteollisesta ajasta ja maailmanlaajuisesti noin miljoona kasvi- ja eläinlajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

”Luonnonvarojen käyttöä on vähennettävä nopein keinoin. Maapallo ei kestä aiheuttamaamme ylikulutusta, joka on merkittävä syy luonnon köyhtymiseen ja ilmastonmuutoksen etenemiseen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.