Pankkibarometri: Yritysten investointihalukkuus heikkenemässä

Sen sijaan kotitalouksien kiinnostus osake- ja osakerahastosijoituksiin kasvamassa.

Yritysten luotonkysyntä on heikkenemässä vuoden 2020 alkupuolella, selviää tuoreen Finanssiala ry:n (FA) tekemästä Pankkibarometristä. FA teettää neljännesvuosittain barometrin, josta selviää eri pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissä, että yrityksille on myönnetty viime kuukausina luottoja lievästi viime vuoden loppusyksyä enemmän ja kehitys on siten ollut aiemmin odotettua parempaa. Luotonkysynnän arvioidaan kuitenkin heikkenevän alkuvuonna 2020, josta barometrin mukaan erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi heikkenevän.

”Yritysten investointeja koskevan luotonkysynnän heikkeneminen vaikeuttaisi hallituksen pyrkimyksiä työllisyysasteen nostoon. Suomen Pankin uusimman talousennusteen mukaan yksityisten investointien kasvu hidastuu varsinkin asuntorakentamisen heikkenemisen vuoksi”, kertoo Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

Yritysten luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä. Lähde: FA.

Yrityskauppoja- ja järjestelyjä varten otettavien luottojen kysynnän odotetaan kääntyvän kasvuun pankkibarometrin mukaan. Tällä hetkellä julkinen rahoitus on kasvussa ja laskussa taas on markkinarahoitus.

”Edellytykset yritysten investointien kasvulle ovat edelleen hyvät, mutta rakenteelliset tekijät – kuten hidas tuottavuuskasvu ja väestön ikääntyminen – jarruttavat niitä. Kotitalouksien kasvava kiinnostus osakkeisiin ja rahastoihin voi johtua uuden osakesäästötilin käyttöönotosta ensi vuoden alussa”, arvioi Somerla.

Pankinjohtajien mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on ollut vuoden lopulla melko aktiivista. Kotitalouksien riskinottohalukkuus sijoittajina on kasvussa ja sijoitukset erityisesti osakkeisiin ja rahastoihin odotetaan kasvavan merkittävästi. Myös kiinteistösijoitusten suosio on kasvussa.

Kotitalouksien luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä. Lähde: FA.

Oman kodin remontoitiin ja peruskorjaukseen liittyvän luotonkysynnän odotetaan heikentyvän. Pankinjohtajien mukaan oman asunnon hankintaan otettujen lainojen kysyntä pysyy aktiivisena, mutta vain 17 prosenttia vastaajista ennakoi kasvua. Aluekohtaiset erot muun Suomen ja kasvukeskusten välillä saattavat olla merkittäviä.