Jättipankin osakestrategi: Osakkeet saattavat romahtaa kaksinumeroisin luvuin lähikuukausina

Onko sijoittajien optimismi jo liian korkealla?

Vaikka USA:n ohjusisku Iraniin on nostanut geopoliittiset jännitteet jälleen pintaan, ovat sijoittajien tunnelmat yhä poikkeuksellisen positiivisia.

Esimerkiksi osakemarkkinoiden sentimentti-indeksit viittaavat nyt siihen, että sijoittajien optimismi saattaa olla nyt hyvin korkealla. Näillä sijoittajien tunnelmia mittaavilla indekseillä saattaa olla ennustevoimaa pörssin tulevien tuottojen kannalta.

CNN:n ylläpitämä Fear & Greed -indeksi osoittaa nyt pisteluvussa 93, kun sen maksimi on 100. Eli kyseisen indeksin mukaan markkinoilla on nyt optimismi äärimmäisen korkealla.

Optiomarkkinoiden Put/Call -suhdeluku 0,55 on nyt poikkeuksellisen alhaalla. Myyntioptioiden ostovolyymit ovat olleet viime päivinä huomattavasti osto-optioiden ostovolyymeja alhaisemmalla tasolla, mikä myös kertoo sijoittajien optimismista. Suhdeluku on ollut näin alhaalla viimeksi kaksi vuotta sitten.

Sijoittajien optimismi saattaa olla jo liiankin korkealla, varoittaa jättipankki Wells Fargo Securities -yhtiön osakestrategi Chris Harvey.

“Monet asiat ovat hyvällä mallilla. Korot ovat alhaalla, korkospreadi on matala, keskuspankki Fed on ollut aktiivinen, kauppasotaan on tulossa jonkinlainen ratkaisu ja sijoittajien tunnelmat ovat kohentuneet” Harvey listasi uutistoimisto Bloombergille podcastissa.

Harveytä tämä laaja-alainen optimismi arveluttaa. Kun kaikki alkaa näyttää positiiviselta ja odotukset nousevat, syntyy juuri se hetki, jolloin sijoittajien olisi syytä olla varuillaan, osakestrategi selittää.

Kun optimismi on hieman liian korkealla, sijoitusmarkkinoiden tilanne voi kääntyä nopeasti heikompaan suuntaan, Harvey selittää. Vastaavasti silloin kun pelko valtaa alaa, kuten oli tilanne vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä, on ajankohta usein otollista aikaa ostaa osakkeita.

Kun peruutuspeiliin katsotaan, niin vuoden 2018 lopulla todellakin oli otollinen ostoaika jenkkiosakkeille, koska osakeindeksit ovat nousseet sen jälkeen kaksinumeroisin luvuin.

Chris Harvey ei ole ensimmäinen osakemarkkinoiden korjausliikkeestä julkisuudessa varoittanut asiantuntija.

Ennen vuodenvaihdetta Vanguard Group -yhtiön sijoitusstrategian päällikkö ja pääekonomisti Joseph Davis uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että hän näkee korjausliikkeen mahdollisuuden olevan nyt 50 prosenttia vuonna 2020. Lukema on tavanomaista korkeampi, sillä yleensä Davis näkee korjausliikkeen mahdollisuuden noin 30 prosentissa.