Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoilla tulee korjausliike ensi vuonna 50 prosentin varmuudella

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen todennäköisyys vuoden alussa on nyt tavanomaista suurempi, arvioi 5,9 biljoonan pääomia hallinnoivan Vanguardin sijoitusstrategi.

Amerikkalaisosakkeiden myyntiaallon riski on ensi vuonna tavanomaista suurempi, ja sijoittajat luottavat liikaa talouden elpymiseen, arvioi Vanguard Group -yhtiön sijoitusstrategian päällikkö ja pääekonomisti Joseph Davis uutistoimisto Bloombergille.

Davis kertoi perjantain haastattelussa, että hän näkee korjausliikkeen mahdollisuuden olevan nyt 50 prosenttia vuonna 2020. Lukema on tavanomaista korkeampi, sillä yleensä Davis näkee korjausliikkeen mahdollisuuden noin 3o prosentissa.

Osakemarkkinoiden korjausliike määritellään usein 10 prosentin pudotukseksi indeksin markkina-arvossa. S&P 500 -indeksissä ei ole nähty yhtään korjausliikettä joulukuun 2018 jälkeen, jolloin kurssilasku oli yli 2o prosenttia eli karhumarkkinoiden rajan yli.

Vaikka tänä vuonna sijoittajat suhtautuivat liian pessimistisesti taantuman todennäköisyyteen, ensi vuonna he ovat liian optimistisia reflaation suhteen, Davis toteaa.

Reflaatiolla tarkoitetaan yleensä nimellistä, inflaatiota kiihdyttävään talouskasvua, joka saadaan aikaan elvyttävällä talouspolitiikalla. Donald Trumpin hallinto on elvyttänyt taloutta finanssipolitiikalla, jossa liittovaltion budjetti on ollut reilusti alijäämäinen. Samaan aikaan myös keskuspankki Fed on jatkanut historiallisesti kevyttä rahapolitiikkaa.

Davis uskoo myös Yhdysvaltain osakemarkkinoiden volatiliteetin eli kurssiheilunnan nousevan nykyiseltä ”kestämättömän matalalta” tasolta. Lisäksi riskisijoitukset hinnoittelevat lähes kolmen prosentin talouskasvua Yhdysvaltoihin, minkä toteutuminen on Davisin mielestä epätodennäköistä.

Vanguard ei ole yksinään varoittavalla kannalla, sillä Bloombergin mukaan myös useat hedge-rahastot ihmettelevät, onko riskivarallisuuteen nyt hinnoiteltu jo liian paljon optimismia.

Jenkkiosakkeet alkavat näyttää Davisin mukaan hintavilta myös perinteisen P/E-arvostuskertoimen perusteella. Eteenpäin katsova S&p 500 -osakeindeksin P/E-kerroin on noussut jo lähelle tasoa 20x, mikä on historiallista keskiarvoa korkeampi.

Sijoitusstratregi näkee arvo-osakkeet tällä hetkellä kasvuosakkeita houkuttelevampina.

Myös osakemarkkinoiden sentimentti-indeksit viittaavat nyt siihen, että sijoittajien optimismi saattaa olla nyt liiankin korkealla. Näillä sijoittajien tunnelmia mittaavilla indekseillä saattaa olla ennustevoimaa pörssin tulevien tuottojen kannalta.

Esimerkiksi CNN:n ylläpitämä Fear & Greed -indeksi osoittaa nyt pisteluvussa 93, kun sen maksimi on 100. Eli kyseisen indeksin mukaan markkinoilla on nyt optimismi äärimmäisen korkealla.

Optiomarkkinoiden Put/Call -suhdeluku 0,51 on nyt poikkeuksellisen alhaalla. Myyntioptioiden ostovolyymit ovat olleet viime päivinä huomattavasti osto-optioiden ostovolyymeja alhaisemmalla tasolla, mikä myös kertoo sijoittajien optimismista. Suhdeluku on ollut näin alhaalla viimeksi kaksi vuotta sitten.