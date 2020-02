Koronavirus aiheuttanut nyt historian nopeimman osakemarkkinoiden korjausliikkeen

Osakemarkkinoiden raju pudotus jatkui torstaina, kun USA:n S&P 500 -osakeindeksi rojahti peräti 4,42 prosenttia. Teknologiapörssi Nasdaqin romahdus oli vieläkin rajumpi, 4,61 prosenttia. Indeksifutuurit nyt myös laskussa. Euroopassa EuroStoxx 50 laski 3,4 prosenttia ja Saksan DAX-indeksi 3,19 prosenttia.

Osakeindeksien vapaapudotus on ollut raju sen jälkeen, kun pelot koronaviruksen hallitsemattomasta leviämisestä alkoivat syöpyä sijoittajien mieliin. Vielä hieman yli viikko sitten S&P 500 -indeksi kävi kaikkien aikojen ennätyksessään. Sen jälkeen indeksin markkina-arvosta on sulanut peräti 12 prosenttia.

Eilinen USA:n osakemarkkinoiden romahdus oli jyrkin sitten vuoden 2011. Maailmanlaajuisestikin osakkeet ovat matkalla pahimpaan viikkoromahdukseen sitten finansskriisivuoden 2008.

Deutsche Bank julkaisi eilen paljonpuhuvan kuvaajan, joka osoittaa, että kuuden päivän aikana S&P 500:n korjausliike, eli yli 10 prosentin kurssilasku, on historian nopein.

Incredible chart from Deutsche Bank's Torsten Slok. This is the fastest stock market correction in history pic.twitter.com/CEtY4t3CQS